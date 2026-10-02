Portugal meraih kemenangan meyakinkan 4-2 atas Denmark di UEFA Nations League, membuktikan ketangguhan mereka di tengah drama besar di luar lapangan. Portugal menampilkan performa dominan di Kopenhagen untuk memperkokoh cengkeraman mereka atas posisi pertama di grup dan memperpanjang rekor sempurna di bawah pelatih baru Jorge Jesus.

Persiapan menuju pertandingan sepenuhnya dibayangi oleh kepergian Ronaldo. Pemain berusia 41 tahun itu keluar dengan marah dari skuad tim nasional pada Rabu setelah mengetahui bahwa ia akan dicadangkan untuk laga kedua secara beruntun.

Terlepas dari hiruk-pikuk media yang mengelilingi mantan kapten mereka, tim tetap sepenuhnya fokus. Ramos memimpin lini depan dengan sempurna, menyumbang satu gol lewat penyelesaian khas dengan bagian luar kaki serta satu assist, memastikan absennya penyerang veteran itu nyaris tidak terasa di lapangan.



