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Diterjemahkan oleh
'Tidak bisa mempertimbangkannya untuk pemusatan latihan berikutnya' - Mauricio Pochettino memberi pembaruan soal Noahkai Banks saat sang bek menimbang masa depannya bersama tim nasional AS atau Jerman
- Lucca Fundel
Situasinya
Banks, bek berusia 19 tahun milik klub Bundesliga Augsburg, awalnya dipanggil ke pemusatan latihan USMNT pada September setelah sebelumnya mewakili Amerika Serikat di level U-17, U-19, dan U-20. Namun, ia tidak tampil dalam laga melawan Korea Selatan dan Jepang, dan sejak itu belum kembali ke USMNT.
Bek tengah tersebut sempat dipertimbangkan untuk mendapat panggilan pada Maret, tetapi di tengah minat dari Jerman, bek berkewarganegaraan ganda itu memilih absen dari pemusatan latihan Maret untuk mempertimbangkan pilihannya terkait masa depan internasionalnya. Jika Banks memutuskan untuk mewakili Jerman, ia harus mengajukan pergantian satu kali.
"Saya menonton [Piala Dunia] dengan perasaan campur aduk dan ikut senang untuk para pemain karena mereka semua membuat saya merasa sangat diterima saat itu," katanya kepada Kicker saat ditanya tentang proses pilihannya antara USMNT atau Jerman.
"Sesekali saya mengatakan kepada diri sendiri bahwa akan keren jika berada di sana, tetapi saya tidak terlalu memikirkannya. Saya bukan tipe orang yang menyesali hal-hal dalam retrospeksi. Saya membuat keputusan dengan mempertimbangkan masa depan, dan itu adalah keputusan yang tepat."
Namun, keputusan final itu masih belum dibuat, yang berarti Banks tidak dipandang sebagai opsi untuk pemusatan latihan USMNT berikutnya.
- (C)Getty Images
Apa yang dikatakan
"Kami menjalin kontak dengan semua pemain berkewarganegaraan ganda yang berpotensi," kata Pochettino. "Saya pikir penting bagi kami untuk melihat, tentu saja, karena ini adalah koneksi dan hubungan antarmanusia yang sangat penting, meski mereka, seperti dalam kasus Noki [Noahkai], belum mengubah pikirannya dan masih menunggu. Masih belum ada keputusan dan tentu saja kami tidak bisa mempertimbangkannya untuk pemusatan latihan berikutnya. Itulah situasinya.
"Meski begitu, kami, dan organisasi, bekerja dengan semua pemain berkewarganegaraan ganda dan para pemain yang memiliki kemungkinan untuk mengambil keputusan. Ya, hubungan antarmanusia itu penting karena jika suatu hari mereka merasa bisa membela, bahwa mereka ingin berjuang dan menjadi bagian dari tim nasional kami, dan tentu saja, jika mereka layak dan kami menilai mereka layak untuk dilibatkan, tentu saja kami akan memanggil. Dalam kasus ini, Noki masih berada dalam situasi yang sama seperti sebelum Piala Dunia saat kami berbicara."
- Sportfoto Rudel
Perjalanan musim Banks sejauh ini
Bek Augsburg itu tampil menonjol di Bundesliga, dengan mencatatkan 23 penampilan di liga pada musim 2025-26. Namun, menit bermainnya menurun pada bulan-bulan terakhir musim tersebut, karena ia hanya bermain dalam dua dari delapan pertandingan terakhir Augsburg pada musim itu.
Namun, ia kini telah merebut kembali tempatnya di lini pertahanan tim, dengan bermain 90 menit penuh dalam masing-masing dari dua pertandingan pertama klub di Bundesliga, yang keduanya berakhir dengan kemenangan, serta kemenangan di DFB-Pokal untuk mengawali musim. Dengan Banks di lini belakang, Augsburg hanya kebobolan satu gol dalam tiga pertandingan tersebut.
- Pro Sports Images
Apa yang terjadi selanjutnya?
Augsburg akan memainkan laga ketiga mereka musim ini pada Sabtu saat menjamu bintang USMNT Malik Tillman dan Bayer Leverkusen. Sementara itu, USMNT akan segera berkumpul untuk jeda internasional yang mencakup pertandingan melawan Peru, Chile, Meksiko, dan Kanada.
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