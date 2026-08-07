Vain menghentikan kapten Argentina itu untuk mengklarifikasi rumor yang beredar seputar masa depan putra sulungnya. Saat ditanya: "Apakah Thiaguito akan pergi?", Messi memberikan jawaban yang sederhana dan tegas: "Tidak."

Sebelumnya, saat berbicara tentang gaya bermain Thiago di akademi Miami, Messi mengatakan kepada Simplemente Futbol: "Dia lebih banyak berpikir, lebih sebagai pengatur, lebih seperti gelandang."