"Tidak menunjukkan performa yang dibutuhkan": Juara Dunia menentang keikutsertaan Leroy Sané di Piala Dunia

Sebaliknya, pria berusia 65 tahun itu lebih memilih memberi kesempatan kepada pemain yang lebih muda dan lebih bersemangat seperti Lennart Karl dari Bayern München atau Said El Mala dari Köln: "Tentu saja bukan sebagai pemain inti, tapi untuk 20 menit terakhir. El Mala bisa ditempatkan di sisi kiri, dan Karl memang bisa bermain di beberapa posisi. Keduanya adalah pemain yang hebat, dan tentu saja itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa bagi mereka."

Musim panas lalu, Sane secara mengejutkan pindah dari FC Bayern München ke Galatasaray Istanbul tanpa biaya transfer. Di klub papan atas Turki itu, pemain berusia 30 tahun ini menjalani musim yang cukup baik, namun sama sekali tidak luar biasa. Dalam 34 pertandingan resmi di semua kompetisi, ia mencatatkan enam gol dan delapan assist.

Oleh karena itu, belakangan ini semakin sering muncul keraguan publik apakah Sane seharusnya dipertimbangkan untuk Piala Dunia 2026 di AS, Meksiko, dan Kanada. Julian Nagelsmann mengisyaratkan ingin membawa pemain yang telah 72 kali membela tim nasional (16 gol) itu terlepas dari kritik yang ada, dan memberikan peluang bagus baginya untuk masuk dalam skuad.