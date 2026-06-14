Akibatnya, pada hari Minggu di NRG Stadium, Houston, beberapa ratus dari total 72.000 kursi tetap kosong.
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Tidak ditayangkan di TV: Detail mengejutkan dalam laga pembuka Jerman di Piala Dunia melawan Curacao
Karena sebagian besar kursi kosong terletak di barisan atas tribun yang luas, kursi-kursi tersebut tidak terlihat di layar televisi. Barisan bawah di Houston terlihat jelas cukup penuh.
"Setiap pertandingan terjual habis," kata Presiden FIFA Gianni Infantino pada bulan Februari lalu, merujuk pada Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada. Bahkan pada pertandingan kedua turnamen antara Korea Selatan dan Republik Ceko (2-1) pada hari Kamis di Guadalajara (Meksiko), stadion tersebut tidak terisi penuh. Sebanyak 45.664 kursi seharusnya tersedia, namun jumlah penonton resmi FIFA tercatat 44.985, sehingga secara resmi sekitar 680 kursi tetap kosong. Dan di Houston? Di sana dilaporkan ada 68.021 penonton pada fase akhir, atau sekitar 4.000 penonton lebih sedikit dari kapasitas penuh. Bahkan FIFA sendiri mengoreksi pernyataan presidennya.
- AFP
Harga tiket Piala Dunia yang mahal memicu kekecewaan
Harga tiket Piala Dunia yang sangat mahal sejauh ini menjadi salah satu topik utama seputar turnamen tersebut. Sementara itu, FIFA mengeluarkan pernyataan terkait banyaknya kursi kosong pada pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
"Jumlah penonton resmi mencerminkan jumlah tiket yang dipindai dan penonton yang hadir di stadion," kata badan sepak bola dunia tersebut. Beberapa penonton dilaporkan sempat berdiri di lorong-lorong dan tidak tetap berada di tempat duduk mereka selama 90 menit penuh.
Setelah pertandingan pembuka melawan Curacao di Houston, Jerman akan menghadapi Pantai Gading dalam pertandingan grup kedua pada Sabtu di Toronto (Kanada). Untuk menutup babak penyisihan grup melawan Ekuador (25 Juni), tim DFB akan bertanding di New York/New Jersey (AS).
Skuad Tim Nasional Jerman di Piala Dunia 2026
Posisi
Pemain
Klub
Nomor punggung
Penjaga gawang
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Gawang
Manuel Neuer
FC Bayern München
1
Gol
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Bek
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Bek
Nathaniel Brown
Eintracht Frankfurt
18
Pertahanan
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Pertahanan
Joshua Kimmich
FC Bayern München
6
Pertahanan
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Pertahanan
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern München
5
Bek
David Raum
RB Leipzig
22
Pertahanan
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Pertahanan
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Pertahanan
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Pertahanan
Jonathan Tah
FC Bayern München
4
Bek
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Serang
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Serangan
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Serangan
Leon Goretzka
FC Bayern München
8
Serangan
Kai Havertz
FC Arsenal
7
Serangan
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Serangan
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Serangan
Jamal Musiala
FC Bayern München
10
Serangan
Leroy Sane
Galatasaray Istanbul
19
Serangan
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Serangan
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Serangan
Nick Woltemade
Newcastle United
11