Flick tidak berbasa-basi setelah laga uji coba pramusim pembuka Barcelona melawan Birmingham City, ketika raksasa Catalan itu bermain imbang 2-2 sebelum kalah 3-2 lewat adu penalti. Sorotan sepenuhnya tertuju pada Adeyemi, tetapi pemain baru itu gagal bersinar, tampak kehilangan arah di sisi sayap dan kehilangan bola dalam sebuah rangkaian yang secara langsung berujung pada gol lawan.

Berbicara kepada media setelah peluit akhir di St. Andrew's, Flick memberikan penilaian kritis terhadap penampilan kompatriotnya itu. "Karim, beberapa hal yang dia lakukan tidak terlalu bagus," kata pelatih asal Jerman itu. "Saya pikir dia punya potensi lebih untuk ditunjukkan, tetapi dia masih berada di pekan pertama latihan jadi itu normal.

"Saya melihat Karim yang lebih baik dalam latihan dengan kecepatan dan penyelesaiannya, tetapi dia punya banyak potensi dan bisa memberi kami banyak hal.”



