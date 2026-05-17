AFP
‘Tidak mudah’ - Rodri semakin menekan Arsenal dalam perburuan gelar Liga Premier saat gelandang Man City peraih Ballon d’Or itu memainkan taktik psikologis
Perang psikologis dalam perebutan gelar juara
Berkat gol Antoine Semenyo yang memastikan kemenangan 1-0 pada Sabtu lalu, tim asuhan Pep Guardiola kini berhasil menambah trofi Piala FA ke dalam koleksi trofi Carabao Cup yang mereka raih sebelumnya musim ini saat mengalahkan The Gunners. Namun, gelar juara liga masih belum pasti, mengingat Arsenal saat ini memimpin klasemen dengan selisih dua poin setelah City baru-baru ini bermain imbang melawan Everton. Baru saja membantu City mengamankan trofi domestik kedua musim ini dengan kemenangan di final Piala FA atas Chelsea di Wembley, Rodri kini kembali memusatkan perhatiannya sepenuhnya pada kampanye liga.
Beban harapan
Rodri yakin beban sejarah dan tekanan saat ini justru bisa menguntungkan City. Arsenal sedang memburu gelar juara liga utama pertama mereka dalam lebih dari dua dekade, dan pemain internasional Spanyol itu mengatakan bahwa memastikan gelar juara jauh lebih sulit daripada yang terlihat dari luar.
Berbicara di Wembley pada hari Sabtu, pemenang Ballon d’Or ini mengatakan kepada Hayters: "Ini memang meningkatkan kepercayaan diri [memenangkan Piala FA], tetapi kami tidak kehilangan ketenangan, masih ada dua pertandingan yang harus dimainkan, keduanya sangat penting dan sangat, sangat sulit. Segala sesuatu bisa terjadi. Kami membutuhkan mereka untuk kehilangan poin, yang bisa terjadi di pertandingan berikutnya [melawan Burnley] atau yang terakhir [melawan Crystal Palace]. Jika saya berada di posisi mereka, tidak mudah untuk menyelesaikan tugas ini. Kami harus terus berjuang hingga akhir."
Pelajaran dari peristiwa masa lalu
Gelandang tersebut mengutip sejarah City sendiri dalam hal aksi heroik di hari terakhir untuk menjelaskan mengapa persaingan ini masih jauh dari kata berakhir. Secara khusus, ia merujuk pada musim 2022, di mana City sempat tertinggal di menit-menit akhir saat melawan Aston Villa sebelum akhirnya berhasil membalikkan keadaan secara luar biasa dan memastikan gelar juara di detik-detik terakhir.
Merenungkan pengalaman tersebut, Rodri menambahkan: "Maksud saya, berdasarkan pengalaman kami, kami hampir kehilangan gelar saat melawan Aston Villa di kandang sendiri pada menit ke-80. Jadi, segalanya bisa terjadi dalam sepak bola. Kami tahu betapa sulitnya mengamankan gelar dan kami tahu betapa sulitnya mengalahkan semua tim di Liga Premier ini."
Rintangan terakhir bagi para pesaing
Ketegangan mencapai puncaknya seiring semakin menipisnya jumlah pertandingan yang tersisa. Arsenal memiliki peluang untuk memperlebar jarak menjadi lima poin pada Senin malam saat mereka bertandang ke markas Burnley yang sudah terdegradasi, meskipun City masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit. Pasukan Guardiola kemudian harus membalasnya pada Selasa malam saat menghadapi Bournemouth yang sedang berjuang untuk lolos ke Liga Champions, dengan menyadari bahwa satu kesalahan pun bisa membuat gelar juara jatuh ke tangan klub asal London Utara itu.