Ironisnya, justru kegagalan meraih gelar juara secara langsung di Munich-lah yang menjadi pemicu semangat Kane saat ini. Setelah puluhan tahun menjalani musim tanpa trofi di Tottenham, tahun pertamanya di Jerman pun berakhir tanpa medali, yang memicu gelombang ejekan di media sosial. Namun, sumber-sumber yang dekat dengan sang pemain menyebutkan bahwa hal ini justru semakin memperkuat tekadnya. "Tidak memenangkan apa pun di musim pertamanya justru membantunya," ungkap seorang sumber kepada Daily Mail. "Ini seperti yang dialami Pep Guardiola di Man City pada musim pertamanya. Hal itu memotivasi Anda. Harry selalu menjadi pemenang, tetapi kini Anda bisa melihat sesuatu yang berbeda di matanya."

Sumber lain mengatakan kepada The Mail: "Dia terbebas dari tribalism di Liga Premier. Pikirannya jernih. Kondisi fisiknya lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan."

Sejak saat itu, Kane telah memecahkan kebuntuan, dengan meraih dua gelar Bundesliga dan satu trofi DFB-Pokal. Kepercayaan diri yang diperoleh setelah akhirnya mengangkat gelar-gelar besar telah mengubah persepsi terhadap sang striker, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Kane sendiri mencatat perubahan dinamika tersebut menjelang laga pembuka Piala Dunia Inggris, dengan mengatakan: "Persepsi di sekitar saya mungkin telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Fakta bahwa saya telah memenangkan trofi-trofi ini berarti saya dipandang sedikit berbeda dari luar, dan mungkin bahkan oleh rekan-rekan setim."