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'Tidak mungkin dia bisa melewati' - Mantan bek Arsenal melontarkan klaim pedas tentang striker Viktor Gyokeres
Traore mempertanyakan penyerang Arsenal
Traore telah menyuarakan keraguannya terkait Gyokeres, dengan menyatakan bahwa penyerang Arsenal itu tidak memiliki kehadiran dominan yang dibutuhkan di level tertinggi. Berbicara kepada Sun, Traore mengakui bahwa ia akan merasa benar-benar nyaman bermain menghadapi dirinya saat ini.
Gyokeres mencetak 21 gol di semua kompetisi musim lalu untuk membantu Arsenal merebut gelar Premier League, tetapi penampilannya untuk klub itu masih menuai kritik. Traore meyakini bahwa pemain berusia 28 tahun itu dan Kai Havertz sama-sama tidak memiliki kualitas kepemimpinan khas yang sebelumnya mendefinisikan para penyerang papan atas di Inggris.
- Getty Images Sport
Kurangnya naluri pembunuh
Traore membuat perbandingan langsung antara sang penyerang dan figur-figur ikonis dari masa lalu, sambil menyoroti kesenjangan besar dalam mentalitas mereka. Traore menjelaskan bahwa dia dan Havertz tidak menanamkan rasa takut pada para bek lawan. Traore mengatakan: "Gyokeres, saya sama sekali tidak melihat naluri pembunuh yang dimiliki beberapa pemain itu. Saya berkali-kali bermain melawan Drogba. Ya Tuhan. Dia punya aura yang begitu kuat. Itu memancarkan, 'Saya seorang pemimpin'. Saya tidak melihat itu pada Gyokeres atau Havertz. Jika saya harus bermain melawan Gyokeres, saya tidak akan khawatir."
Membandingkan Gyokeres dengan Henry
Memperluas kritiknya, Traore menegaskan bahwa ia tidak memiliki kecepatan eksplosif yang diperlukan untuk benar-benar merepotkan para bek top, dengan menjadikan Thierry Henry sebagai tolok ukur tertinggi. Ia mendukung penilaiannya itu dengan kemampuan bertahannya sendiri pada masa lalu. Traore menambahkan: "Saya adalah pemain yang sangat, sangat cepat. Dia mungkin bisa mendorong bola melewati saya, tetapi tidak mungkin dia bisa melewati saya. Bandingkan Thierry Henry dan Gyokeres, perbedaannya siang dan malam. Coba bermain menghadapi Thierry, ke sisi mana pun dia bergerak, itu tetap jadi masalah. Pemain-pemain seperti itu adalah masalah. Kecepatan sangat mematikan dan saya tidak melihat Gyokeres sangat cepat."
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya untuk Gyokeres?
Gyokeres akan berusaha membungkam para pengkritiknya saat Arsenal kembali beraksi di kompetisi domestik, karena saat ini ia bersaing dengan Havertz untuk memperebutkan tempat di starting XI asuhan Mikel Arteta. Ia juga tetap menjadi target transfer klub-klub di Serie A dan Saudi Pro League menjelang bursa transfer mendatang.
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