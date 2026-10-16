Berbicara kepada La Gazzetta dello Sport, Benitez menolak anggapan bahwa Italia kekurangan pemain berkualitas, meski mengakui adanya krisis yang lebih luas. "Italia sedang mengalami kesulitan, seperti terlihat dari kegagalannya tampil di tiga edisi Piala Dunia, tetapi ada berbagai persoalan yang perlu ditangani," jelas Benitez. Ia meyakini masalah struktural terletak pada klub dan sistem pembinaan pemain muda, bukan pada ketiadaan pemain papan atas.

"Di satu sisi, ada klub, keputusan mereka, dan investasi mereka. Di sisi lain, ada tim nasional, sistem pembinaan pemain muda, dan talenta yang tersedia, yang menurut saya tidak kurang," ujarnya.