“Tidak mungkin tidak merasa apa-apa soal Tottenham” — Pelatih Timnas AS Mauricio Pochettino membuka peluang untuk kembali ke Spurs, namun menegaskan fokusnya tetap pada Piala Dunia

Pochettino masih dihormati berkat prestasinya bersama Tottenham, di mana ia membawa klub tersebut ke final Liga Champions pada 2019 melawan Real Madrid. Selama menjabat di sana, ia turut membantu melambungkan karier beberapa legenda Spurs, termasuk Harry Kane, Son Heung-Min, dan Dele Alli.

Pria berusia 54 tahun ini mengakui bahwa ikatan emosionalnya dengan klub tersebut masih tetap ada.

"Dengan ikatan saya dengan Tottenham, mustahil untuk tidak merasakan apa-apa tentang Tottenham, tentang klub, orang-orang yang bekerja di sana, dan tentang para penggemar. Itu adalah salah satu pengalaman terbaik dalam hidup saya," katanya.

Namun, dengan posisi tersebut kini kosong, Pochettino menegaskan fokusnya tetap pada Piala Dunia musim panas ini.

"Saat ini, saya pikir kami sangat, sangat fokus, sepenuhnya fokus di sini pada Piala Dunia," tegasnya. "Saya pikir semua orang tahu bahwa saya berkomitmen pada tim nasional di sini. Saya pikir ini bukan saatnya untuk membicarakan masa depan saat ini."

Namun, ia tidak menutup kemungkinan untuk kembali di masa depan.

"Jangan pernah bilang tidak pernah," kata Pochettino. "Dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi."