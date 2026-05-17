‘Tidak mudah’ - Rodri semakin menekan Arsenal dalam perburuan gelar Liga Premier saat gelandang Man City peraih Ballon d’Or itu memainkan taktik psikologis

Rodri yakin beban sejarah dan tekanan saat ini justru bisa menguntungkan City. Arsenal sedang memburu gelar juara liga utama pertama mereka dalam lebih dari dua dekade, dan pemain internasional Spanyol itu mengatakan bahwa memastikan gelar juara jauh lebih sulit daripada yang terlihat dari luar.

Berbicara di Wembley pada hari Sabtu, pemenang Ballon d’Or ini mengatakan kepada Hayters: "Ini memang meningkatkan kepercayaan diri [memenangkan Piala FA], tetapi kami tidak kehilangan ketenangan, masih ada dua pertandingan yang harus dimainkan, keduanya sangat penting dan sangat, sangat sulit. Segala sesuatu bisa terjadi. Kami membutuhkan mereka untuk kehilangan poin, yang bisa terjadi di pertandingan berikutnya [melawan Burnley] atau yang terakhir [melawan Crystal Palace]. Jika saya berada di posisi mereka, tidak mudah untuk menyelesaikan tugas ini. Kami harus terus berjuang hingga akhir."