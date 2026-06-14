Tidak ditayangkan di TV: Detail mengejutkan dalam laga pembuka Jerman di Piala Dunia melawan Curacao

Karena sebagian besar kursi kosong terletak di barisan atas tribun yang luas, kursi-kursi tersebut tidak terlihat di layar televisi. Barisan bawah di Houston terlihat jelas cukup penuh.

"Setiap pertandingan terjual habis," kata Presiden FIFA Gianni Infantino pada bulan Februari lalu, merujuk pada Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada. Bahkan pada pertandingan kedua turnamen antara Korea Selatan dan Republik Ceko (2-1) pada hari Kamis di Guadalajara (Meksiko), stadion tersebut tidak terisi penuh. Sebanyak 45.664 kursi seharusnya tersedia, namun jumlah penonton resmi FIFA tercatat 44.985, sehingga secara resmi sekitar 680 kursi tetap kosong. Dan di Houston? Di sana dilaporkan ada 68.021 penonton pada fase akhir, atau sekitar 4.000 penonton lebih sedikit dari kapasitas penuh. Bahkan FIFA sendiri mengoreksi pernyataan presidennya.



