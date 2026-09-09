AFP
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'Tidak dalam performa terbaiknya' - Jose Mourinho membela Vinicius Junior setelah bintang Real Madrid itu dicemooh penonton Bernabeu saat kemenangan Inter
Real Madrid menang tipis atas Inter di tengah frustrasi suporter
Kylian Mbappe dan Federico Valverde mencetak gol saat Real Madrid meraih kemenangan 2-1 atas Inter untuk membuka kampanye fase liga Liga Champions mereka. Meski meraih tiga poin penuh pada Selasa, suasana di Bernabeu memburuk pada akhir pertandingan ketika Vinicius Junior ditarik keluar. Penyerang asal Brasil itu meninggalkan lapangan pada menit ke-87 diiringi siulan dari pendukung tuan rumah, dengan para fans meluapkan ketidakpuasan mereka setelah sang penyerang kesulitan menemukan ketajamannya melawan pertahanan Italia yang tangguh.
- Getty Images Sport
Mourinho tetap mendukung winger yang tengah kesulitan
Berbicara kepada media setelah peluit akhir, Mourinho mengakui bahwa Vinicius saat ini sedang tidak dalam performa terbaik, tetapi menyoroti kerja keras sang pemain dalam membantu pertahanan. Juru taktik asal Portugal itu menegaskan bahwa sang winger hanya mengalami kelelahan di akhir pertandingan.
"Dia tidak sedang berada dalam performa terbaiknya, dan dia tahu itu," kata Mourinho dalam konferensi pers usai pertandingan. "Tapi dia bekerja keras untuk menjadi Vinicius yang menentukan pertandingan. Tanpa berada dalam performa terbaiknya, dia bekerja lebih keras dari sebelumnya.
"Pada momen-momen ketika dia tidak mampu turun dan bertahan, itu karena kelelahan. Saya sangat menghargai itu. Saya sangat respek kepada Vinicius yang seperti ini. Waktunya akan datang ketika dia menentukan pertandingan, dan memenangkan pertandingan untuk kami."
Mourinho tetap yakin pada kemampuan penyerang itu untuk membalikkan situasinya, sambil menyoroti kesulitan taktis yang ditimbulkan oleh sistem wing-back Inter.
"Jika dia bekerja, dia akan selalu mendapat dukungan saya," tambahnya. "Dia bekerja sangat keras untuk tim. Bermain melawan tim yang bermain dengan tiga bek, dengan wing-back, sangat sulit bagi para winger.
"Jelas, dalam situasi satu lawan satu yang dia dapatkan di sisi kiri, dengan Vini dalam performa terbaiknya, dia akan menghabisi pertandingan. Itulah yang kami harapkan darinya. Tapi dia sudah memberikan segalanya."
Krisis di ibu kota Spanyol
Insiden terbaru ini memperparah periode sulit yang sedang dijalani pemain internasional Brasil itu. Setelah melewati kampanye 2025-26 yang berat, yang ditandai kritik berulang dari suporter Madrid, Vinicius mengikat masa depannya untuk jangka panjang dengan klub pada musim panas ini. Namun, awal musim barunya berjalan lambat menurut standar tingginya sendiri, dengan hanya mencatat satu gol dan dua assist dalam lima penampilan.
Laga melawan Inter juga menyoroti tantangan struktural bagi tim asuhan Mourinho. Terkuras akibat hukuman skors untuk Bernardo Silva, Arda Guler, dan Eduardo Camavinga, bos Madrid itu terpaksa memainkan Trent Alexander-Arnold di luar posisi aslinya sebagai gelandang tengah. Mourinho memuji upaya pemain Inggris itu dengan mengatakan: "Ini sulit bagi Trent. Saya menghargai usaha yang dia lakukan, tetapi dengan karakteristik yang dia miliki, kebutuhan spesifik untuk bermain sebagai bek sayap atau gelandang tengah benar-benar berbeda secara fisik.
"Dia beberapa kali kehilangan bola, karena tidak sama bermain dengan seluruh lapangan di depan Anda dan bermain dengan setengah lapangan di belakang Anda. Dia pernah bermain di sana beberapa kali bersama Liverpool dan tim nasional, tetapi itu benar-benar berbeda. Dia tidak punya lebih banyak lagi untuk diberikan."
- Alterphotos
Merebut kembali kepercayaan Bernabeu
Vinicius menghadapi tugas berat untuk merebut kembali dukungan suporter Real Madrid yang menuntut saat tim asuhan Mourinho kembali beraksi di kompetisi domestik. Real Madrid dijadwalkan menjamu Rayo Vallecano dalam derby Madrid di La Liga pada Sabtu, yang memberi pemain Brasil itu kesempatan langsung untuk membungkam para pengkritiknya di kandang.
Kewajiban di kompetisi Eropa kemudian akan dikesampingkan untuk jeda internasional yang akan datang. Setelah kembali, Madrid akan bertandang ke ibu kota Italia untuk menghadapi raksasa Serie A, Roma. Baru saja melewati mantan klubnya, Inter, laga itu akan mempertemukan kembali Mourinho dengan salah satu mantan klubnya saat Real Madrid berusaha membangun momentum dari kemenangan pembuka mereka.
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