"Tidak duduk di sofa sambil menggigit kuku" - Daniel Farke sangat yakin Leeds United tidak akan terdegradasi dari Premier League

Meskipun Piala FA menawarkan hiburan yang menyegarkan dan potensi jalan menuju Wembley, Farke tidak memiliki ilusi tentang di mana fokus utama timnya berada. Manajer tersebut mengakui bahwa meskipun dia tidak terlalu memikirkan hasil pertandingan rival seperti West Ham, Tottenham, atau Nottingham Forest, dia tahu persis apa yang perlu dilakukan timnya untuk memastikan mereka tetap berada di divisi ini untuk musim berikutnya dan menuntut para pemainnya membuktikan bahwa mereka layak berada di level tertinggi.

"Saya tidak duduk di sofa menggigit kuku berharap West Ham atau Nottingham [Forest] atau Tottenham kalah. Mungkin ini musim di mana Anda membutuhkan satu atau dua poin lebih dari biasanya, tetapi kami membutuhkan tujuh hingga sembilan poin, itu fakta, dan dalam pertandingan-pertandingan terakhir ini kami memiliki semua peluang untuk meraih poin-poin tersebut, bahkan dalam tiga pertandingan berikutnya kami juga memiliki peluang. Jika kita tidak melakukannya dalam enam pertandingan terakhir, maka kita tidak pantas bermain di PL, tapi segala yang saya lihat telah memberi saya banyak kepercayaan diri," tambah Farke.