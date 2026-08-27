Pemain internasional Belanda itu, yang bergabung dengan Liverpool pada Januari 2023 dan telah mencetak 51 gol dalam 181 penampilan di semua kompetisi untuk Liverpool, menjadi subjek minat besar dari Tottenham Hotspur sepanjang bursa transfer musim panas, sementara Manchester City juga diyakini memantau penyerang berusia 27 tahun tersebut. Saat Liverpool berupaya menuntaskan kepindahan sensasional Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain dengan nilai transfer rekor klub, prospek Gakpo untuk hengkang kini menjadi kenyataan yang semakin nyata.

Menanggapi spekulasi tersebut dalam konferensi pers untuk menatap bentrokan Premier League hari Sabtu melawan Nottingham Forest di Anfield, pelatih asal Spanyol itu menyatakan: 'Ketika bursa transfer dibuka, Anda tidak bisa menjamin apa pun dengan siapa pun. Kami tidak tahu siapa yang akan datang. Cody bermain sangat baik untuk kami. Dia sangat bagus sejak dia datang dari Piala Dunia. Saya ingin tahu bagaimana bursa transfer akan berakhir, tetapi saat ini saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya bisa mencium siapa yang akan kami datangkan dan di posisi mana, tetapi pengalaman menunjukkan kepada Anda bahwa jika ada peluang pada hari terakhir, Anda berpikir: Jika itu akan membuat kami lebih baik, maka mari ambil itu.'