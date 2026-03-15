Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
“Tidak kompeten tapi tidak korup” — Kehadiran Paul Tierney dalam rapat tim Chelsea dianggap sebagai “gambaran yang buruk” bagi wasit-wasit Liga Premier
Pertunjukan aneh sebelum pertandingan
Mantan wasit Liga Premier Clattenburg mengecam tindakan wasit Tierney dalam kolomnya di Daily Mail. Clattenburg merasa bingung dengan kejadian sebelum pertandingan tersebut, dan menyatakan: "Gambar Paul Tierney yang berdiri di tengah-tengah lingkaran pemain Chelsea, menatap lurus ke lensa kamera televisi, tidak hanya sangat aneh tetapi juga memberikan kesan yang buruk bagi sang wasit."
Dia mencatat bahwa wasit tersebut memiliki banyak kesempatan untuk menghindari situasi tersebut sepenuhnya. "Tierney memiliki banyak kesempatan untuk melewati para pemain Chelsea, tetapi dia justru membiarkannya terjadi," kata Clattenburg, sambil menambahkan, "Dari bahasa tubuhnya, dia tampak seperti sedang menikmatinya." Mantan wasit tersebut menyoroti bahwa posisi awal normal seorang wasit seharusnya berada jauh di luar lingkaran tengah.
- Getty Images Sport
Kekecewaan dan citra Newcastle
Dampak psikologis terhadap tim lawan menjadi poin utama yang diperdebatkan oleh Clattenburg, yang merasa tim tamu berhak merasa dirugikan. Merenungkan dinamika tersebut dan ketegangan yang ditimbulkannya, ia menulis: "Seandainya saya adalah pemain Newcastle, saya pasti akan kesal dan marah melihatnya berada di tengah-tengah kerumunan pemain Chelsea."
Ia menekankan bahwa meskipun tidak ada dugaan pelanggaran, namun hal ini menimbulkan sorotan yang sangat besar. "Wasit di negara ini mungkin tidak kompeten, tetapi mereka tidak korup. Namun, membiarkan hal ini terjadi dapat menimbulkan tuduhan yang tidak diinginkan," kata Clattenburg. Ia lebih lanjut menyoroti bahwa ketika Cole Palmer "mendekat dan hampir memeluk Tierney saat itu terjadi," para ofisial harus sangat waspada terhadap persepsi yang ditimbulkannya.
Kontroversi penalti dan taktik
Pertandingan tersebut diwarnai beberapa insiden kontroversial, termasuk protes penalti yang ditolak dari Cole Palmer setelah dilanggar oleh Nick Woltemade. Clattenburg sepenuhnya menolak protes tersebut, dengan tegas menyatakan pandangannya mengenai insiden itu: "Saya tidak berpikir Chelsea seharusnya mendapat penalti atas pelanggaran Nick Woltemade terhadap Palmer. Menurut saya, Palmer seharusnya diberi kartu kuning karena diving." Clattenburg menyiratkan bahwa keluhan Liam Rosenior selanjutnya hanyalah "kasus klasik seorang manajer yang mengalihkan perhatian dari insiden kerumunan yang memalukan itu, sebelum pertandingan yang gagal mereka menangkan, dengan menyalahkan wasit sepenuhnya."
- Getty Images Sport
Tierney 'terlalu sombong'
Pada akhirnya, mantan wasit tersebut berpendapat bahwa seluruh insiden tersebut sebenarnya dapat dengan mudah dicegah jika keterampilan dasar dalam mengelola pertandingan diterapkan. Clattenburg menyoroti solusi sederhana: "Tierney bisa menghindari semua ini hanya dengan menyingkir atau, begitu ia melihat para pemain Chelsea mulai mengelilinginya, mendorong mereka agar menjauh. Dia terlalu sombong untuk melakukan salah satu dari keduanya".
