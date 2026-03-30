“Tidak mungkin tidak merasa apa-apa soal Tottenham” — Pelatih Timnas AS Mauricio Pochettino membuka peluang untuk kembali ke Spurs, namun menegaskan fokusnya tetap pada Piala Dunia
"Dalam sepak bola, segala hal bisa terjadi"
Pochettino masih dihormati berkat prestasinya bersama Tottenham, di mana ia membawa klub tersebut ke final Liga Champions pada 2019 melawan Real Madrid. Selama menjabat di sana, ia turut membantu melambungkan karier beberapa legenda Spurs, termasuk Harry Kane, Son Heung-Min, dan Dele Alli.
Pria berusia 54 tahun ini mengakui bahwa ikatan emosionalnya dengan klub tersebut masih tetap ada.
"Dengan ikatan saya dengan Tottenham, mustahil untuk tidak merasakan apa-apa tentang Tottenham, tentang klub, orang-orang yang bekerja di sana, dan tentang para penggemar. Itu adalah salah satu pengalaman terbaik dalam hidup saya," katanya.
Namun, dengan posisi tersebut kini kosong, Pochettino menegaskan fokusnya tetap pada Piala Dunia musim panas ini.
"Saat ini, saya pikir kami sangat, sangat fokus, sepenuhnya fokus di sini pada Piala Dunia," tegasnya. "Saya pikir semua orang tahu bahwa saya berkomitmen pada tim nasional di sini. Saya pikir ini bukan saatnya untuk membicarakan masa depan saat ini."
Namun, ia tidak menutup kemungkinan untuk kembali di masa depan.
"Jangan pernah bilang tidak pernah," kata Pochettino. "Dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi."
"Saya yakin mereka akan tetap bertahan di liga"
Meskipun musim ini berjalan penuh gejolak—di mana klub tampaknya akan merekrut manajer ketiganya musim ini setelah berpisah dengan Thomas Frank dan Tudor—Pochettino yakin Spurs akan tetap bertahan di Liga Premier
"Tentu saja, itu adalah harapan saya, dan saya yakin mereka akan bertahan di liga, dengan atau tanpa manajer, berkat para pemain," katanya. "Saya pikir ada para pemain, dan kemudian ada klub dengan para penggemar yang akan melakukan segala upaya untuk menciptakan energi untuk menang. Tentu saja, itu akan sulit karena sinergi dan manajemennya rumit.
"Yang ingin saya sampaikan adalah, dengan atau tanpa pelatih, saya yakin mereka memiliki kemampuan untuk menang, dan saya benar-benar percaya itu, tentu saja. Kami akan berada di sini dan fokus penuh pada Piala Dunia, tapi jika Anda bertanya tentang klub itu, itu adalah klub yang benar-benar saya pedulikan dan, tentu saja, saya yakin mereka akan bertahan di Premier League karena mereka pantas mendapatkannya."
Tottenham saat ini berada tepat satu poin di atas West Ham yang berada di peringkat ke-18 dengan 30 poin dari 31 pertandingan.
Apakah ada kemungkinan dia akan tetap berada di U.S. Soccer di masa depan?
Meskipun banyak yang menduga bahwa Pochettino akan meninggalkan jabatannya di timnas AS setelah Piala Dunia, pelatih asal Argentina itu juga tidak menutup kemungkinan untuk memperpanjang kontraknya dengan Asosiasi Sepak Bola AS.
"Saya sangat senang di sini dan, tentu saja, begitu pula staf, tetapi ini adalah tantangan yang sangat besar. Tantangannya lebih besar daripada yang kami yakini atau bayangkan sebelum memulai di sini," katanya. "Kami menyukai tantangan semacam ini. Tidak pernah mudah ketika Anda ingin mengubah sesuatu. Anda harus berubah, dan itulah mengapa, menurut saya, itulah proyek Tim Nasional Pria AS. U.S. Soccer luar biasa. Fasilitas latihan baru ini luar biasa. Itu akan menjadi salah satu yang terbaik di dunia sepak bola. Selalu menjadi motivasi untuk memiliki kesempatan bekerja dengan organisasi yang memiliki visi untuk membangun sesuatu yang istimewa."
Kontrak Pochettino saat ini akan berakhir setelah Piala Dunia.
"Kita berbicara tentang potensi yang sangat besar di sini, dengan warisan Piala Dunia, menurut saya, dan cara sepak bola berkembang di sini...Saya pikir ini sangat menarik untuk masa depan di sini. Mengapa tidak terbuka? Tapi sekarang bukan waktunya untuk membicarakannya," kata Pochettino. "Setelah Piala Dunia, pasti, kita akan punya waktu untuk membicarakannya dengan cara apa pun, tergantung pada visi Federasi dan juga perasaan kita. Jika kita bahagia, jika Federasi bahagia. Selalu ada dua pihak."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
AS akan berusaha bangkit dari kekalahan 5-2 melawan Belgia saat menjamu Portugal pada Selasa malam.
Ryan Tolmich dari GOAL turut melaporkan dari Atlanta.