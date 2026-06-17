"Tidak masalah bagi saya": Bintang FC Bayern München tiba-tiba diturunkan di posisi yang tidak biasa pada Piala Dunia

Rangnick secara terbuka mengakui setelah peluit akhir berbunyi bahwa eksperimen ini gagal di lini serang pada babak pertama. Laimer yang berusia 29 tahun tampak terisolasi di tengah lapangan, alur permainan pun terhenti dalam waktu yang cukup lama.

Baru setelah pelatih kepala melakukan penyesuaian pada babak kedua dan memindahkan Laimer kembali ke sisi kiri pertahanan, keadaan pun berbalik bagi tim favorit tersebut.

“Konni sangat serba bisa, kita tahu apa yang bisa diharapkan darinya. Tidak peduli di posisi mana pun dia akhirnya bermain,” kata Rangnick dengan antusias beberapa minggu lalu.

Laimer sendiri menanggapi perubahan posisi tersebut dengan pragmatis. "Selalu sulit menembus pertahanan tim-tim seperti ini. Kami sudah tahu sebelumnya bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Ada beberapa fase di mana kami bermain dengan baik," katanya setelah pertandingan dan menambahkan: "Pada akhirnya, mentalitas kami terlihat jelas; rasanya sangat memuaskan bisa memulai Piala Dunia dengan tiga poin. Peran baru saya tidak menjadi masalah bagi saya, tapi tentu saja itu sangat intens."