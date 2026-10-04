Berbicara setelah peluit akhir, De la Fuente mengakui bahwa pergantian pemain pada babak kedua mengganggu ritme serangan Spanyol, sehingga Ceko bisa mencetak gol. Namun, ia menegaskan bahwa melindungi pemain dari kelelahan dan cedera tetap menjadi hal yang esensial.

Sang pelatih mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun pemain yang diminta menuntaskan 270 menit sepanjang jeda ini.

"Pada babak pertama, kami dominan dan menciptakan peluang. Saya rasa sikap kami tidak berubah pada babak kedua, tetapi kami membuat perubahan dan temponya berubah," kata De la Fuente. "Kami kehilangan sedikit ketajaman, tetapi kami sangat memikirkan bagaimana menjaga para pemain kami tetap bugar. Tidak ada satu pun pemain saya yang memainkan tiga pertandingan penuh dalam jeda internasional ini."