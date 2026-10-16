AFP
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“Tidak kekurangan bakat, tetapi...”: Rafa Benitez menganalisis masalah taktik yang membelit sepak bola Italia
Krisis pertahanan yang tengah melanda sepak bola Italia
Klub-klub Serie A mengawali kiprah mereka di Liga Champions dengan buruk, hanya meraih satu kemenangan dalam delapan pertandingan. Pada laga pembuka, Como menjadi satu-satunya wakil Italia yang menang setelah mengalahkan Leipzig, sementara Roma bermain imbang melawan Fenerbahce. Inter dan Napoli masing-masing kalah dari Real Madrid dan Arsenal. Situasi memburuk pada pertandingan kedua ketika keempat klub sama-sama kalah; Inter takluk dari Club Brugge, Roma dikalahkan Real Madrid, Napoli kalah dari Villarreal, dan Como dikalahkan Feyenoord. Rentetan hasil buruk ini menyoroti persoalan mendasar.
- AFP
Talenta kelas atas tetap ada meski ada masalah taktik
Berbicara kepada La Gazzetta dello Sport, Benitez menolak anggapan bahwa Italia kekurangan pemain berkualitas, meski mengakui adanya krisis yang lebih luas. "Italia sedang mengalami kesulitan, seperti terlihat dari kegagalannya tampil di tiga edisi Piala Dunia, tetapi ada berbagai persoalan yang perlu ditangani," jelas Benitez. Ia meyakini masalah struktural terletak pada klub dan sistem pembinaan pemain muda, bukan pada ketiadaan pemain papan atas.
"Di satu sisi, ada klub, keputusan mereka, dan investasi mereka. Di sisi lain, ada tim nasional, sistem pembinaan pemain muda, dan talenta yang tersedia, yang menurut saya tidak kurang," ujarnya.
Kehilangan kemampuan bertahan yang bersejarah
Pelatih asal Spanyol itu kemudian menyatakan sependapat dengan Massimiliano Allegri dan Fabio Capello soal kelemahan taktik. "Saya merenungkan sesuatu yang dikatakan Allegri, yang menurut saya juga pernah dikatakan Capello, dan saya setuju," kata Benitez. "Italia telah kehilangan kemampuan bertahan, salah satu ciri khas budaya sepak bola mereka yang mendominasi selama bertahun-tahun. Mereka juga memiliki pemain kelas atas di lini belakang: Donnarumma mungkin kiper terbaik di dunia, Calafiori merupakan pemain inti Arsenal, Bastoni adalah pilar Inter, dan Dimarco merupakan bek sayap yang bisa menyulitkan lawan saat maju menyerang."
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya bagi klub-klub Italia?
Menatap putaran ketiga Liga Champions, tim-tim Italia memiliki kesempatan penting untuk bangkit. Napoli menghadapi Bodo/Glimt, Roma bertemu Slovan Bratislava, Como berduel dengan Manchester United, dan Inter melawan Shakhtar. Untuk bangkit, Benitez menyimpulkan bahwa klub-klub harus "fokus pada pemain muda dan gaya bermain yang seimbang", serta meninggalkan sistem penjagaan satu lawan satu yang mudah dieksploitasi.
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