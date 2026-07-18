"Tidak mungkin menghentikannya sepenuhnya" - Andres Iniesta memperingatkan timnas Spanyol tentang ancaman Lionel Messi menjelang final Piala Dunia melawan Argentina

Selain memperingatkan tentang ancaman berbahaya yang ditimbulkan oleh Messi, Iniesta juga berusaha menghilangkan rasa takut yang biasanya melingkupi pertandingan sebesar ini dengan membagikan resepnya untuk membangun mentalitas pemenang.

Mantan gelandang legendaris itu mendesak para pemain untuk mengesampingkan segala ketegangan sebelum pertandingan dan menanamkan optimisme yang tinggi di dalam skuad La Roja. Mengenai pendekatan mental yang diperlukan untuk menghilangkan rasa takut tersebut, Iniesta menekankan: "Tidak, tidak, jangan pernah takut. Kalian tidak boleh bermain dengan rasa takut.

"Menurut saya, ini bergantung pada kepercayaan diri yang ditunjukkan para pemain kepada kalian, dan performa mereka sepanjang Piala Dunia ini terus meningkat. Mereka melangkah ke final dengan penuh keyakinan.

"Semua orang tahu persis apa yang harus mereka lakukan. Siapa pun yang bermain, semua tahu peran mereka, dan mereka memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. Tidak peduli siapa yang berada di lapangan atau posisi apa yang mereka mainkan, mereka memberi Anda perasaan bahwa segalanya terkendali."

Ketika dihadapkan pada skenario hipotetis di mana Spanyol hanya berhasil meraih kemenangan tipis, ia membalas: "Itu bahkan bukan dilema, karena jawaban saya adalah saya tidak peduli siapa yang mencetaknya. Yang penting, sama seperti dulu, adalah kita pulang sebagai juara. Siapa yang mencetak gol hanyalah urusan kedua, asalkan itu adalah gol yang menentukan kemenangan."