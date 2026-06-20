"Tidak selalu dapat dipahami oleh orang luar": Julian Nagelsmann melihat adanya "fenomena psikologis" pada Leroy Sané

Karena Sane juga "sangat rajin, bekerja dengan baik, dan berlatih dengan baik" pada pekan latihan berikutnya, Nagelsmann berencana untuk kembali menurunkannya sebagai starter saat melawan Pantai Gading: "Saya tidak tahu alasan mengapa saya tidak boleh memainkannya. Saya bukan tipe orang yang mudah terpengaruh oleh pendapat-pendapat dari luar." Namun, kali ini Nagelsmann berencana menempatkan Sane dalam peran yang sedikit lebih defensif, sebagai pendukung bagi bek kanan Joshua Kimmich untuk menghadapi pemain yang lincah dalam menggiring bola, Yan Diomande.

Menurut Nagelsmann, perdebatan publik seputar dirinya tidak memengaruhi Sane: “Saya bisa meyakinkan kalian: Dia tidak terganggu oleh hal itu. Justru saya yang lebih terpengaruh, karena saya tidak suka jika hal seperti itu ditulis tentang para pemain saya.” Namun pada akhirnya, “terserah dia untuk meyakinkan kalian agar menulis hal-hal yang lebih baik tentang dirinya,” kata Nagelsmann. “Namun, meskipun kalian menulis hal-hal yang lebih baik tentang dirinya, hal itu tidak akan menambah rasa percaya dirinya. Rasa percaya diri itu ia dapatkan dari kami, karena kami memberinya kesempatan bermain, serta dari tim melalui umpan balik yang positif dan penerimaan.”