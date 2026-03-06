Getty Images Sport
"Tidak duduk di sofa sambil menggigit kuku" - Daniel Farke sangat yakin Leeds United tidak akan terdegradasi dari Premier League
Farke yakin Leeds akan terhindar dari degradasi.
Menanggapi tekanan dari pertarungan degradasi, Farke mengatakan: "Saya sama sekali tidak panik, saya tetap tenang seperti biasa, mengapa saya harus gugup? Kekalahan dari Sunderland adalah malam yang mengecewakan pertama di Elland Road dalam beberapa bulan terakhir. Namun, kami bermain melawan tim yang kini memiliki 40 poin, kami menguasai bola 72 persen, kami menciptakan peluang, penalti yang jelas untuk kami tidak diberikan, gol pertama kami dibatalkan oleh VAR, dan penalti untuk mereka entah bagaimana masuk. Jika kami memainkan pertandingan ini 20 kali, saya jamin kami akan menang 16 kali. Tentu saja ada kekurangan, tapi kami tidak dihancurkan di lapangan, mengapa saya harus khawatir?"
Survival tetap menjadi prioritas utama.
Meskipun Piala FA menawarkan hiburan yang menyegarkan dan potensi jalan menuju Wembley, Farke tidak memiliki ilusi tentang di mana fokus utama timnya berada. Manajer tersebut mengakui bahwa meskipun dia tidak terlalu memikirkan hasil pertandingan rival seperti West Ham, Tottenham, atau Nottingham Forest, dia tahu persis apa yang perlu dilakukan timnya untuk memastikan mereka tetap berada di divisi ini untuk musim berikutnya dan menuntut para pemainnya membuktikan bahwa mereka layak berada di level tertinggi.
"Saya tidak duduk di sofa menggigit kuku berharap West Ham atau Nottingham [Forest] atau Tottenham kalah. Mungkin ini musim di mana Anda membutuhkan satu atau dua poin lebih dari biasanya, tetapi kami membutuhkan tujuh hingga sembilan poin, itu fakta, dan dalam pertandingan-pertandingan terakhir ini kami memiliki semua peluang untuk meraih poin-poin tersebut, bahkan dalam tiga pertandingan berikutnya kami juga memiliki peluang. Jika kita tidak melakukannya dalam enam pertandingan terakhir, maka kita tidak pantas bermain di PL, tapi segala yang saya lihat telah memberi saya banyak kepercayaan diri," tambah Farke.
Pertandingan Piala FA melawan mantan klub
Tugas mendesak bagi Leeds adalah pertandingan kandang melawan Norwich City yang sedang dalam performa apik, yang dilatih oleh Philippe Clement. The Canaries telah tampil impresif di Championship, memenangkan 10 dari 15 pertandingan terakhir mereka. Bagi Farke, pertandingan ini memiliki makna pribadi mengingat sejarah suksesnya di Carrow Road, meskipun ia menegaskan bahwa perasaan sentimental akan disingkirkan begitu wasit meniup peluit di Elland Road pada Minggu sore.
Menyikapi reuni ini, Farke berkomentar: "Tentu saja, Norwich memberi saya kesempatan pertama di Inggris, tempat itu akan selalu memiliki tempat istimewa di hati saya, tetapi fokus saya sekarang sepenuhnya pada klub saya di sini. Saya sepenuhnya percaya pada pemain dan staf saya. Jujur saja, dalam kompetisi piala, yang penting adalah pemenangnya. Ini akan membuat perbedaan besar. Menang di liga atau piala adalah hal yang istimewa. Saya suka atmosfer pertandingan hidup atau mati. Saya tidak yakin apakah mencapai perempat final atau semifinal akan banyak mengubah CV saya, tapi bagi kita semua, itu akan berarti jika kita memenangkannya. Jangan terlalu bersemangat, kita harus fokus pada tugas kita melawan tim Norwich yang sangat baik, kita harus fokus hanya pada pertandingan ini."
Touchline ban
Leeds harus menjalani pertandingan piala tanpa Farke di pinggir lapangan setelah ia menerima hukuman larangan bertanding satu pertandingan dan denda £8.000 akibat insiden dengan ofisial setelah pertandingan melawan Manchester City.
