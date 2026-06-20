Pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann, tidak hanya ditanyai sebagai pelatih sepak bola dalam konferensi pers menjelang pertandingan kedua Jerman di Piala Dunia pada Sabtu pukul 22.00 melawan Pantai Gading. Ia juga ditanyai, antara lain, sebagai ahli biologi, meskipun ia tidak terlalu menganggap serius peran tersebut. Menanggapi pertanyaan mengenai ular di kamp tim di Winston-Salem, yang baru-baru ini diceritakan oleh Joshua Kimmich, ia menjawab dengan bercanda dan sedikit kesal: "Itu adalah anakonda besar." Sebenarnya, ular tersebut konon adalah ular lubang yang cukup berbahaya.
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"Tidak selalu dapat dipahami oleh orang luar": Julian Nagelsmann melihat adanya "fenomena psikologis" pada Leroy Sané
Setelah itu, Nagelsmann berperan sebagai psikolog. Kini, ia sudah tidak lagi berminat untuk bercanda. Lagipula, ini menyangkut Leroy Sane. Tak ada pemain sepak bola Jerman yang begitu memecah belah opini seperti pemain sayap kanan berusia 30 tahun ini; sejak kemenangan 7-1 atas Curacao pada laga pembuka Piala Dunia, perdebatan seputar dirinya kembali memanas.
Meskipun Sane terlihat berusaha keras dan bekerja keras, aksinya di lini serang tampak sangat tidak mengesankan. Ia membuang dua peluang emas dengan cara yang cukup memalukan dan akibatnya menjadi satu-satunya pemain serang Jerman yang tidak mencetak poin. Banyak penggemar, pakar, dan jurnalis kemudian menuntut agar Sane duduk di bangku cadangan saat melawan Pantai Gading — Deniz Undav dan Jamie Leweling dianggap sebagai alternatifnya. Dari sudut pandang pelatih timnas Jerman, reaksi-reaksi tersebut bersifat bias dan tidak beralasan.
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Tim DFB: Julian Nagelsmann membela Leroy Sane
"Ada fenomena psikologis di sini," jelas Nagelsmann. "Jika kita telah mengkategorikan seseorang ke dalam kotak tertentu dan, dalam arti tertentu, telah mengkarakterisasikannya, maka segala hal yang sekilas terlihat mengarah ke sana akan dinilai jauh lebih buruk. Saya rasa, saat ini kita sedang berada dalam momen psikologis seperti itu terhadapnya." Bagaimanapun, Nagelsmann menilai kritik terhadap penampilan Sané melawan Curaçao "tidak beralasan".
"Sudah lama dia dikritik karena dianggap kurang rajin dan tidak banyak bergerak. Namun, dia benar-benar menunjukkan hal itu dalam pertandingan tersebut," kata pelatih timnas Jerman itu. Sane telah menunjukkan "hal-hal yang sangat baik di lapangan" dan memenuhi tugas yang diberikan kepadanya. "Hal yang menarik adalah, kami dapat menetapkan konsep, mendiskusikannya dengan tim, dan kemudian mengevaluasi apakah seorang pemain telah menerapkan konsep tersebut," kata Nagelsmann, namun pada saat yang sama ia juga mengakui: "Hal ini tidak selalu mudah dipahami oleh pihak luar."
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Julian Nagelsmann: "Saya tidak tahu alasan mengapa saya tidak boleh menurunkannya"
Karena Sane juga "sangat rajin, bekerja dengan baik, dan berlatih dengan baik" pada pekan latihan berikutnya, Nagelsmann berencana untuk kembali menurunkannya sebagai starter saat melawan Pantai Gading: "Saya tidak tahu alasan mengapa saya tidak boleh memainkannya. Saya bukan tipe orang yang mudah terpengaruh oleh pendapat-pendapat dari luar." Namun, kali ini Nagelsmann berencana menempatkan Sane dalam peran yang sedikit lebih defensif, sebagai pendukung bagi bek kanan Joshua Kimmich untuk menghadapi pemain yang lincah dalam menggiring bola, Yan Diomande.
Menurut Nagelsmann, perdebatan publik seputar dirinya tidak memengaruhi Sane: “Saya bisa meyakinkan kalian: Dia tidak terganggu oleh hal itu. Justru saya yang lebih terpengaruh, karena saya tidak suka jika hal seperti itu ditulis tentang para pemain saya.” Namun pada akhirnya, “terserah dia untuk meyakinkan kalian agar menulis hal-hal yang lebih baik tentang dirinya,” kata Nagelsmann. “Namun, meskipun kalian menulis hal-hal yang lebih baik tentang dirinya, hal itu tidak akan menambah rasa percaya dirinya. Rasa percaya diri itu ia dapatkan dari kami, karena kami memberinya kesempatan bermain, serta dari tim melalui umpan balik yang positif dan penerimaan.”