'Tidak pernah menyenangkan untuk kalah' - Ethan Ampadu menegaskan Wales bisa melakukan 'sedikit lebih banyak' setelah kekalahan di Nations League dari Portugal

Kekalahan tipis itu memperpanjang rangkaian tanpa kemenangan Wales menjadi lima pertandingan internasional pada 2026. Berbicara kepada BBC Sport setelah peluit akhir, kapten Leeds United Ampadu mengakui: "Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit melawan lawan yang sangat bagus dengan kualitas besar, dan itu mereka tunjukkan pada beberapa momen.

"Kami tahu kami harus banyak bertahan, tetapi kami ingin datang ke sini dan membuat pernyataan nyata serta memberikan dampak. Kami ingin menunjukkan apa yang bisa kami lakukan saat menguasai bola, dan pada beberapa momen kami melakukannya. Tetapi kami bisa melakukan sedikit lebih banyak."

Merefleksikan daya juang timnya dan dorongan di akhir laga, ia menambahkan: "Kami akan selalu bekerja keras, seperti yang telah kami tunjukkan selama bertahun-tahun sekarang. Ada beberapa peluang di akhir yang mungkin bisa menghasilkan gol, dan itu tentu akan memberi perasaan yang lebih baik. Tidak pernah menyenangkan untuk kalah."