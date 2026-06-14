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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

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Tidak ditayangkan di TV: Detail mengejutkan dalam laga pembuka Jerman di Piala Dunia melawan Curacao

World Cup
Germany vs Curacao
Germany
Curacao

Dalam pertandingan pembuka Piala Dunia Jerman melawan Curacao, ada satu hal mengejutkan yang tidak terlihat oleh pemirsa televisi.

Akibatnya, pada hari Minggu di NRG Stadium, Houston, beberapa ratus dari total 72.000 kursi tetap kosong.

  • Karena sebagian besar kursi kosong terletak di barisan atas tribun yang luas, kursi-kursi tersebut tidak terlihat di layar televisi. Barisan bawah di Houston terlihat jelas cukup penuh.

    "Setiap pertandingan terjual habis," kata Presiden FIFA Gianni Infantino pada bulan Februari lalu, merujuk pada Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada. Bahkan pada pertandingan kedua turnamen antara Korea Selatan dan Republik Ceko (2-1) pada hari Kamis di Guadalajara (Meksiko), stadion tersebut tidak terisi penuh. Sebanyak 45.664 kursi seharusnya tersedia, namun jumlah penonton resmi FIFA tercatat 44.985, sehingga secara resmi sekitar 680 kursi tetap kosong. Dan di Houston? Di sana dilaporkan ada 68.021 penonton pada fase akhir, atau sekitar 4.000 penonton lebih sedikit dari kapasitas penuh. Bahkan FIFA sendiri mengoreksi pernyataan presidennya.


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    Harga tiket Piala Dunia yang mahal memicu kekecewaan

    Harga tiket Piala Dunia yang sangat mahal sejauh ini menjadi salah satu topik utama seputar turnamen tersebut. Sementara itu, FIFA mengeluarkan pernyataan terkait banyaknya kursi kosong pada pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.

    "Jumlah penonton resmi mencerminkan jumlah tiket yang dipindai dan penonton yang hadir di stadion," kata badan sepak bola dunia tersebut. Beberapa penonton dilaporkan sempat berdiri di lorong-lorong dan tidak tetap berada di tempat duduk mereka selama 90 menit penuh.

    Setelah pertandingan pembuka melawan Curacao di Houston, Jerman akan menghadapi Pantai Gading dalam pertandingan grup kedua pada Sabtu di Toronto (Kanada). Untuk menutup babak penyisihan grup melawan Ekuador (25 Juni), tim DFB akan bertanding di New York/New Jersey (AS).

  • Skuad Tim Nasional Jerman di Piala Dunia 2026

    Posisi

    Pemain

    Klub

    Nomor punggung

    Penjaga gawang

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Gawang

    Manuel Neuer

    FC Bayern München

    1

    Gol

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Bek

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Bek

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Pertahanan

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Pertahanan

    Joshua Kimmich

    FC Bayern München

    6

    Pertahanan

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Pertahanan

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern München

    5

    Bek

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Pertahanan

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Pertahanan

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Pertahanan

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Pertahanan

    Jonathan Tah

    FC Bayern München

    4

    Bek

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Serang

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Serangan

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Serangan

    Leon Goretzka

    FC Bayern München

    8

    Serangan

    Kai Havertz

    FC Arsenal

    7

    Serangan

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Serangan

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Serangan

    Jamal Musiala

    FC Bayern München

    10

    Serangan

    Leroy Sane

    Galatasaray Istanbul

    19

    Serangan

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Serangan

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Serangan

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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