“Tidak kompeten tapi tidak korup” — Kehadiran Paul Tierney dalam rapat tim Chelsea dianggap sebagai “gambaran yang buruk” bagi wasit-wasit Liga Premier

Mantan wasit Liga Premier Clattenburg mengecam tindakan wasit Tierney dalam kolomnya di Daily Mail. Clattenburg merasa bingung dengan kejadian sebelum pertandingan tersebut, dan menyatakan: "Gambar Paul Tierney yang berdiri di tengah-tengah lingkaran pemain Chelsea, menatap lurus ke lensa kamera televisi, tidak hanya sangat aneh tetapi juga memberikan kesan yang buruk bagi sang wasit."

Dia mencatat bahwa wasit tersebut memiliki banyak kesempatan untuk menghindari situasi tersebut sepenuhnya. "Tierney memiliki banyak kesempatan untuk melewati para pemain Chelsea, tetapi dia justru membiarkannya terjadi," kata Clattenburg, sambil menambahkan, "Dari bahasa tubuhnya, dia tampak seperti sedang menikmatinya." Mantan wasit tersebut menyoroti bahwa posisi awal normal seorang wasit seharusnya berada jauh di luar lingkaran tengah.