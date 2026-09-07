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Diterjemahkan oleh
'Tidak bisa mempertimbangkannya untuk pemusatan latihan berikutnya' - Mauricio Pochettino memberikan kabar terbaru soal Noahkai Banks saat sang bek mempertimbangkan masa depannya bersama timnas AS atau Jerman
- Lucca Fundel
Situasinya
Banks, bek berusia 19 tahun untuk klub Bundesliga Augsburg, awalnya dipanggil ke pemusatan latihan tim nasional pria Amerika Serikat pada September setelah sebelumnya mewakili Amerika Serikat di level U-17, U-19, dan U-20. Namun, ia tidak tampil dalam pertandingan melawan Korea Selatan dan Jepang, dan sejak itu belum kembali ke tim nasional pria Amerika Serikat.
Bek tengah itu sempat dipertimbangkan untuk mendapat panggilan pada Maret, tetapi di tengah minat dari Jerman, bek berkewarganegaraan ganda tersebut memilih absen dari pemusatan latihan Maret untuk mempertimbangkan pilihannya terkait masa depan internasionalnya. Jika Banks memutuskan membela Jerman, ia harus mengajukan perpindahan federasi satu kali.
"Saya menonton [Piala Dunia] dengan perasaan campur aduk dan ikut senang untuk para pemain karena mereka semua membuat saya merasa sangat diterima saat itu," katanya kepada Kicker ketika ditanya tentang prosesnya memilih tim nasional pria Amerika Serikat atau Jerman.
"Sesekali saya mengatakan kepada diri sendiri bahwa akan keren bisa berada di sana, tetapi saya tidak terlalu memikirkannya. Saya bukan tipe orang yang menyesali sesuatu di kemudian hari. Saya membuat keputusan dengan memikirkan masa depan, dan itu adalah keputusan yang tepat."
Namun, keputusan akhir itu masih belum dibuat, yang berarti Banks tidak dipandang sebagai opsi untuk pemusatan latihan tim nasional pria Amerika Serikat berikutnya.
- (C)Getty Images
Apa yang dikatakan
"Kami berkomunikasi dengan semua pemain berkewarganegaraan ganda yang berpotensi," kata Pochettino. "Saya pikir penting bagi kami untuk melihatnya, tentu saja, karena ini adalah soal koneksi dan hubungan antarmanusia yang sangat penting, meskipun mereka, seperti dalam kasus Noki [Noahkai], tidak mengubah pikirannya dan masih menunggu. Masih belum ada keputusan dan tentu saja kami tidak bisa mempertimbangkannya untuk pemusatan latihan berikutnya. Itulah situasinya.
"Tetap saja, kami, dan organisasi, bekerja dengan semua pemain berkewarganegaraan ganda dan pemain yang memiliki kemungkinan untuk mengambil keputusan. Ya, hubungan antarmanusia itu penting karena jika suatu hari mereka merasa bisa membela, bahwa mereka ingin berjuang dan menjadi bagian dari tim nasional kami, dan, tentu saja, jika mereka layak dan kami menilai mereka layak untuk dilibatkan, tentu saja, kami akan memanggilnya. Dalam kasus ini, Noki masih berada dalam situasi yang sama seperti sebelum Piala Dunia saat kami berbicara."
- Sportfoto Rudel
Perjalanan musim Banks sejauh ini
Bek Augsburg itu tampil menonjol di Bundesliga, dengan mencatatkan 23 penampilan di liga selama musim 2025-26. Namun, waktu bermainnya menurun pada bulan-bulan terakhir musim tersebut, karena ia hanya tampil dalam dua dari delapan pertandingan terakhir Augsburg pada musim itu.
Namun, ia kini kembali merebut tempatnya di lini pertahanan tim, dengan bermain 90 menit penuh dalam masing-masing dari dua laga pertama klub di Bundesliga, yang keduanya berakhir dengan kemenangan, serta kemenangan di DFB-Pokal untuk mengawali musim. Dengan Banks di lini belakang, Augsburg hanya kebobolan satu gol dalam tiga pertandingan tersebut.
- Pro Sports Images
Apa yang terjadi selanjutnya?
Augsburg akan memainkan pertandingan ketiga mereka musim ini pada hari Sabtu saat menjamu bintang USMNT Malik Tillman dan Bayer Leverkusen. Sementara itu, USMNT akan segera berkumpul untuk jeda internasional yang mencakup pertandingan melawan Peru, Cile, Meksiko, dan Kanada.
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