Berbicara di mixed zone setelah pertandingan, Zaire-Emery memuji karakter dan kebersamaan di ruang ganti PSG. Gelandang muda itu menekankan betapa besar kesenangan skuad untuk bersaing bersama satu sama lain.

"Anda tahu, final selalu sulit untuk dimenangi," kata Zaire-Emery. "Apa yang bisa saya katakan? Tim ini sungguh luar biasa. Kami harus terus melaju. Masih ada trofi lain yang bisa kami menangi. Kami mengawali musim dengan baik, dan itu yang paling penting.

"Kami memiliki grup yang luar biasa. Kami punya pemain muda dan pemain yang lebih tua, dan semua orang akur. Kami senang bermain satu sama lain di lapangan."