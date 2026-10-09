‘Tidak khawatir sama sekali!’ - Enzo Maresca mengungkap reaksi skuad Manchester City terhadap vonis bersalah

Berbicara kepada media internal jelang konferensi pers yang lebih luas pada Jumat, Maresca menegaskan bahwa ruang ganti tidak terusik oleh gejolak di luar lapangan. "Secara pribadi, saya sangat tenang, sejujurnya," jelas pria Italia itu. "Klub sudah sangat jelas. Kami sepenuhnya percaya kepada klub."

Pelatih City itu menekankan pentingnya menjaga para pemainnya tetap terlindungi dari kontroversi di sekitarnya. Ia menambahkan: "Kami memahami kebisingan itu, tetapi fokus kami hanya pada apa yang bisa kami kendalikan dan yang bisa kami kendalikan hanyalah sisi sepakbola."

Membahas mentalitas skuad setelah kembali dari tugas internasional, Maresca mengungkapkan suasana hati yang sangat positif. "Perasaannya fantastis, sejujurnya," katanya. "Para pemain antusias menghadapi dua pertandingan berikutnya. Namun yang paling utama, mereka antusias karena saat ini kami berada di puncak klasemen liga. Para pemain hanya fokus pada itu. Mereka tahu bahwa yang bisa kami kendalikan adalah sisi sepakbola, mereka sama sekali tidak khawatir tentang hal-hal lain.

"Mereka tahu profesi mereka dan mereka tahu bahwa kebisingan itu ada, tetapi mereka tidak terlalu peduli dengan kebisingan itu. Saat ini mereka hanya fokus pada bagaimana kami bisa mengalahkan Liverpool dan bagaimana, bersama para suporter, kami bisa mencoba menang di Anfield."



