Tidak pernah ingin bermain di Tottenham? Pertanyaan tentang masa depan dilontarkan kepada Cristian Romero dan Micky van de Ven saat Chris Waddle mengatakan kepada Spurs bahwa mereka ‘harus mengubah’ kebijakan transfer
Tottenham tengah berjuang menghindari degradasi di Liga Premier
Keputusan-keputusan yang dipertanyakan baik di dalam maupun di luar lapangan telah membuat salah satu anggota dari yang disebut ‘Enam Besar’ Liga Premier terjerumus ke zona degradasi. Mereka nyaris terhindar dari degradasi musim lalu sekaligus mengakhiri penantian selama 17 tahun untuk meraih trofi besar dengan memenangkan Liga Europa di bawah asuhan Ange Postecoglou.
Alih-alih menjadikan kesuksesan itu sebagai batu loncatan, kemunduran yang lebih mengkhawatirkan justru dialami di London utara. Kemenangan atas Aston Villa pada pertandingan terakhir telah mengangkat semangat mereka, tetapi hanya satu poin yang membuat tim asuhan Robert De Zerbi terhindar dari tiga besar terbawah.
Tiga manajer telah berganti musim ini - Thomas Frank, Igor Tudor, dan De Zerbi - dengan ketidakstabilan di lapangan dan di bangku cadangan yang tidak membantu Tottenham. Perubahan lebih lanjut diperlukan di lini pemain untuk membangkitkan raksasa yang tertidur dari tidurnya.
Mempertahankan status di kasta tertinggi pada 2026 mungkin tidak cukup untuk mempertahankan pemain-pemain andalan di lingkungan mereka saat ini, dengan spekulasi yang tak terhindarkan seputar pemain seperti pemenang Piala Dunia Romero, bek asal Belanda Van de Ven, kiper utama Guglielmo Vicario, dan gelandang serba bisa Lucas Bergvall.
Apakah pemain seperti Romero dan Van de Ven akan tetap bertahan di Spurs?
Ketika ditanya apakah kepergian para pemain tak terhindarkan meski Spurs tetap bertahan di Liga Premier, mantan pemain sayap Tottenham Waddle — yang berbicara atas nama Genting Casino, sebuah kasino online premium yang menawarkan permainan slot sepak bola — mengatakan kepada GOAL: “Romero, menurut saya, secara pribadi saya rasa dia tidak pernah ingin berada di Tottenham. Tapi saya rasa ada kemungkinan besar mereka akan menjualnya, bahkan jika mereka tetap bertahan.
“Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Van de Ven, saya yakin akan diminati - Piala Dunia akan segera digelar, jika dia tampil bagus di turnamen besar, itu akan menaikkan biaya transfernya. Saya yakin dia tidak ingin bermain di Championship. Saya tidak yakin apakah dia ingin tetap di Tottenham.
“Anda akan mendapatkan pemain yang ingin pindah, terutama jika mereka terdegradasi, mereka akan berpikir ‘Saya tidak mau bermain di Championship’. Saya rasa tidak banyak pemain yang memiliki klausul untuk keluar, jadi Anda harus membayarnya. Jika itu berarti De Zerbi memiliki kebebasan penuh, dia bisa pergi dan membeli pemain.”
Hal-hal yang perlu diubah Tottenham di bursa transfer
Waddle menambahkan mengenai perubahan yang perlu dilakukan Spurs dalam hal urusan transfer dan pembentukan skuad: “Di sinilah biasanya masalah dimulai bagi Tottenham. Dia mungkin berkata, ‘Saya ingin mendatangkan A, B, C, D, E, dan F’. Banyak hal akan bergantung pada biaya transfer dan gaji. Apakah dia cukup muda? Dia bukan berusia 29, 30, atau 31 tahun.
“Tottenham selalu dikenal karena membeli pemain muda, mengembangkan mereka, dan menjualnya kembali. Itu harus berubah. Jika Tottenham ingin menjadi klub ‘Big Four’—lihatlah klub-klub ‘Big Four’, mereka tidak memproduksi pemain lalu menjualnya kembali. Mereka memproduksi pemain dan mempertahankannya hingga mereka merasa waktunya untuk pindah. Dan itulah yang harus mulai dipikirkan oleh Tottenham.
“Mereka harus mulai berpikir, ‘kami punya Bergvall, kami punya Archie Gray. Jika ini adalah masa depan dan mereka bisa bermain di level Premier League secara konsisten serta terlihat layak, maka mereka harus diikat dan dikontrak selama lima, enam, atau 10 tahun, apa pun itu. Dan kemudian, ketika mereka sudah siap, mereka bisa melepaskan mereka, mungkin saat mereka berusia 30-an ketika Anda merasa sudah waktunya bagi mereka untuk pindah.
“Tapi Tottenham tidak melakukan itu, kita tahu itu. Mereka mengembangkan pemain dan ketika mereka sudah konsisten, mereka menjualnya dan mencari pemain muda lainnya. Sudah waktunya Tottenham berhenti melakukan ini.
“Lihatlah Man City, lihatlah Liverpool, lihatlah Arsenal, Aston Villa. Mereka membeli pemain dan tidak melepas pemain sampai mereka merasa pemain tersebut tidak cukup bagus. Itulah saat mereka menjual pemain. Ketika melihat Man City—Bernardo Silva akan pergi, John Stones, di usia 30-an, Kevin De Bruyne, di usia 30-an, Gundogan, di usia 30-an. Mereka memaksimalkan potensi mereka dan berkata, ‘lihat, kamu telah luar biasa bagi klub’.
“Kamu memenangkan trofi, kamu menghasilkan uang, mereka membiayai diri mereka sendiri. Kamu tahu, pada akhirnya, para pemain ini pindah dan mereka mendatangkan pemain baru. Begitulah cara kerja sepak bola jika kamu ingin sukses.
“Ini bukan soal membeli pemain, menjualnya kembali, lalu berpikir, ‘siapa yang akan kita beli selanjutnya?’ Ini tentang mendapatkan pemain muda, mengembangkan mereka karena kamu melihat potensinya, melepas mereka saat kamu merasa masa jayanya sudah lewat, kita punya pemain yang lebih baik yang sedang naik daun atau kita sudah punya pemain yang lebih baik. Lalu kamu menjual mereka atau membiarkan mereka pergi. Tottenham harus mulai beroperasi sesuai dengan pola klub-klub yang baru saja saya sebutkan.”
Spurs akan berupaya memperbarui skuad mereka — dengan kedatangan dan kepergian pemain — begitu jendela transfer berikutnya dibuka. Belum dapat dipastikan di divisi mana mereka akan berlaga pada musim 2026-27, dengan ancaman degradasi ke Championship yang masih mengintai di bawah mereka.
Kemenangan beruntun telah menghidupkan kembali misi yang sempat terlihat mustahil pada satu titik, dengan Spurs - yang harus menghadapi masalah cedera serius musim ini - dijadwalkan kembali beraksi pada 11 Mei saat menjamu Leeds dalam laga kandang krusial.