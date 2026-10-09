Getty Images Sport
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‘Tidak khawatir sama sekali!’ - Enzo Maresca mengungkap reaksi skuad Manchester City terhadap vonis bersalah
City dijatuhi vonis bersalah
Manchester City sedang menghadapi dampak dari putusan yang sangat memberatkan setelah dinyatakan bersalah melanggar aturan finansial Premier League. Putusan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu membayangi raksasa Etihad saat mereka melewati fase krusial dalam musim mereka.
Terlepas dari beratnya putusan tersebut, jajaran pimpinan Stadion Etihad tetap teguh dalam penyangkalan mereka atas segala kesalahan. Baik chairman Khaldoon Al-Mubarak maupun chief executive Ferran Soriano secara terbuka tetap mempertahankan bahwa klub tidak bersalah, dan proses banding resmi sudah berjalan.
Skuad sebagian besar terlindungi dari dampak langsung situasi ini karena jeda internasional. Namun, dengan para pemain kini kembali ke City Football Academy, fokus mendadak beralih lagi ke urusan domestik di tengah sorotan eksternal yang intens.
- Getty Images Sport
Maresca menyerukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk itu
Berbicara kepada media internal jelang konferensi pers yang lebih luas pada Jumat, Maresca menegaskan bahwa ruang ganti tidak terusik oleh gejolak di luar lapangan. "Secara pribadi, saya sangat tenang, sejujurnya," jelas pria Italia itu. "Klub sudah sangat jelas. Kami sepenuhnya percaya kepada klub."
Pelatih City itu menekankan pentingnya menjaga para pemainnya tetap terlindungi dari kontroversi di sekitarnya. Ia menambahkan: "Kami memahami kebisingan itu, tetapi fokus kami hanya pada apa yang bisa kami kendalikan dan yang bisa kami kendalikan hanyalah sisi sepakbola."
Membahas mentalitas skuad setelah kembali dari tugas internasional, Maresca mengungkapkan suasana hati yang sangat positif. "Perasaannya fantastis, sejujurnya," katanya. "Para pemain antusias menghadapi dua pertandingan berikutnya. Namun yang paling utama, mereka antusias karena saat ini kami berada di puncak klasemen liga. Para pemain hanya fokus pada itu. Mereka tahu bahwa yang bisa kami kendalikan adalah sisi sepakbola, mereka sama sekali tidak khawatir tentang hal-hal lain.
"Mereka tahu profesi mereka dan mereka tahu bahwa kebisingan itu ada, tetapi mereka tidak terlalu peduli dengan kebisingan itu. Saat ini mereka hanya fokus pada bagaimana kami bisa mengalahkan Liverpool dan bagaimana, bersama para suporter, kami bisa mencoba menang di Anfield."
Menjaga persaingan perebutan gelar juara
City saat ini berada di puncak klasemen Premier League, dan Maresca bertekad memastikan persoalan hukum mereka tidak mengganggu kampanye yang menjanjikan. Pelatih asal Italia itu dengan cepat menyadari bahwa tugas utamanya adalah menjaga keharmonisan dan daya saing di dalam skuad.
Dengan menarik garis tegas antara pertarungan hukum di ruang direksi dan tanggung jawab tim di lapangan, Maresca berupaya menumbuhkan mentalitas terkepung. Sikap kompak yang ditunjukkan sang manajer selaras sepenuhnya dengan pendirian tegas yang diambil para petinggi klub saat mereka bersiap menjalani proses banding yang berkepanjangan.
- Getty Images Sport
Ujian besar di Anfield
Semua mata akan tertuju pada City saat mereka kembali beraksi di Premier League melawan Liverpool pada hari Minggu. Duel di Anfield ini menjadi pertandingan pertama mereka sejak vonis bersalah itu diumumkan, sekaligus menjadi ujian psikologis dan taktis besar bagi pemuncak klasemen liga asuhan Maresca.
Mengamankan hasil positif di Merseyside akan mengirimkan pesan kuat kepada para rival mereka dalam perebutan gelar, membuktikan bahwa skuad itu tetap sepenuhnya terisolasi dari skandal finansial yang sedang berlangsung.
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