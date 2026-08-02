Sportimage
Diterjemahkan oleh
'Tidak sebagus itu' - Hansi Flick kecam debut Karim Adeyemi di Barcelona, tetapi tegaskan bintang Jerman itu masih bisa berkembang
Flick memberikan penilaian jujur soal Adeyemi
Flick tidak berbasa-basi setelah laga uji coba pramusim pembuka Barcelona melawan Birmingham City, ketika raksasa Catalan itu bermain imbang 2-2 sebelum kalah 3-2 lewat adu penalti. Sorotan sepenuhnya tertuju pada Adeyemi, tetapi pemain baru itu gagal bersinar, tampak kehilangan arah di sisi sayap dan kehilangan bola dalam sebuah rangkaian yang secara langsung berujung pada gol lawan.
Berbicara kepada media setelah peluit akhir di St. Andrew's, Flick memberikan penilaian kritis terhadap penampilan kompatriotnya itu. "Karim, beberapa hal yang dia lakukan tidak terlalu bagus," kata pelatih asal Jerman itu. "Saya pikir dia punya potensi lebih untuk ditunjukkan, tetapi dia masih berada di pekan pertama latihan jadi itu normal.
"Saya melihat Karim yang lebih baik dalam latihan dengan kecepatan dan penyelesaiannya, tetapi dia punya banyak potensi dan bisa memberi kami banyak hal.”
- Pro Sports Images
Pemain-pemain muda bersinar meski Birmingham bermain imbang
Sementara Adeyemi kesulitan beradaptasi, jajaran pemain muda Barcelona memberikan banyak alasan untuk optimistis. Flick menurunkan tim yang banyak diisi produk akademi dan mengungkapkan kepuasan secara keseluruhan atas performa kolektif melawan Birmingham yang lebih maju dalam persiapan kebugaran mereka.
"Saya pikir kami bermain dengan baik, Birmingham punya tim yang kuat, mereka memulai musim dengan pertandingan piala, dan kami punya tim muda. Apa yang saya lihat hari ini adalah apa yang saya lihat dalam latihan," ujar Flick. Namun, ia juga mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan secara teknis dengan mengatakan: "Mungkin dalam beberapa situasi ada kurangnya kepercayaan diri saat menguasai bola, bermain lebih banyak di antara lini. Kami juga membuat beberapa kesalahan dalam permainan membangun serangan. Tetapi secara keseluruhan, saya senang."
Abdelkarim menuai pujian setelah mencetak dua gol
Pemain paling menonjol pada sore itu tanpa diragukan lagi adalah penyerang Mesir berusia 18 tahun, Hamza Abdelkarim, yang mencetak dua gol untuk memastikan hasil imbang. Flick sangat memuji ketajaman dan etos kerja sang remaja, dengan mengatakan: "Dia sangat rendah hati, memiliki karakter yang hebat, dan mentalitas untuk memberikan versi terbaik dari dirinya, dan itu sangat bagus. Dia memiliki banyak potensi. Sebagai seorang striker, Anda harus berada di sana jika ada peluang, dan dia melakukannya. Itu akan memberinya banyak kepercayaan diri untuk pekan-pekan mendatang.
"Dia memiliki potensi besar, seperti pemain lainnya. Hal terpenting adalah mereka menunjukkan kualitas mereka, dan dia benar-benar telah melakukannya, yang sangat saya hargai. Kualitas itu penting, tetapi begitu juga intensitas dan atmosfer bersama para pemain muda ini. Senang rasanya bisa bekerja dengan mereka."
- Getty Images
Tak ada lagi bala bantuan untuk lini serang Barcelona?
Terlepas dari hasil yang beragam di lapangan dan saga transfer yang terus berlangsung mengaitkan klub dengan penyerang Atletico Madrid Julian Alvarez, Flick menegaskan bahwa skuad saat ini memiliki daya gedor yang cukup untuk bersaing di level tertinggi.
"Saya fokus pada tim yang saya miliki sekarang dan para pemain yang saya miliki sekarang. Saya tidak bermimpi; saya ada di sini," pungkas Flick. "Yang saya lihat adalah kami memiliki banyak kualitas, termasuk dari para pemain muda. Kami punya target besar, sama seperti musim lalu, tetapi semuanya akan bergantung pada bagaimana kami bekerja setiap hari. Saya ingin kami terus berkembang dari hari ke hari; itulah mentalitas yang kami butuhkan."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami