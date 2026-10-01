AFP
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'Tidak ideal' - Alessia Russo menyesalkan Arsenal yang kolaps di akhir laga saat blunder handball Leah Williamson menghadiahkan hasil imbang bagi Paris FC
Kesalahan bertahan yang aneh merugikan Arsenal
Kemenangan lepas dari genggaman tim asal London utara itu setelah sebuah miskomunikasi fatal di lini belakang menghapus keunggulan dua gol mereka di pentas Eropa. Gol pertama Russo musim ini, bersama penyelesaian tenang dari Georgia Stanway, sempat menempatkan tim tamu dalam kendali penuh sebelum Clara Mateo memperkecil ketertinggalan. Bencana datang ketika Williamson menangkap operan dari kiper Misa yang oleh wasit dianggap masih hidup dalam permainan, memberi Maeline Mendy kesempatan untuk mencetak gol dari titik penalti.
- AFP
Penyerang soroti manajemen permainan yang merugikan
Pemain internasional Inggris itu sama sekali tidak berusaha menyembunyikan kekecewaannya setelah Arsenal menyia-nyiakan tiga poin penuh dengan kehilangan kendali atas pertandingan selepas jeda.
Merefleksikan hasil imbang yang membuat frustrasi itu, Russo mengatakan kepada saluran media resmi Arsenal: "Maksud saya, tidak ideal. Saya pikir kami sedikit kehilangan kendali di babak kedua bahkan sebelum [penalti] itu. Jadi, ini soal mengelola pertandingan dengan sedikit lebih baik. Saya juga berpikir pada babak pertama, dan sepanjang pertandingan, kami memiliki beberapa periode yang sangat, sangat bagus, jadi sekarang ini soal memanfaatkan itu untuk terus melangkah maju."
Hasil itu juga mencatatkan rekor yang tidak diinginkan bagi Arsenal, yang kini dua kali gagal menang setelah unggul dua gol atau lebih di Liga Champions sejak awal musim lalu.
Penyerang itu lega setelah berhasil memecah kebuntuan
Terlepas dari kekecewaan pahit saat peluit akhir berbunyi di Prancis, Arsenal setidaknya bisa sedikit terhibur karena penyerang bintang mereka mengakhiri paceklik gol pribadinya. Merefleksikan gol pertamanya setelah lima penampilan tanpa gol, Russo menjelaskan: "Saya selalu ingin mencoba mencetak gol dan menciptakan peluang, dan ya, itu soal menemukan sedikit ruang untuk melepaskan tembakan, jadi saya senang bisa melakukannya."
Menyoroti kerja keras kolektif di balik layar, ia menambahkan: "Saya pikir mungkin [itu] adalah area yang dalam beberapa pertandingan terakhir kami kurang percaya diri, tetapi saya melihatnya setiap hari dalam latihan, kualitas yang kami miliki. Saya tidak berpikir kami akan membutuhkan waktu lama. Saya pikir menyenangkan melihat itu, tetapi juga kredit untuk kami semua, staf. Kami telah bekerja sangat keras di balik layar, benar-benar mendorong diri, dan kami akan terus melakukannya."
- AFP
Duel domestik menguji ketangguhan lini pertahanan
Arsenal harus segera bangkit dari blunder aneh itu karena tantangan berat di kompetisi domestik sudah menanti akhir pekan ini. Tim asuhan Renee Slegers dijadwalkan bertandang ke markas rival perebutan gelar, Manchester City, dalam laga kelima mereka di Women's Super League pada Minggu, 4 Oktober. Pertandingan besar itu menjadi ujian penting bagi karakter kolektif dan disiplin pertahanan mereka setelah kemunduran yang begitu mengecewakan di Eropa.
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