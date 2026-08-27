Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Tidak bisa menjamin apa pun' - Iraola memberi petunjuk soal kepergian Gakpo saat Liverpool kian dekat dengan Barcola
Masa depan Gakpo diliputi ketidakpastian
Pemain internasional Belanda itu, yang bergabung dengan Liverpool pada Januari 2023 dan telah mencetak 51 gol dalam 181 penampilan di semua kompetisi untuk Liverpool, menjadi subjek minat besar dari Tottenham Hotspur sepanjang bursa transfer musim panas, sementara Manchester City juga diyakini memantau penyerang berusia 27 tahun tersebut. Saat Liverpool berupaya menuntaskan kepindahan sensasional Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain dengan nilai transfer rekor klub, prospek Gakpo untuk hengkang kini menjadi kenyataan yang semakin nyata.
Menanggapi spekulasi tersebut dalam konferensi pers untuk menatap bentrokan Premier League hari Sabtu melawan Nottingham Forest di Anfield, pelatih asal Spanyol itu menyatakan: 'Ketika bursa transfer dibuka, Anda tidak bisa menjamin apa pun dengan siapa pun. Kami tidak tahu siapa yang akan datang. Cody bermain sangat baik untuk kami. Dia sangat bagus sejak dia datang dari Piala Dunia. Saya ingin tahu bagaimana bursa transfer akan berakhir, tetapi saat ini saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya bisa mencium siapa yang akan kami datangkan dan di posisi mana, tetapi pengalaman menunjukkan kepada Anda bahwa jika ada peluang pada hari terakhir, Anda berpikir: Jika itu akan membuat kami lebih baik, maka mari ambil itu.'
- AFP
Liverpool kian dekat untuk merekrut Barcola
Liverpool tampaknya telah menemukan tambahan kekuatan utama untuk lini serang mereka, setelah mencapai kesepakatan garis besar dengan PSG untuk Barcola. Kesepakatan itu terjadi setelah terobosan besar dalam negosiasi pada Rabu malam, dengan Liverpool siap membayar biaya awal sedikit di atas £100 juta. Nilai total paket tersebut pada akhirnya bisa meningkat menjadi sekitar £120 juta setelah bonus terkait performa diperhitungkan.
Namun, dengan detail-detail kecil terkait struktur pembayaran masih dirampungkan, Iraola tetap irit bicara mengenai kedatangan Barcola yang sudah di depan mata: "Anda tahu bahwa kami sedang mencoba merekrut pemain di posisi ini dan Anda tahu kami tidak bisa berbicara tentang pemain yang saat ini bukan milik kami," jelas Iraola saat ditanya tentang pemain Prancis itu. "Kami mencoba mengisi posisi itu karena saat ini kami tidak punya jumlah yang cukup. Saya berharap segera ada kabar baik, tetapi kami masih belum sampai ke sana."
Tambahan kekuatan di lini tengah masih mungkin
Hasil imbang 2-2 melawan Newcastle United pada akhir pekan lalu memicu perdebatan di kalangan pendukung setia Anfield mengenai kedalaman skuad, khususnya setelah jendela transfer musim panas yang sepi dan sejauh ini hanya menghadirkan Jeremy Jacquet dari Rennes, Victor Munoz dari Osasuna, serta Ifeanyi Ndukwe dari Austria Wien ke klub, bersamaan dengan kepergian Curtis Jones ke Inter. Iraola mengakui bahwa meski lini serang menjadi fokus saat ini, klub tetap terbuka untuk melakukan bisnis lebih lanjut jika peluang yang tepat muncul.
"'Idealnya' adalah kata ajaib," kata Iraola saat membahas potensi kedatangan pemain baru. "Ada hal-hal tertentu yang bisa Anda lakukan dan ada hal-hal tertentu yang Anda tidak tahu apakah bisa dilakukan. Memang benar bahwa prioritasnya adalah memperkuat area sayap. Saya yakin jika kami bisa meningkatkan area lain maka kami akan melakukannya. Tetapi saya tidak tahu bagaimana bursa transfer ini akan berakhir. Saya harus bersabar, sama seperti Anda. Ini tidak nyaman bagi saya karena kami berhadapan dengan ketidakpastian. Dalam empat atau lima hari, kami bisa membuat rencana yang tepat. Pada 1 September, kami akan tahu opsi yang kami miliki."
- Getty Images Sport
Rotasi skuad dan pemain pelapis
Saat tenggat waktu semakin dekat, pertanyaan tetap ada mengenai masa depan Federico Chiesa dan Harvey Elliott, yang sama-sama tidak masuk skuad pada hari pertandingan melawan Newcastle. Chiesa saat ini sedang memulihkan diri dari cedera otot ringan yang dialami saat latihan, sementara Elliott tampaknya sedang menghadapi persaingan untuk mendapatkan menit bermain di bawah rezim baru.
"Situasinya berbeda," jelas sang manajer mengenai keduanya. "Fede tidak tersedia, dia merasakan sesuatu saat melawan Como. Untuk Harvey, saya hanya bisa memilih 20 pemain. Ini soal menemukan keseimbangan yang tepat di bangku cadangan. Dalam kasus Harvey, dia berusaha dan berkembang setiap pekan, tetapi saya masih lebih memilih opsi lain. Saya memutuskan memasukkan James McConnell ke dalam skuad. Ini pekan baru dengan peluang baru bagi semua orang dan mereka harus menjaga mentalitas itu."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami