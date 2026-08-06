Ego mungkin memainkan peran dalam kebuntuan Vinicius di Madrid, dengan superstar Amerika Selatan itu ingin menjadi tokoh utama dalam setiap pertunjukan olahraga yang ia hiasi. Untuk saat ini, Kylian Mbappe telah menjadi 'Galactico' utama di galaksi bintang milik Real.

Ketika ditanya apakah sikap itu bisa menguntungkan Arsenal, saat mereka berusaha mewujudkan perekrutan besar, Owen menambahkan: “Saya kira semua orang ingin menjadi sosok utama. Tetapi bukan sampai merugikan diri sendiri dengan menjadi pemain terbaik di tim yang payah.

“Jika Anda akan menjadi pemain terbaik kedua, itu berarti Anda akan terus menjuarai liga. Dan saya rasa Anda tidak keberatan dengan itu. Semua pemain hebat punya ego dan ingin menjadi yang terbaik serta ingin menjadi penentu kemenangan, tidak ada yang baru soal itu. Dan dia jelas salah satu yang terbaik di dunia. Mbappe juga begitu. Tetapi mereka sudah bermain bersama cukup lama dan mencetak banyak gol serta tampil cukup baik. Saya sama sekali tidak bisa melihat itu terjadi. Saya tidak bisa melihat Arsenal merekrut pemain seperti itu.”