AFP
'Tidak membantu siapa pun' - Raheem Sterling disarankan untuk pensiun dan 'pergi ke Ibiza' di tengah kesulitan yang dialami Feyenoord
Nasihat pensiun yang tegas untuk Sterling
Van der Gijp memberikan penilaian yang sangat tajam terhadap performa Sterling saat ini, dan menyarankan agar sang pemain sayap segera pensiun. Pemain berusia 31 tahun itu bergabung dengan Feyenoord sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya di Chelsea berakhir, namun ia gagal mengembalikan performa gemilang yang pernah menjadikannya salah satu penyerang paling ditakuti di Eropa.
Berbicara dalam podcastWillem & Wessel, Van der Gijp tidak segan-segan menyatakan: "Dia sebaiknya menemui Robin van Persie dan berkata, 'Ayo kita hentikan ini, ini tidak akan berhasil, ini tidak baik untukku, untukmu, atau untuk klub'. Kamu tidak benar-benar membantu siapa pun dengan ini. Dia sebaiknya pergi ke Ibiza, mengenakan celana renangnya, dan menikmati paella lezat bersama istrinya. Maka dia akan bersenang-senang. Tapi ini tidak akan berhasil lagi baginya. Sayang sekali."
- AFP
Perjuangan di Eredivisie
Mantan bintang Manchester City dan Liverpool itu baru mencetak satu assist dalam lima penampilan pertamanya bersama raksasa Rotterdam tersebut, yang tercipta saat kemenangan atas Excelsior. Penampilannya dalam laga imbang 1-1 melawan Ajax baru-baru ini sangat mengecewakan, sehingga Van Persie menggantikannya setelah hanya 55 menit saat Feyenoord berusaha membalikkan keadaan.
Rekan komentator Willem van Hanegem sependapat dengan kekhawatiran Van der Gijp, mempertanyakan apakah Sterling masih memiliki kemampuan fisik untuk bersaing di level tertinggi. "Dia memang tidak tampil bagus lagi, tidak. Jika saya jadi mereka, saya akan meminta uang saya kembali dan berkata: pulang saja," kata mantan gelandang Feyenoord itu. "Kamu tidak boleh memainkan pemain seperti itu. Dia dulu pemain bagus; dia masih bugar dan cepat, tapi itu saja. Jika dia bertabrakan denganmu, dia langsung terjatuh. Bukankah itu gila? Kamu juga tidak boleh melakukan itu sebagai pemain. Jika dia kurang cepat dan menguasai bola, lawan akan dengan mudah melewatinya. Itu tidak ada gunanya."
Van Persie menuntut kontribusi yang lebih besar
Meskipun kritik dari media Belanda semakin gencar, pelatih kepala Robin van Persie tetap mempertahankan sikap publik yang lebih diplomatis, sambil mengakui bahwa ia mengharapkan lebih banyak dari pemain bintang yang didatangkan pada bursa transfer musim dingin. Mantan striker Arsenal dan Manchester United ini sangat berharap Sterling dapat menemukan ritme permainannya saat Feyenoord berupaya mengamankan posisi kedua di klasemen Eredivisie.
"Hal terpenting adalah memenangkan pertandingan selama periode Raheem semakin bugar," kata Van Persie kepada wartawan. "Saya menghormati dan memahami situasinya, tetapi pada saat yang sama kami harus menunjukkan performa sebagai klub. Kami harus finis di posisi kedua, sesederhana itu. Saya yakin dia sedang membuat kemajuan dalam hal kebugaran, dalam hal apa yang dia berikan. Di saat yang sama, saya ingin melihat lebih banyak dampak saat tidak menguasai bola, lebih banyak dampak saat menguasai bola."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Dengan kontrak jangka pendeknya yang akan berakhir pada akhir musim ini, Sterling akan menghadapi beberapa bulan yang menentukan dalam karier profesionalnya. Pemain timnas Inggris ini berharap mendapat kesempatan lagi untuk membuktikan kemampuannya kepada Van Persie saat Feyenoord bertandang ke markas FC Volendam setelah jeda internasional.