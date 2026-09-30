Traore telah menyuarakan keraguannya terkait Gyokeres, dengan menyatakan bahwa penyerang Arsenal itu tidak memiliki kehadiran dominan yang dibutuhkan di level tertinggi. Berbicara kepada Sun, Traore mengakui bahwa ia akan merasa benar-benar nyaman bermain menghadapi dirinya saat ini.

Gyokeres mencetak 21 gol di semua kompetisi musim lalu untuk membantu Arsenal merebut gelar Premier League, tetapi penampilannya untuk klub itu masih menuai kritik. Traore meyakini bahwa pemain berusia 28 tahun itu dan Kai Havertz sama-sama tidak memiliki kualitas kepemimpinan khas yang sebelumnya mendefinisikan para penyerang papan atas di Inggris.