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“Tidak meraih gelar apa pun justru membantunya” - Bagaimana musim debut yang kurang berprestasi di Bayern Munich justru menguntungkan Harry Kane, sang penyerang timnas Inggris yang bertekad menambah gelar Piala Dunia ke dalam koleksi trofinya
Dukungan untuk Kompany
Pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, tidak memiliki ilusi apa pun terkait kondisi fisik dan pengaruh striker andalannya. Meskipun selama ini ada kekhawatiran bahwa kapten timnas Inggris tersebut cenderung mengalami penurunan performa menjelang akhir musim yang melelahkan, pelatih asal Belgia ini justru melihat sosok yang berbeda di Bavaria musim ini. "Apakah saya harus menerima bahwa performanya memang menurun di musim-musim sebelumnya? Itu bukan yang saya lihat," tegas Kompany. "Jangan anggap ini sebagai pernyataan bahwa dia terlihat lelah dan hal ini terjadi setiap tahun, karena itu tidak benar. Saya telah melihat kontribusinya. Dia berada di posisi yang seharusnya pada saat ini."
Penilaian Kompany didukung oleh catatan mencetak 61 gol yang luar biasa untuk raksasa Jerman tersebut pada musim 2025-26. Narasi bahwa Kane tiba di turnamen dengan “kaki yang berat,” seperti yang terlihat selama perjuangannya di Euro 2024, kini ditantang dengan tegas oleh mereka yang menyaksikannya berlatih setiap hari di markas Bayern.
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Berkat tersembunyi
Ironisnya, justru kegagalan meraih gelar juara secara langsung di Munich-lah yang menjadi pemicu semangat Kane saat ini. Setelah puluhan tahun menjalani musim tanpa trofi di Tottenham, tahun pertamanya di Jerman pun berakhir tanpa medali, yang memicu gelombang ejekan di media sosial. Namun, sumber-sumber yang dekat dengan sang pemain menyebutkan bahwa hal ini justru semakin memperkuat tekadnya. "Tidak memenangkan apa pun di musim pertamanya justru membantunya," ungkap seorang sumber kepada Daily Mail. "Ini seperti yang dialami Pep Guardiola di Man City pada musim pertamanya. Hal itu memotivasi Anda. Harry selalu menjadi pemenang, tetapi kini Anda bisa melihat sesuatu yang berbeda di matanya."
Sumber lain mengatakan kepada The Mail: "Dia terbebas dari tribalism di Liga Premier. Pikirannya jernih. Kondisi fisiknya lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan."
Sejak saat itu, Kane telah memecahkan kebuntuan, dengan meraih dua gelar Bundesliga dan satu trofi DFB-Pokal. Kepercayaan diri yang diperoleh setelah akhirnya mengangkat gelar-gelar besar telah mengubah persepsi terhadap sang striker, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Kane sendiri mencatat perubahan dinamika tersebut menjelang laga pembuka Piala Dunia Inggris, dengan mengatakan: "Persepsi di sekitar saya mungkin telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Fakta bahwa saya telah memenangkan trofi-trofi ini berarti saya dipandang sedikit berbeda dari luar, dan mungkin bahkan oleh rekan-rekan setim."
Keunggulan gaya hidup Jerman
Menjauh dari intensitas yang tak kenal henti di Liga Premier telah memberi Kane daya tahan fisik yang jarang ia rasakan saat masih di London Utara. Struktur Bundesliga yang terdiri dari 18 tim serta adanya jeda musim dingin telah memungkinkannya untuk memulihkan tenaganya. "Semua orang tahu bahwa para pemain dari Liga Premier kelelahan di akhir musim," kata jurnalis BILD, Christian Falk. "Tapi Harry, ya, dia sekarang bermain di Jerman! Dia menceritakan kepada saya betapa dia menikmati jeda musim dingin bersama keluarganya, dan betapa baiknya perasaannya sekarang berkat hal itu.
"Lalu, sebelum dia pergi, dia berkata kepada kami: 'Ini gelar untuk Bayern, teman-teman, tapi maaf, gelar berikutnya tidak akan untuk Jerman!'. Kabar baik bagi Inggris adalah kabar buruk bagi kami — percayalah, dia dalam kondisi prima. Ini akan menjadi Harry Kane terbaik yang pernah kalian lihat di sebuah turnamen. Dia mengatakan kepada kami bahwa dia berharap bisa bertanding di final melawan Jerman. Tapi ya, kami tidak memilikinya, kalian yang memilikinya!"
- Getty Images Sport
Komitmen pribadi terhadap keunggulan
Kane tidak hanya mengandalkan latihan klub untuk mempertahankan kondisi puncaknya; ia telah berinvestasi besar-besaran pada tim ilmu olahraga pribadinya, termasuk fisioterapis swasta asal Spanyol, Dr. Alejandro Elorriaga. "Dia jenius," kata seorang sumber yang mengetahui pengaturan tersebut kepada The Mail. "Dia bisa menemukan saraf di lenganmu yang terhubung ke pergelangan kakimu!".
Para penggemar Inggris berharap Kane mampu membawa performa gemilangnya di klub ke panggung internasional saat tim asuhan Thomas Tuchel menghadapi Kroasia dalam pertandingan grup pertama Piala Dunia 2026 pada Rabu malam.