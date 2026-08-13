AFP
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'Tidak pernah puas' - Warren Zaire-Emery kirim peringatan kepada para rival setelah PSG menenggelamkan Aston Villa
PSG pertahankan Piala Super dengan kemenangan atas Villa
PSG mengawali musim mereka dengan gemilang pada Rabu malam dengan mengangkat trofi Piala Super UEFA untuk tahun kedua secara beruntun. Tim asuhan Enrique meraih kemenangan susah payah 2-1 atas tim Premier League Aston Villa untuk merebut trofi pertama pada musim ini. Zaire-Emery menampilkan performa impresif di jantung lini tengah untuk membantu mengantarkan juara Prancis itu meraih kejayaan. Kemenangan ini memberi nada positif bagi PSG saat mereka berupaya membangun dari kesuksesan sebelumnya.
- Getty Images Sport
Zaire-Emery puji semangat tim yang 'luar biasa'
Berbicara di mixed zone setelah pertandingan, Zaire-Emery memuji karakter dan kebersamaan di ruang ganti PSG. Gelandang muda itu menekankan betapa besar kesenangan skuad untuk bersaing bersama satu sama lain.
"Anda tahu, final selalu sulit untuk dimenangi," kata Zaire-Emery. "Apa yang bisa saya katakan? Tim ini sungguh luar biasa. Kami harus terus melaju. Masih ada trofi lain yang bisa kami menangi. Kami mengawali musim dengan baik, dan itu yang paling penting.
"Kami memiliki grup yang luar biasa. Kami punya pemain muda dan pemain yang lebih tua, dan semua orang akur. Kami senang bermain satu sama lain di lapangan."
Hasrat meraih trofi tetap terjaga di bawah Enrique
Zaire-Emery menegaskan bahwa PSG tetap sepenuhnya termotivasi untuk menambah koleksi trofi mereka. Ia memuji pelatih kepala Enrique karena menanamkan mentalitas pemenang yang tanpa kompromi ke seluruh skuad.
"Memenangi trofi menghadirkan emosi yang luar biasa," akunya. "Kami sedang mengalami hal-hal yang benar-benar fantastis, jadi kami hanya ingin terus merasakan momen-momen itu dan menikmatinya bersama sebagai sebuah tim. Itu jelas tujuannya.
"Ketika ada trofi yang bisa dimenangkan, kami ada di sana. Seperti yang Anda katakan, kami tidak pernah puas. Kami berusaha menyalurkan semua emosi itu, dan pelatih juga demikian, jadi ini benar-benar tim yang hebat, kami sedang mengalami hal-hal hebat. Kami harus terus bergerak ke arah itu."
- AFP
Fokus beralih ke Trophee des Champions
Setelah trofi pertama mereka sudah diamankan, PSG kini mengalihkan perhatian ke urusan domestik seiring musim Prancis mulai bergulir. Tim asuhan Enrique akan menghadapi Lens di Trophee des Champions di Stade Bollaert-Delelis pada Minggu, 16 Agustus. Laga itu memberi peluang langsung untuk menambah trofi lain ke lemari mereka.
Setelah pertandingan tersebut, PSG akan resmi memulai upaya mempertahankan gelar Ligue 1 2026/27. Mereka akan menjamu Rennes di Parc des Princes dalam laga pembuka liga pada 23 Agustus.
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