Berbicara kepada media setelah peluit akhir, Mourinho mengakui bahwa Vinicius saat ini sedang tidak dalam performa terbaik, tetapi menyoroti kerja keras sang pemain dalam membantu pertahanan. Juru taktik asal Portugal itu menegaskan bahwa sang winger hanya mengalami kelelahan di akhir pertandingan.

"Dia tidak sedang berada dalam performa terbaiknya, dan dia tahu itu," kata Mourinho dalam konferensi pers usai pertandingan. "Tapi dia bekerja keras untuk menjadi Vinicius yang menentukan pertandingan. Tanpa berada dalam performa terbaiknya, dia bekerja lebih keras dari sebelumnya.

"Pada momen-momen ketika dia tidak mampu turun dan bertahan, itu karena kelelahan. Saya sangat menghargai itu. Saya sangat respek kepada Vinicius yang seperti ini. Waktunya akan datang ketika dia menentukan pertandingan, dan memenangkan pertandingan untuk kami."

Mourinho tetap yakin pada kemampuan penyerang itu untuk membalikkan situasinya, sambil menyoroti kesulitan taktis yang ditimbulkan oleh sistem wing-back Inter.

"Jika dia bekerja, dia akan selalu mendapat dukungan saya," tambahnya. "Dia bekerja sangat keras untuk tim. Bermain melawan tim yang bermain dengan tiga bek, dengan wing-back, sangat sulit bagi para winger.

"Jelas, dalam situasi satu lawan satu yang dia dapatkan di sisi kiri, dengan Vini dalam performa terbaiknya, dia akan menghabisi pertandingan. Itulah yang kami harapkan darinya. Tapi dia sudah memberikan segalanya."



