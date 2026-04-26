“‘Tidak’ kata...” - Pengungkapan terkait transfer Lionel Messi oleh mantan pelatih Barcelona, Xavi, saat dijelaskan alasan mengapa pemain Argentina yang dijuluki GOAT itu gagal kembali ke Camp Nou

Di luar drama transfer tersebut, Xavi merefleksikan tantangan unik dalam melatih dan bermain bersama pemain sekelas Messi. Ia menggambarkan sosok pesepakbola yang hasratnya terhadap bola tetap tak tertandingi, bahkan dalam sesi latihan atau pertandingan resmi yang menuntut disiplin taktis. Hubungan mereka, bagaimanapun, tetap berakar pada rasa saling menghormati yang mendalam dan persahabatan yang telah terjalin sejak masa-masa awal Messi di La Masia.

“Terkadang Messi akan kesal padaku jika aku mengoper bola ke pemain lain,” kenang Xavi. “Dia akan mendekatiku: ‘Hei, hei! Apa yang kamu lakukan? Oper bola padaku! Mendekatlah, mainlah denganku! Aku pertama kali melihat Messi saat dia berusia 16 tahun. Mereka memberitahuku ada anak luar biasa dari Argentina. Aku melihatnya dan berkata: ‘Ini sesuatu yang berbeda. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya.’ Dia anak yang baik. Dia salah satu teman terbaik yang bisa kamu miliki di sepak bola. Aku punya hubungan yang sangat baik dengan Leo Messi, didasarkan pada kepercayaan.” Dia juga memuji mantan rekan setim lainnya: “Mungkin aku bisa melatih Neymar di Barcelona, tapi situasi ekonomi kami begitu buruk sehingga merekrutnya tidak pernah menjadi opsi. Tahun-tahun awal Neymar di Barcelona adalah saat aku melihat seseorang paling dekat dengan Leo Messi.”