ZUMA Press Wire
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'Tidak satu pun dari pemain saya bermain tiga pertandingan penuh!' - Luis de la Fuente mengungkap strategi kebugaran setelah kemenangan atas Ceko
De la Fuente awasi laga tak terkalahkan ke-41 beruntun
Pelatih kepala Spanyol Luis de la Fuente mengungkapkan kebanggaannya setelah melihat timnya memperpanjang rekor luar biasa tak terkalahkan menjadi 41 pertandingan di semua kompetisi. Spanyol meraih kemenangan 3-1 atas Ceko di Grup 3 UEFA Nations League di Estadio Carlos Tartiere.
Gol-gol dari Lamine Yamal, Rodri, dan Mikel Merino membuat Spanyol tetap memuncaki Grup 3 dengan sembilan poin.
De la Fuente memanfaatkan rotasi skuad yang mendalam sepanjang jeda internasional.
- AFP
Manajer memprioritaskan kesejahteraan pemain di tengah jadwal padat pertandingan
Berbicara setelah peluit akhir, De la Fuente mengakui bahwa pergantian pemain pada babak kedua mengganggu ritme serangan Spanyol, sehingga Ceko bisa mencetak gol. Namun, ia menegaskan bahwa melindungi pemain dari kelelahan dan cedera tetap menjadi hal yang esensial.
Sang pelatih mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun pemain yang diminta menuntaskan 270 menit sepanjang jeda ini.
"Pada babak pertama, kami dominan dan menciptakan peluang. Saya rasa sikap kami tidak berubah pada babak kedua, tetapi kami membuat perubahan dan temponya berubah," kata De la Fuente. "Kami kehilangan sedikit ketajaman, tetapi kami sangat memikirkan bagaimana menjaga para pemain kami tetap bugar. Tidak ada satu pun pemain saya yang memainkan tiga pertandingan penuh dalam jeda internasional ini."
Pelatih kepala menghargai penderitaan dalam kemenangan
De la Fuente menilai bahwa melewati periode-periode sulit selama pertandingan menjadi persiapan yang berharga untuk laga fase gugur turnamen besar. Ia memuji skuadnya karena tetap bertahan di bawah tekanan Republik Ceko.
Spanyol mempertahankan keunggulan tiga poin atas Inggris di puncak Grup 3.
"Saya selalu mengatakan bahwa setiap kesalahan, setiap penurunan fokus bisa membuat Anda kebobolan gol dan kehilangan pertandingan, jadi saya semakin bangga karena kami melanjutkan rekor tak terkalahkan kami," tambah De la Fuente. "Kami menderita malam ini, dan saya akan mengatakan bahwa kami tidak terlalu terbiasa dengan itu."
- AFP
Spanyol bersiap untuk ujian tandang yang akan datang di Kroasia
De la Fuente dan stafnya kini mematangkan persiapan untuk ujian Nations League berikutnya, laga tandang melawan Kroasia pada 6 Oktober. Sang pelatih berniat terus menyeimbangkan kebugaran skuat dengan hasil kemenangan.
Ceko tetap berada di dasar Grup 3 tanpa meraih poin.
Spanyol berusaha mengamankan tiga poin lagi dalam perburuan mereka menuju babak gugur.
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