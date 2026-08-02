Perseteruan panjang antara Tebas dan Perez mencapai titik didih baru setelah reaksi publik Real Madrid terhadap perubahan kebijakan internal FIFA.

Setelah Real Madrid merilis pernyataan yang mendukung keputusan untuk menghentikan privatisasi hak Piala Dunia, Tebas turun ke media sosial untuk melontarkan bantahan tajam. Dengan memberi judul responsnya "Sosok yang tidak begitu superior", permainan kata yang jelas merujuk pada julukan Perez sebagai "sosok superior" di Spanyol, bos La Liga itu tidak menahan diri.

Tebas secara khusus menyoroti aktivitas di balik layar klub tersebut, dengan bertanya: "Ngomong-ngomong, mengapa butuh waktu begitu lama untuk merespons? Apa yang dilakukan Anas di New York pada pekan final? Dan apakah kebetulan bahwa, tampaknya, JP Morgan juga terlibat dalam operasi ini, seperti yang terjadi dengan Super League?"

Meski ia mengakui bagian pertama dari teks Madrid "tanpa cela" terkait ketidakmampuan FIFA untuk secara sepihak menggunakan pendapatan masa depan, ia dengan cepat beralih menyerang apa yang ia anggap sebagai kemunafikan dari presiden Real Madrid.