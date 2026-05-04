Tidak pernah ingin bermain di Tottenham? Pertanyaan tentang masa depan dilontarkan kepada Cristian Romero dan Micky van de Ven saat Chris Waddle mengatakan kepada Spurs bahwa mereka ‘harus mengubah’ kebijakan transfer

Waddle menambahkan mengenai perubahan yang perlu dilakukan Spurs dalam hal urusan transfer dan pembentukan skuad: “Di sinilah biasanya masalah dimulai bagi Tottenham. Dia mungkin berkata, ‘Saya ingin mendatangkan A, B, C, D, E, dan F’. Banyak hal akan bergantung pada biaya transfer dan gaji. Apakah dia cukup muda? Dia bukan berusia 29, 30, atau 31 tahun.

“Tottenham selalu dikenal karena membeli pemain muda, mengembangkan mereka, dan menjualnya kembali. Itu harus berubah. Jika Tottenham ingin menjadi klub ‘Big Four’—lihatlah klub-klub ‘Big Four’, mereka tidak memproduksi pemain lalu menjualnya kembali. Mereka memproduksi pemain dan mempertahankannya hingga mereka merasa waktunya untuk pindah. Dan itulah yang harus mulai dipikirkan oleh Tottenham.

“Mereka harus mulai berpikir, ‘kami punya Bergvall, kami punya Archie Gray. Jika ini adalah masa depan dan mereka bisa bermain di level Premier League secara konsisten serta terlihat layak, maka mereka harus diikat dan dikontrak selama lima, enam, atau 10 tahun, apa pun itu. Dan kemudian, ketika mereka sudah siap, mereka bisa melepaskan mereka, mungkin saat mereka berusia 30-an ketika Anda merasa sudah waktunya bagi mereka untuk pindah.

“Tapi Tottenham tidak melakukan itu, kita tahu itu. Mereka mengembangkan pemain dan ketika mereka sudah konsisten, mereka menjualnya dan mencari pemain muda lainnya. Sudah waktunya Tottenham berhenti melakukan ini.

“Lihatlah Man City, lihatlah Liverpool, lihatlah Arsenal, Aston Villa. Mereka membeli pemain dan tidak melepas pemain sampai mereka merasa pemain tersebut tidak cukup bagus. Itulah saat mereka menjual pemain. Ketika melihat Man City—Bernardo Silva akan pergi, John Stones, di usia 30-an, Kevin De Bruyne, di usia 30-an, Gundogan, di usia 30-an. Mereka memaksimalkan potensi mereka dan berkata, ‘lihat, kamu telah luar biasa bagi klub’.

“Kamu memenangkan trofi, kamu menghasilkan uang, mereka membiayai diri mereka sendiri. Kamu tahu, pada akhirnya, para pemain ini pindah dan mereka mendatangkan pemain baru. Begitulah cara kerja sepak bola jika kamu ingin sukses.

“Ini bukan soal membeli pemain, menjualnya kembali, lalu berpikir, ‘siapa yang akan kita beli selanjutnya?’ Ini tentang mendapatkan pemain muda, mengembangkan mereka karena kamu melihat potensinya, melepas mereka saat kamu merasa masa jayanya sudah lewat, kita punya pemain yang lebih baik yang sedang naik daun atau kita sudah punya pemain yang lebih baik. Lalu kamu menjual mereka atau membiarkan mereka pergi. Tottenham harus mulai beroperasi sesuai dengan pola klub-klub yang baru saja saya sebutkan.”