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FBL-ITA-AS LAZIO-INTER MILANAFP
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

“Tidak kekurangan bakat, tetapi...”: Rafa Benitez menganalisis masalah taktik yang membelit sepak bola Italia

R. Benitez
Italy
World Cup Qualification UEFA

Mantan pelatih Napoli Rafa Benitez menyampaikan penilaian menarik tentang sepakbola Italia. Menurutnya, negara itu masih menghasilkan talenta luar biasa meski belakangan mengalami kesulitan berat di kompetisi Eropa. Namun, ia menegaskan bahwa tim-tim Serie A kini sepenuhnya kehilangan kemampuan bertahan efektif yang dahulu menjadi kekuatan dominan mereka di level tertinggi.

  • Krisis pertahanan yang tengah melanda sepak bola Italia

    Klub-klub Serie A mengawali kiprah mereka di Liga Champions dengan buruk, hanya meraih satu kemenangan dalam delapan pertandingan. Pada laga pembuka, Como menjadi satu-satunya wakil Italia yang menang setelah mengalahkan Leipzig, sementara Roma bermain imbang melawan Fenerbahce. Inter dan Napoli masing-masing kalah dari Real Madrid dan Arsenal. Situasi memburuk pada pertandingan kedua ketika keempat klub sama-sama kalah; Inter takluk dari Club Brugge, Roma dikalahkan Real Madrid, Napoli kalah dari Villarreal, dan Como dikalahkan Feyenoord. Rentetan hasil buruk ini menyoroti persoalan mendasar.

  • FBL-ITA-AS LAZIO-INTER MILANAFP

    Talenta kelas atas tetap ada meski ada masalah taktik

    Berbicara kepada La Gazzetta dello Sport, Benitez menolak anggapan bahwa Italia kekurangan pemain berkualitas, meski mengakui adanya krisis yang lebih luas. "Italia sedang mengalami kesulitan, seperti terlihat dari kegagalannya tampil di tiga edisi Piala Dunia, tetapi ada berbagai persoalan yang perlu ditangani," jelas Benitez. Ia meyakini masalah struktural terletak pada klub dan sistem pembinaan pemain muda, bukan pada ketiadaan pemain papan atas.

    "Di satu sisi, ada klub, keputusan mereka, dan investasi mereka. Di sisi lain, ada tim nasional, sistem pembinaan pemain muda, dan talenta yang tersedia, yang menurut saya tidak kurang," ujarnya.

  • Kehilangan kemampuan bertahan yang bersejarah

    Pelatih asal Spanyol itu kemudian menyatakan sependapat dengan Massimiliano Allegri dan Fabio Capello soal kelemahan taktik. "Saya merenungkan sesuatu yang dikatakan Allegri, yang menurut saya juga pernah dikatakan Capello, dan saya setuju," kata Benitez. "Italia telah kehilangan kemampuan bertahan, salah satu ciri khas budaya sepak bola mereka yang mendominasi selama bertahun-tahun. Mereka juga memiliki pemain kelas atas di lini belakang: Donnarumma mungkin kiper terbaik di dunia, Calafiori merupakan pemain inti Arsenal, Bastoni adalah pilar Inter, dan Dimarco merupakan bek sayap yang bisa menyulitkan lawan saat maju menyerang."

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    Apa langkah selanjutnya bagi klub-klub Italia?

    Menatap putaran ketiga Liga Champions, tim-tim Italia memiliki kesempatan penting untuk bangkit. Napoli menghadapi Bodo/Glimt, Roma bertemu Slovan Bratislava, Como berduel dengan Manchester United, dan Inter melawan Shakhtar. Untuk bangkit, Benitez menyimpulkan bahwa klub-klub harus "fokus pada pemain muda dan gaya bermain yang seimbang", serta meninggalkan sistem penjagaan satu lawan satu yang mudah dieksploitasi.