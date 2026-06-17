Pemain profesional FCB itu diharapkan bisa beraksi lincah di posisi nomor 10 untuk menggantikan Christoph Baumgartner dari RB Leipzig—yang cedera dan sangat dirindukan—dengan cara yang kreatif. Sebuah perubahan formasi yang tak terduga oleh siapa pun menjelang kemenangan dramatis 3-1 di San Francisco.
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"Tidak masalah bagi saya": Bintang FC Bayern München tiba-tiba diturunkan di posisi yang tidak biasa pada Piala Dunia
Di negaranya, Laimer sering dijuluki sebagai “pisau lipat” tim nasional Austria. Hampir tidak ada pemain lain yang menempuh jarak sejauh itu dengan intensitas dan fleksibilitas taktis seperti dirinya.
Dalam kariernya bersama tim nasional sejauh ini, pemain kelahiran Salzburg ini telah mengisi berbagai posisi di lima posisi berbeda: sebagai bek kiri (di mana hampir semua orang mengharapkannya bermain kali ini), di sisi kanan pertahanan (di mana ia sempat menunjukkan performa kelas dunia saat membela FC Bayern), sebagai gelandang bertahan ganda, serta di sayap kanan. Untuk keempat kalinya, Pelatih Ralf Rangnick kini menempatkannya di posisi pengatur serangan.
- AFP
Percobaan bersama Laimer gagal
Rangnick secara terbuka mengakui setelah peluit akhir berbunyi bahwa eksperimen ini gagal di lini serang pada babak pertama. Laimer yang berusia 29 tahun tampak terisolasi di tengah lapangan, alur permainan pun terhenti dalam waktu yang cukup lama.
Baru setelah pelatih kepala melakukan penyesuaian pada babak kedua dan memindahkan Laimer kembali ke sisi kiri pertahanan, keadaan pun berbalik bagi tim favorit tersebut.
“Konni sangat serba bisa, kita tahu apa yang bisa diharapkan darinya. Tidak peduli di posisi mana pun dia akhirnya bermain,” kata Rangnick dengan antusias beberapa minggu lalu.
Laimer sendiri menanggapi perubahan posisi tersebut dengan pragmatis. "Selalu sulit menembus pertahanan tim-tim seperti ini. Kami sudah tahu sebelumnya bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Ada beberapa fase di mana kami bermain dengan baik," katanya setelah pertandingan dan menambahkan: "Pada akhirnya, mentalitas kami terlihat jelas; rasanya sangat memuaskan bisa memulai Piala Dunia dengan tiga poin. Peran baru saya tidak menjadi masalah bagi saya, tapi tentu saja itu sangat intens."