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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

'Tidak pernah menyenangkan untuk kalah' - Ethan Ampadu menegaskan Wales bisa melakukan 'sedikit lebih banyak' setelah kekalahan di Nations League dari Portugal

E. Ampadu
Wales
Portugal vs Wales
Portugal
UEFA Nations League A
Leeds United
Premier League

Gelandang Wales Ethan Ampadu mengakui skuadnya merasa frustrasi setelah kalah tipis 1-0 dari Portugal di Nations League di Lisbon. Tim asuhan Craig Bellamy bertarung dengan penuh determinasi sepanjang pertandingan, tetapi takluk akibat gol Joao Felix yang berbelok arah pada babak pertama, sehingga bintang Leeds United itu menyerukan standar yang lebih tinggi ke depannya.

  • Kebangkitan di akhir laga gagal menyelamatkan

    Tim Bellamy harus menerima kekalahan tipis di Lisbon setelah tembakan jarak jauh Felix berbelok mengenai Ben Davies dan mengecoh kiper Danny Ward. Wales sempat berada dalam tekanan berkelanjutan untuk waktu yang lama sebelum bangkit dan benar-benar merepotkan lawan dalam 15 menit terakhir. Gol penyeimbang nyaris tercipta ketika Brennan Johnson mengenai mistar gawang, sebelum Ruben Dias melakukan blok krusial pada saat-saat terakhir untuk menggagalkan Lewis Koumas memanfaatkan bola rebound.

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    Ampadu menuntut standar performa yang lebih tinggi

    Kekalahan tipis itu memperpanjang rangkaian tanpa kemenangan Wales menjadi lima pertandingan internasional pada 2026. Berbicara kepada BBC Sport setelah peluit akhir, kapten Leeds United Ampadu mengakui: "Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit melawan lawan yang sangat bagus dengan kualitas besar, dan itu mereka tunjukkan pada beberapa momen.

    "Kami tahu kami harus banyak bertahan, tetapi kami ingin datang ke sini dan membuat pernyataan nyata serta memberikan dampak. Kami ingin menunjukkan apa yang bisa kami lakukan saat menguasai bola, dan pada beberapa momen kami melakukannya. Tetapi kami bisa melakukan sedikit lebih banyak."

    Merefleksikan daya juang timnya dan dorongan di akhir laga, ia menambahkan: "Kami akan selalu bekerja keras, seperti yang telah kami tunjukkan selama bertahun-tahun sekarang. Ada beberapa peluang di akhir yang mungkin bisa menghasilkan gol, dan itu tentu akan memberi perasaan yang lebih baik. Tidak pernah menyenangkan untuk kalah."

  • Lawan menghukum kelengahan sesaat di lini pertahanan

    Meski tim asuhan Jorge Jesus menyia-nyiakan beberapa peluang yang cukup bagus, tuan rumah tetap memperlihatkan kualitas individu yang dibutuhkan untuk menghukum kelengahan sekecil apa pun di lini belakang. Menanggapi bagaimana tuan rumah memaksimalkan celah sekecil apa pun untuk mencetak gol lewat tembakan Felix yang berbelok arah, Ampadu mengakui: "Mereka telah menunjukkan mengapa mereka bersaing untuk trofi-trofi terbaik, karena dengan setengah peluang saja, mereka memasukkannya ke belakang gawang."

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    Perjalanan berat ke Skandinavia menanti

    Bellamy kini harus menemukan ketajaman di lini serang jelang laga tandang berat melawan Denmark pada Minggu, 27 September. Sementara itu, Portugal akan bertandang menghadapi Norwegia pada hari yang sama, dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih poin penuh dari laga pembuka mereka. Bagi Wales, mengamankan hasil positif di Kopenhagen menjadi keharusan agar tidak semakin terpuruk di dasar klasemen UEFA Nations League.