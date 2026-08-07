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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

"'Tidak' - Lionel Messi menepis rumor yang mengaitkan putranya, Thiago, dengan kepulangan ke Barcelona dalam tanggapan blak-blakan"

Transfers
L. Messi
Inter Miami CF
Major League Soccer
Barcelona
LaLiga

Lionel Messi dengan tegas membantah spekulasi yang mengaitkan putra sulungnya, Thiago, dengan kepulangan ke akademi La Masia milik Barcelona. Menjelang laga Leagues Cup Inter Miami melawan Atletico San Luis, legenda Argentina itu memberikan jawaban singkat satu kata untuk menegaskan bahwa gelandang berusia 13 tahun tersebut akan tetap di Florida untuk melanjutkan perkembangannya.

  • Bintang Inter Miami memberikan klarifikasi

    Rumor yang beredar di media sosial mengenai potensi kepindahan Thiago ke akademi La Masia milik Barcelona dengan cepat dibantah oleh ayahnya. Didekati oleh jurnalis Bruno Vain jelang pertandingan Leagues Cup Inter Miami, legenda Argentina itu dengan tegas mengakhiri spekulasi tersebut lewat jawaban singkat. Jawaban langsung dari mantan pemenang Piala Dunia itu menegaskan bahwa putranya akan tetap berada di Florida untuk melanjutkan perkembangannya di sistem pembinaan usia muda klub Major League Soccer tersebut.

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    Satu kata menepis spekulasi

    Vain menghentikan kapten Argentina itu untuk mengklarifikasi rumor yang beredar seputar masa depan putra sulungnya. Saat ditanya: "Apakah Thiaguito akan pergi?", Messi memberikan jawaban yang sederhana dan tegas: "Tidak."

    Sebelumnya, saat berbicara tentang gaya bermain Thiago di akademi Miami, Messi mengatakan kepada Simplemente Futbol: "Dia lebih banyak berpikir, lebih sebagai pengatur, lebih seperti gelandang."

  • Pertemuan-pertemuan sebelumnya memicu rumor

    Spekulasi mengenai potensi kepulangannya semakin menguat mengingat Thiago sebelumnya pernah menimba ilmu di Barca Escola antara 2016 dan 2019, sebelum kemudian bergabung dengan akademi muda Paris Saint-Germain saat ayahnya berkarier di Prancis.

    Kini berusia 13 tahun, tahap perkembangannya saat ini memunculkan perbandingan dengan langkah awal ayahnya dari Rosario ke Catalonia. Laporan-laporan ini kembali mencuat tepat ketika peringatan lima tahun kepergian emosional Messi dari Barcelona berlalu pada 5 Agustus 2021, setelah krisis finansial klub.

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    Jalur pengembangan pemain muda berlanjut

    Thiago akan terus mengasah kemampuannya sebagai playmaker lini tengah di akademi Miami, tanpa terpengaruh spekulasi transfer dari luar negeri. Fokus terdekatnya adalah secara bertahap mengembangkan karier mudanya di Amerika Serikat, dengan dukungan penuh dari keluarganya.

    Sementara itu, Messi terus memimpin Inter Miami di lapangan saat mereka memburu gelar domestik dan regional sepanjang sisa musim ini.

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