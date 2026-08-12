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'Tidak cukup bagus' - Paul Parker mendesak Michael Carrick menggantikan bintang Manchester United sebelum musim baru dimulai
Parker mengkritik opsi yang ada saat ini
Parker mengungkapkan kekhawatiran besar terkait opsi di lini pertahanan di Old Trafford saat Manchester United membangun kembali skuad mereka. Shaw tampil sebagai starter dalam seluruh 38 pertandingan liga musim lalu untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan nilai transfer £30 juta pada 2014, tetapi performanya tetap belum meyakinkan.
Menurut Betarades.gr, Parker menegaskan klub membutuhkan pemain yang mobile dan mampu memberikan kontribusi secara efektif. "Jika rencananya adalah memainkannya sebagai winger, maka klub benar-benar membutuhkan bek kiri baru karena Luke Shaw tidak cukup bagus," kata Parker. "Mereka benar-benar membutuhkan fullback mobile dengan kelincahan yang juga bisa bertahan dengan baik serta pemain yang mampu bekerja naik turun di sepanjang lapangan."
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Seruan untuk pengganti
Manchester United tengah menjajaki bursa transfer untuk memperkuat lini belakang mereka. Prospek Newcastle United Lewis Hall dan talenta Arsenal Myles Lewis-Skelly sama-sama dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford.
Namun, mendatangkan Hall bisa menjadi sulit mengingat valuasinya yang berada di kisaran £60 juta dan keengganan Newcastle untuk menjualnya. Terlepas dari hambatan tersebut, Parker merasa menggantikan starter saat ini adalah kebutuhan mutlak bagi Carrick. Ia tidak menahan diri dalam penilaiannya yang blak-blakan terhadap Shaw.
"Luke Shaw tidak bisa berlari dan dia tidak bisa bertahan atau menyerang, jadi untuk apa Anda membutuhkannya? Dalot juga akan selalu menjadi masalah saat dia bermain, terutama jika mereka memainkannya di bek kiri," jelas Parker.
Alternatif akademi muda
Jika Manchester United gagal terjun ke bursa transfer untuk mencari pengganti, Parker meyakini solusinya mungkin sudah ada di tempat latihan. Ia dengan tegas mendorong agar remaja Harry Amass diberi kesempatan yang layak di tim utama menggantikan Shaw.
"Saya melihat Harry Amass bermain dalam beberapa pertandingan untuk Sheffield Wednesday dan sampai sebelum cedera itu, semua fans Wednesday benar-benar sangat memujinya," tambah Parker. "Benar-benar sangat memujinya, jadi mungkin sudah waktunya memberinya kesempatan? Klub harus lebih baik dalam memperkenalkan pemain muda seperti dia dan memberinya kesempatan bermain beruntun. Menurut saya, dia butuh rangkaian pertandingan, bukan hanya beberapa laga."
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Apa yang menanti di depan?
Manchester United harus mengambil keputusan krusial saat tenggat waktu transfer kian mendekat. Carrick harus menilai apakah akan melayangkan tawaran resmi untuk Hall atau menjajaki target bek alternatif guna memperkuat skuad. Dengan musim baru yang sudah di depan mata, klub harus menuntaskan strategi lini belakang mereka agar benar-benar siap menghadapi tantangan kompetitif yang akan datang.
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