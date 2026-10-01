Pemain internasional Inggris itu sama sekali tidak berusaha menyembunyikan kekecewaannya setelah Arsenal menyia-nyiakan tiga poin penuh dengan kehilangan kendali atas pertandingan selepas jeda.

Merefleksikan hasil imbang yang membuat frustrasi itu, Russo mengatakan kepada saluran media resmi Arsenal: "Maksud saya, tidak ideal. Saya pikir kami sedikit kehilangan kendali di babak kedua bahkan sebelum [penalti] itu. Jadi, ini soal mengelola pertandingan dengan sedikit lebih baik. Saya juga berpikir pada babak pertama, dan sepanjang pertandingan, kami memiliki beberapa periode yang sangat, sangat bagus, jadi sekarang ini soal memanfaatkan itu untuk terus melangkah maju."

Hasil itu juga mencatatkan rekor yang tidak diinginkan bagi Arsenal, yang kini dua kali gagal menang setelah unggul dua gol atau lebih di Liga Champions sejak awal musim lalu.