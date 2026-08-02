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'Tidak dalam posisi untuk memberi pelajaran' - Tebas mengecam Florentino Perez setelah pernyataan FIFA Real Madrid
Tebas menyebut Perez sebagai 'makhluk yang tak begitu superior'
Perseteruan panjang antara Tebas dan Perez mencapai titik didih baru setelah reaksi publik Real Madrid terhadap perubahan kebijakan internal FIFA.
Setelah Real Madrid merilis pernyataan yang mendukung keputusan untuk menghentikan privatisasi hak Piala Dunia, Tebas turun ke media sosial untuk melontarkan bantahan tajam. Dengan memberi judul responsnya "Sosok yang tidak begitu superior", permainan kata yang jelas merujuk pada julukan Perez sebagai "sosok superior" di Spanyol, bos La Liga itu tidak menahan diri.
Tebas secara khusus menyoroti aktivitas di balik layar klub tersebut, dengan bertanya: "Ngomong-ngomong, mengapa butuh waktu begitu lama untuk merespons? Apa yang dilakukan Anas di New York pada pekan final? Dan apakah kebetulan bahwa, tampaknya, JP Morgan juga terlibat dalam operasi ini, seperti yang terjadi dengan Super League?"
Meski ia mengakui bagian pertama dari teks Madrid "tanpa cela" terkait ketidakmampuan FIFA untuk secara sepihak menggunakan pendapatan masa depan, ia dengan cepat beralih menyerang apa yang ia anggap sebagai kemunafikan dari presiden Real Madrid.
- Getty Imges
Kemunafikan perbandingan CVC
Poin utama yang menjadi sumber perselisihan dalam pernyataan awal Real Madrid adalah perbandingan mereka antara rencana FIFA yang dibatalkan dan kesepakatan CVC La Liga. Madrid secara konsisten menentang kesepakatan CVC, yang membuat sebagian besar klub Spanyol menukar persentase dari pendapatan hak siar masa depan mereka demi investasi langsung.
Dalam pernyataan terbaru mereka, klub itu berargumen bahwa "Setiap inisiatif yang bertujuan mengambil alih pendapatan masa depan sepakbola tanpa menanggung tanggung jawab yang timbul darinya tidak dapat diterima, dan hal itu seharusnya tidak pernah diajukan lagi dalam bentuk apa pun," secara spesifik merujuk pada kesepakatan yang dicapai oleh liga Spanyol sebagai contoh domestik dari model yang "tidak dapat diterima" ini.
Tebas membalas dengan menegaskan bahwa operasi CVC sepenuhnya bersifat sukarela, tidak seperti mandat FIFA yang diusulkan. "Operasi itu bersifat sukarela: setiap klub memutuskan secara bebas apakah akan ikut serta. Real Madrid tidak melakukannya, tidak terikat, dan tidak memiliki satu euro pun dari pendapatannya yang dikomitmenkan," kata Tebas. Ia mencatat bahwa keputusan itu didukung oleh mayoritas besar klub yang menjalankan otonomi yang justru diklaim dibela oleh Real Madrid.
Benturan visi untuk masa depan sepak bola
Presiden La Liga itu melangkah lebih jauh dengan menuduh Perez menerapkan standar ganda terhadap strategi finansial. Ia mengatakan: "Ketika Real Madrid memutuskannya secara bebas, itu adalah modernisasi dan strategi finansial; ketika klub-klub lain memutuskannya secara bebas, itu adalah hipotek."
"Obsesi" terhadap manajemen La Liga ini, menurut Tebas, berawal dari kegagalan konsisten klub tersebut memenangi pertarungan hukum melawan liga dalam beberapa tahun terakhir.
Kritik itu juga menyinggung proyek Super League yang kontroversial, yang masih menjadi sumber utama gesekan antara kedua pria tersebut. Tebas mengejek klaim Perez sebelumnya bahwa liga tandingan itu diperlukan untuk menyelamatkan sepakbola dari kehancuran finansial. "Sosok 'tidak begitu superior' itu kini sudah punya sedikit kredibilitas untuk memberi pelajaran tentang masa depan sepakbola. Ingat ketika Super League datang untuk menyelamatkan kita karena sepakbola sudah hancur? Visi yang luar biasa," tambahnya dengan nada sarkastis.
- Getty Images
Perang yang terus berlanjut antara Perez dan Tepas
Pertukaran terbaru ini hanyalah bab paling baru dalam rivalitas yang telah mendefinisikan politik sepakbola Spanyol selama bertahun-tahun. Sementara Real Madrid memosisikan diri sebagai pembela para suporter dan "warisan" permainan ini, Tebas memandang tindakan mereka sebagai ancaman terhadap keseimbangan kompetitif liga domestik. Pernyataan Madrid menegaskan bahwa "Sepakbola internasional dan Piala Dunia, di atas segalanya, merupakan ajang yang menjadi kepentingan publik, dan itu merupakan warisan yang dimiliki bangsa-bangsa, para suporter, dan masyarakat secara keseluruhan.
Namun, Tebas tetap tidak yakin dengan retorika populis ini. Ia terus memandang Super League sebagai sarana bagi kalangan elite untuk memonopoli kekuasaan, dan membandingkannya dengan strategi pertumbuhan kolektif yang telah ia terapkan di La Liga.
Dengan Tebas mengingatkan Perez soal rentetan gugatan hukumnya yang kalah dan Perez terus menantang otoritas komersial liga, perang saudara di sepakbola Spanyol belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda.
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