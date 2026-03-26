'Tidak membantu siapa pun' - Raheem Sterling disarankan untuk pensiun dan 'pergi ke Ibiza' di tengah kesulitan yang dialami Feyenoord

Van der Gijp memberikan penilaian yang sangat tajam terhadap performa Sterling saat ini, dan menyarankan agar sang pemain sayap segera pensiun. Pemain berusia 31 tahun itu bergabung dengan Feyenoord sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya di Chelsea berakhir, namun ia gagal mengembalikan performa gemilang yang pernah menjadikannya salah satu penyerang paling ditakuti di Eropa.

Berbicara dalam podcastWillem & Wessel, Van der Gijp tidak segan-segan menyatakan: "Dia sebaiknya menemui Robin van Persie dan berkata, 'Ayo kita hentikan ini, ini tidak akan berhasil, ini tidak baik untukku, untukmu, atau untuk klub'. Kamu tidak benar-benar membantu siapa pun dengan ini. Dia sebaiknya pergi ke Ibiza, mengenakan celana renangnya, dan menikmati paella lezat bersama istrinya. Maka dia akan bersenang-senang. Tapi ini tidak akan berhasil lagi baginya. Sayang sekali."