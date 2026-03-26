'Tidak perlu & aneh!' - FA dikritik keras atas keputusannya memberikan kontrak baru timnas Inggris kepada Thomas Tuchel hanya beberapa bulan sebelum Piala Dunia
Langkah 'aneh' dari FA
Meskipun pelatih asal Jerman itu baru mengambil alih kendali pada awal 2025, ia telah menandatangani kontrak baru hingga 2028, dengan harapan kini ia akan memimpin tim tersebut ke Kejuaraan Eropa berikutnya. Meskipun langkah tersebut dimaksudkan untuk menangkis minat dari klub-klub raksasa seperti Real Madrid dan Manchester United, Murphy meyakini bahwa waktu pengumuman tersebut merupakan kesalahan besar.
Berbicara kepada CasinoHawks, Murphy mengungkapkan kebingungannya yang mendalam atas langkah badan pengatur tersebut. "Menurut saya, keputusan yang diambil FA seperti itu tidak perlu. Ini aneh... Rasanya seperti putus asa atau tidak punya rencana. Bagaimana jika Piala Dunia berjalan buruk dan tidak ada yang mau Tuchel tetap menjabat? Sebenarnya saya menyukainya sebagai manajer, dan saya tidak berpikir dia akan gagal total, saya pikir dia akan menjalani Piala Dunia dengan baik. Tapi mereka tidak perlu mengambil risiko ini," katanya.
Pengambilan keputusan yang terburu-buru membuat FA rentan terhadap kritik
Meskipun Tuchel memiliki rekam jejak sebagai pemenang Liga Champions, Murphy berpendapat bahwa pihak Inggris memegang kendali penuh dan tidak perlu terburu-buru membuat komitmen jangka panjang.
"Mereka mungkin khawatir klub lain akan mencoba merekrutnya," tambah mantan pemain Liverpool itu. "Dia dibayar sangat tinggi untuk pekerjaan paruh waktu bersama salah satu skuad paling berbakat di dunia. Jika mereka bernegosiasi setelah turnamen, mereka masih akan berada dalam posisi yang bagus. Jika dia menolak, masih ada banyak pelatih bagus lainnya. Mereka membuka diri terhadap kritik jika dia gagal, misalnya, jika mereka tersingkir di babak 16 besar, mungkin melalui adu penalti melawan tim biasa-biasa saja... Lalu bagaimana mereka menjelaskan keputusan itu? Bagi saya, itu keputusan yang aneh."
Kenyataan pahit Inggris di Piala Dunia
Murphy juga pesimis mengenai peluang Timnas Inggris untuk membawa pulang trofi dari Amerika Utara, dengan menyoroti faktor-faktor teknis dan lingkungan yang menguntungkan negara-negara lain.
"Spanyol masuk akal [sebagai favorit Piala Dunia]," kata Murphy. "Cuaca panas di sana dan gaya bermain mereka, cara tim-tim Spanyol menguasai bola dengan sangat baik serta keunggulan teknis mereka, semuanya masuk akal. Tim-tim Amerika Selatan, masuk akal untuk berpikir bahwa mereka akan tampil bagus. Kami mampu memenangkannya, tetapi ada begitu banyak hal yang harus berjalan dengan baik. Dan itu adalah hal-hal kecil, seperti pemain terbaik Anda, Harry Kane bagi kami. Kami tidak benar-benar memiliki siapa pun yang dapat Anda andalkan untuk menggantikannya. Itu adalah kekhawatiran besar."
Kesenjangan teknis tetap menjadi hambatan yang signifikan
Meskipun Liga Premier sering disebut-sebut sebagai liga terbaik di dunia, Murphy berpendapat bahwa tim nasional masih kekurangan "filosofi" khusus yang diperlukan untuk mengungguli lawan-lawan elit. Ia berpendapat bahwa terlepas dari bakat-bakat yang dimiliki Tuchel, kesenjangan teknis antara Inggris dan tim-tim terbaik tetap menjadi rintangan yang signifikan.
Dia berkata: "Apakah kita memiliki jenis bakat seperti yang dimiliki Spanyol dalam hal menguasai bola di lini tengah, filosofi itu? Tidak. Saya pikir jika kita bermain melawan Spanyol 10 kali dalam cuaca panas 80 derajat, mereka akan menang lebih sering daripada kita. Jadi, apakah kita mampu? Ya. Apakah saya pikir kita akan melakukannya? Tidak. Tapi menurut saya, Spanyol, bagi saya, dan mungkin Prancis, karena mereka juga memiliki banyak pemain yang secara teknis bagus, akan lebih saya pertimbangkan sebagai tim yang mampu menang dalam kondisi seperti itu."