"Saya tidak akan membawa Leroy Sané karena dia tidak menunjukkan performa yang dibutuhkan untuk menjadi juara dunia," jelas Littbarski kepada Sport1 saat pemutaran perdana film dokumenter 'Ein Sommer in Italien - WM 1990'.
Diterjemahkan oleh
"Tidak menunjukkan performa yang dibutuhkan": Juara Dunia menentang keikutsertaan Leroy Sané di Piala Dunia
Sebaliknya, pria berusia 65 tahun itu lebih memilih memberi kesempatan kepada pemain yang lebih muda dan lebih bersemangat seperti Lennart Karl dari Bayern München atau Said El Mala dari Köln: "Tentu saja bukan sebagai pemain inti, tapi untuk 20 menit terakhir. El Mala bisa ditempatkan di sisi kiri, dan Karl memang bisa bermain di beberapa posisi. Keduanya adalah pemain yang hebat, dan tentu saja itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa bagi mereka."
Musim panas lalu, Sane secara mengejutkan pindah dari FC Bayern München ke Galatasaray Istanbul tanpa biaya transfer. Di klub papan atas Turki itu, pemain berusia 30 tahun ini menjalani musim yang cukup baik, namun sama sekali tidak luar biasa. Dalam 34 pertandingan resmi di semua kompetisi, ia mencatatkan enam gol dan delapan assist.
Oleh karena itu, belakangan ini semakin sering muncul keraguan publik apakah Sane seharusnya dipertimbangkan untuk Piala Dunia 2026 di AS, Meksiko, dan Kanada. Julian Nagelsmann mengisyaratkan ingin membawa pemain yang telah 72 kali membela tim nasional (16 gol) itu terlepas dari kritik yang ada, dan memberikan peluang bagus baginya untuk masuk dalam skuad.
- Getty
Nagelsmann tentang Sane: "Dia juga tampil bagus di Galatasaray"
"Dari profilnya, kami tidak memiliki banyak pemain yang sering masuk ke tengah dari sayap kanan. Kami memiliki hubungan yang sangat baik, dan Leroy telah menampilkan permainan yang luar biasa. Dia juga tampil bagus di Galatasaray," jelas pelatih tim nasional Jerman itu dalam wawancara yang banyak dikutip dengan majalah kicker.
Belum ada informasi pasti kapan Nagelsmann akan mengumumkan skuad final Piala Dunia. Waktu yang paling mungkin adalah setelah pertandingan uji coba kedua terakhir melawan Finlandia pada 31 Mei, sebelum berangkat ke AS pada 2 Juni. Di sana, pertandingan uji coba terakhir sebelum turnamen dimulai akan digelar pada 6 Juni.
Menurut Littbarski, tim DFB bukanlah salah satu favorit utama di Piala Dunia, namun Jerman tidak boleh diremehkan. "Baik itu Wirtz, Musiala, atau Havertz - ada banyak pemain hebat di sana. Yang penting adalah saling menerima, bersatu, dan bekerja keras. Maka saya yakin kita bisa melangkah jauh."