Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Tidak mungkin menghentikannya sepenuhnya" - Andres Iniesta memperingatkan timnas Spanyol tentang ancaman Lionel Messi menjelang final Piala Dunia melawan Argentina
"Legend" menampilkan cuplikan pertarungan pamungkas
Iniesta, pahlawan Spanyol yang menjuarai Piala Dunia 2010, telah menyampaikan pandangannya dari New York dalam sebuah wawancara dengan El Partidazo de COPE menjelang laga besar melawan Argentina. Mantan gelandang andalan La Roja ini, yang saat ini sedang mempersiapkan babak baru kariernya sebagai manajer di Dubai, menganalisis dinamika pertandingan penting ini. Iniesta memfokuskan analisisnya pada cara menghadapi ancaman utama yang ditimbulkan oleh La Albiceleste, serta bagaimana Spanyol harus mempersiapkan taktik terbaiknya untuk pertandingan penentu gelar juara ini.
- (C)Getty Images
Menghentikan Messi itu mustahil
Ketika ditanya mengenai taktik terbaik untuk menetralisir kehebatan mantan rekan setimnya di Barcelona, Messi, Iniesta menegaskan bahwa tugas tersebut tidak bisa diserahkan kepada satu orang saja. Ia berkata: "Menghentikannya sepenuhnya itu mustahil. Yang lebih penting adalah seberapa besar Spanyol bisa menyulitkan Argentina dengan permainan mereka sendiri, menciptakan peluang, dan tampil tajam saat peluang itu muncul."
Mengenai performa gemilang sang superstar Argentina, yang telah mencetak delapan gol dan empat assist sepanjang turnamen ini, mantan gelandang Vissel Kobe itu menambahkan: "Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya, atau mungkin saya memang tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tekad, keyakinan, dan segala hal yang ia lakukan di setiap pertandingan adalah sesuatu yang membuat Anda tak bisa tidak angkat topi kepadanya."
Spanyol tetap sangat percaya diri
Selain memperingatkan tentang ancaman berbahaya yang ditimbulkan oleh Messi, Iniesta juga berusaha menghilangkan rasa takut yang biasanya melingkupi pertandingan sebesar ini dengan membagikan resepnya untuk membangun mentalitas pemenang.
Mantan gelandang legendaris itu mendesak para pemain untuk mengesampingkan segala ketegangan sebelum pertandingan dan menanamkan optimisme yang tinggi di dalam skuad La Roja. Mengenai pendekatan mental yang diperlukan untuk menghilangkan rasa takut tersebut, Iniesta menekankan: "Tidak, tidak, jangan pernah takut. Kalian tidak boleh bermain dengan rasa takut.
"Menurut saya, ini bergantung pada kepercayaan diri yang ditunjukkan para pemain kepada kalian, dan performa mereka sepanjang Piala Dunia ini terus meningkat. Mereka melangkah ke final dengan penuh keyakinan.
"Semua orang tahu persis apa yang harus mereka lakukan. Siapa pun yang bermain, semua tahu peran mereka, dan mereka memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. Tidak peduli siapa yang berada di lapangan atau posisi apa yang mereka mainkan, mereka memberi Anda perasaan bahwa segalanya terkendali."
Ketika dihadapkan pada skenario hipotetis di mana Spanyol hanya berhasil meraih kemenangan tipis, ia membalas: "Itu bahkan bukan dilema, karena jawaban saya adalah saya tidak peduli siapa yang mencetaknya. Yang penting, sama seperti dulu, adalah kita pulang sebagai juara. Siapa yang mencetak gol hanyalah urusan kedua, asalkan itu adalah gol yang menentukan kemenangan."
- Getty Images
Hadiah utama menanti para pemenang
Spanyol kini bersiap menghadapi salah satu ujian terbesar dalam sejarah sepak bola mereka dalam upaya meraih bintang emas kedua di jersey mereka. Mengatasi kekuatan kolektif Argentina di final akan menjadi momen penentu bagi generasi baru bintang-bintang La Roja ini sebelum mereka kembali ke klub masing-masing untuk pramusim.
Begitu euforia turnamen di New York ini mereda, fokus para bintang Spanyol akan segera beralih ke pembukaan jendela transfer musim panas dan persiapan untuk kompetisi domestik Eropa.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami