Banks, bek berusia 19 tahun untuk klub Bundesliga Augsburg, awalnya dipanggil ke pemusatan latihan tim nasional pria Amerika Serikat pada September setelah sebelumnya mewakili Amerika Serikat di level U-17, U-19, dan U-20. Namun, ia tidak tampil dalam pertandingan melawan Korea Selatan dan Jepang, dan sejak itu belum kembali ke tim nasional pria Amerika Serikat.

Bek tengah itu sempat dipertimbangkan untuk mendapat panggilan pada Maret, tetapi di tengah minat dari Jerman, bek berkewarganegaraan ganda tersebut memilih absen dari pemusatan latihan Maret untuk mempertimbangkan pilihannya terkait masa depan internasionalnya. Jika Banks memutuskan membela Jerman, ia harus mengajukan perpindahan federasi satu kali.

"Saya menonton [Piala Dunia] dengan perasaan campur aduk dan ikut senang untuk para pemain karena mereka semua membuat saya merasa sangat diterima saat itu," katanya kepada Kicker ketika ditanya tentang prosesnya memilih tim nasional pria Amerika Serikat atau Jerman.

"Sesekali saya mengatakan kepada diri sendiri bahwa akan keren bisa berada di sana, tetapi saya tidak terlalu memikirkannya. Saya bukan tipe orang yang menyesali sesuatu di kemudian hari. Saya membuat keputusan dengan memikirkan masa depan, dan itu adalah keputusan yang tepat."

Namun, keputusan akhir itu masih belum dibuat, yang berarti Banks tidak dipandang sebagai opsi untuk pemusatan latihan tim nasional pria Amerika Serikat berikutnya.