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Tidak mungkin! Transfer Arsenal untuk Vinicius Junior tertutup karena mantan bintang Real Madrid Michael Owen menilai penyerang Brasil itu bahagia tidak menjadi 'tokoh utama' di samping Kylian Mbappe
Biaya transfer: Berapa harga Vinicius Jr?
Ambisi individu itulah, dan belum adanya persyaratan baru di Santiago Bernabeu, yang memicu saga transfer musim panas yang mengejutkan. Vinicius, dengan kontraknya yang tersisa kurang dari 12 bulan, berada di persimpangan penting dalam kariernya.
Jika tidak ada perpanjangan yang ditandatangani di ibu kota Spanyol, maka Real tidak akan punya pilihan selain membuka pintu bagi tawaran dan menyetujui penjualan. Mereka, dengan Jose Mourinho kembali memegang kendali, sedang didorong ke sudut.
Arsenal tampaknya siap memanfaatkan situasi itu, karena kepindahan senilai €150 juta (£129 juta/$173 juta) mulai dibicarakan, dengan Mikel Arteta ingin menghadirkan rekrutan papan atas ke dalam skuad yang sudah mengembalikan dominasi domestik di Inggris.
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Mengapa kepindahan Vinicius Jr ke Arsenal kecil kemungkinan terjadi
Saat ditanya apakah ada kekhawatiran terkait Vinicius dan kemungkinan memulai petualangan baru di Premier League, mengingat ia belum pernah bermain di kompetisi itu sebelumnya, mantan striker Liverpool dan Madrid Owen, yang kini membantu para penjudi Inggris membandingkan kasino online sebagai duta Inggris untuk Casino.org, mengatakan kepada GOAL: “Itu akan menjadi sebuah pernyataan. Saya rasa itu tidak akan terjadi. Saya rasa tidak ada peluang hal itu terjadi.
“Tetapi jika itu terjadi, maka itu benar-benar akan menjadi perekrutan yang mengirimkan pernyataan. Salah satu yang terbaik di posisinya di dunia, kalau bukan yang terbaik. Dan itu mungkin merupakan posisi yang perlu diperkuat Arsenal. Jelas, mereka telah kehilangan [Leandro] Trossard, jadi itu memang area yang perlu diperhatikan. Namun, saya tidak akan terlalu khawatir soal dia belum pernah bermain di Premier League. Saya hanya berpikir dia kelas dunia dan pemain top bisa melakukannya. Saya benar-benar tidak bisa melihat itu terjadi.”
Vinicius Jr bermain bersama Mbappe di Madrid
Ego mungkin memainkan peran dalam kebuntuan Vinicius di Madrid, dengan superstar Amerika Selatan itu ingin menjadi tokoh utama dalam setiap pertunjukan olahraga yang ia hiasi. Untuk saat ini, Kylian Mbappe telah menjadi 'Galactico' utama di galaksi bintang milik Real.
Ketika ditanya apakah sikap itu bisa menguntungkan Arsenal, saat mereka berusaha mewujudkan perekrutan besar, Owen menambahkan: “Saya kira semua orang ingin menjadi sosok utama. Tetapi bukan sampai merugikan diri sendiri dengan menjadi pemain terbaik di tim yang payah.
“Jika Anda akan menjadi pemain terbaik kedua, itu berarti Anda akan terus menjuarai liga. Dan saya rasa Anda tidak keberatan dengan itu. Semua pemain hebat punya ego dan ingin menjadi yang terbaik serta ingin menjadi penentu kemenangan, tidak ada yang baru soal itu. Dan dia jelas salah satu yang terbaik di dunia. Mbappe juga begitu. Tetapi mereka sudah bermain bersama cukup lama dan mencetak banyak gol serta tampil cukup baik. Saya sama sekali tidak bisa melihat itu terjadi. Saya tidak bisa melihat Arsenal merekrut pemain seperti itu.”
- Getty
Siapa yang bisa diincar Arsenal sebagai alternatif untuk Vinicius Jr?
Vinicius masih bungkam dalam pembahasan mengenai masa depannya sendiri, tanpa ada pernyataan yang disampaikan kepada publik. Ia hanya mengamati dari kejauhan saat spekulasi tentang dirinya terus bergulir.
Ia mungkin sedang menunggu waktu yang tepat sebelum menyetujui kontrak baru bernilai besar, yang akan membuatnya tetap di Spanyol pada tahun-tahun puncak kariernya, dengan Arsenal pada akhirnya dipastikan gigit jari karena mereka terpaksa mencari tambahan kekuatan di sisi kiri lini serang mereka.
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