AFP
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'Tidak memengaruhi kami!' - Goncalo Ramos menyindir Cristiano Ronaldo saat Portugal berkembang tanpa superstar veteran itu dalam kemenangan atas Denmark
Ramos tampil menonjol di Kopenhagen
Portugal meraih kemenangan meyakinkan 4-2 atas Denmark di UEFA Nations League, membuktikan ketangguhan mereka di tengah drama besar di luar lapangan. Portugal menampilkan performa dominan di Kopenhagen untuk memperkokoh cengkeraman mereka atas posisi pertama di grup dan memperpanjang rekor sempurna di bawah pelatih baru Jorge Jesus.
Persiapan menuju pertandingan sepenuhnya dibayangi oleh kepergian Ronaldo. Pemain berusia 41 tahun itu keluar dengan marah dari skuad tim nasional pada Rabu setelah mengetahui bahwa ia akan dicadangkan untuk laga kedua secara beruntun.
Terlepas dari hiruk-pikuk media yang mengelilingi mantan kapten mereka, tim tetap sepenuhnya fokus. Ramos memimpin lini depan dengan sempurna, menyumbang satu gol lewat penyelesaian khas dengan bagian luar kaki serta satu assist, memastikan absennya penyerang veteran itu nyaris tidak terasa di lapangan.
- AFP
'Masalah eksternal tidak memengaruhi kami'
Berbicara kepada RTP setelah peluit akhir, Ramos menegaskan bahwa skuad sama sekali tidak terganggu oleh kepergian mendadak pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka. "Situasi ini tidak memengaruhi kami," tegas striker AC Milan itu. "Masalah eksternal tidak memengaruhi pentingnya pertandingan hari ini. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan, dan hari ini kami melakukan itu."
Sang penyerang juga ingin memberi kredit kepada perubahan taktik yang diperkenalkan pelatih baru mereka atas kelancaran serangan skuad yang mengesankan. "Pelatih baru sangat membantu," tambah Ramos. "Kami memiliki ide yang lebih jelas, kami tahu persis di mana setiap rekan setim berada, baik dalam bertahan maupun menyerang.
"Saya sangat suka bermain seperti ini, ini sangat cocok dengan cara saya bermain. Merebut bola di lini tengah lawan selalu membawa kami lebih dekat untuk mencetak gol dan menciptakan bahaya."
Era baru di bawah asuhan Jesus
Transisi menjauh dari Ronaldo tampaknya kian cepat, dengan Jesus benar-benar menegaskan otoritasnya di skuad. Sang pelatih juga dengan cepat menepis keraguan yang masih tersisa soal keharmonisan skuad setelah kontroversi pada pertengahan pekan.
"Hal-hal yang terjadi tidak memecah kelompok; itu tidak memisahkan kami dan tidak akan memisahkan kami," kata Jesus setelah pertandingan. Ia menegaskan bahwa penampilan meyakinkan itu seharusnya menjadi bahan pembicaraan utama, dengan menggambarkan penampilan berkualitas tinggi yang menghasilkan empat gol itu sebagai "lebih penting daripada semua yang terjadi."
Sementara itu, Ramos sedang memanfaatkan peluangnya untuk menjadi titik fokus yang tak terbantahkan dalam serangan Portugal. Setelah kini mencetak gol melawan Norwegia dan Denmark, sang penyerang mengungkapkan kepuasannya atas pengaruhnya yang terus berkembang, seraya menyebut ia hanya "senang memperkuat posisi saya di dalam kelompok."
- NurPhoto
Kembali ke rumah untuk ujian melawan Norwegia
Portugal akan berusaha melanjutkan momentum impresif mereka saat menjamu Norwegia pada Minggu. Kembali bermain di kandang sendiri di Stadion Dragao, Portugal bertekad mempertahankan start sempurna mereka di ajang Nations League di hadapan para pendukungnya.
Dengan Ramos tampil tajam dan skuad sepenuhnya mendukung pendekatan taktis agresif Jesus, tim ini tampak sangat siap untuk menghadapi hiruk-pikuk yang terus berlanjut seputar kepergian Ronaldo. Kemenangan di Porto akan semakin menegaskan keputusan berani sang manajer dan membawa Portugal selangkah lebih dekat ke fase berikutnya di turnamen ini.
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