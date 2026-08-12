Parker mengungkapkan kekhawatiran besar terkait opsi di lini belakang di Old Trafford saat Manchester United membangun ulang skuad mereka. Shaw tampil sebagai starter dalam seluruh 38 pertandingan liga musim lalu untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan nilai transfer £30 juta pada 2014, tetapi penampilannya masih belum meyakinkan.

Menurut Betarades.gr, Parker menegaskan klub membutuhkan pemain yang mobile dan mampu berkontribusi secara efektif. "Jika rencananya adalah memainkannya sebagai winger, maka klub benar-benar membutuhkan bek kiri baru karena Luke Shaw tidak cukup bagus," kata Parker. "Mereka benar-benar membutuhkan full-back yang mobile dan lincah, yang juga bisa bertahan dengan baik, serta pemain yang bisa bekerja naik turun di sepanjang lapangan."