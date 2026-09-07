Banks, bek berusia 19 tahun milik klub Bundesliga Augsburg, awalnya dipanggil ke pemusatan latihan USMNT pada September setelah sebelumnya mewakili Amerika Serikat di level U-17, U-19, dan U-20. Namun, ia tidak tampil dalam laga melawan Korea Selatan dan Jepang, dan sejak itu belum kembali ke USMNT.

Bek tengah tersebut sempat dipertimbangkan untuk mendapat panggilan pada Maret, tetapi di tengah minat dari Jerman, bek berkewarganegaraan ganda itu memilih absen dari pemusatan latihan Maret untuk mempertimbangkan pilihannya terkait masa depan internasionalnya. Jika Banks memutuskan untuk mewakili Jerman, ia harus mengajukan pergantian satu kali.

"Saya menonton [Piala Dunia] dengan perasaan campur aduk dan ikut senang untuk para pemain karena mereka semua membuat saya merasa sangat diterima saat itu," katanya kepada Kicker saat ditanya tentang proses pilihannya antara USMNT atau Jerman.

"Sesekali saya mengatakan kepada diri sendiri bahwa akan keren jika berada di sana, tetapi saya tidak terlalu memikirkannya. Saya bukan tipe orang yang menyesali hal-hal dalam retrospeksi. Saya membuat keputusan dengan mempertimbangkan masa depan, dan itu adalah keputusan yang tepat."

Namun, keputusan final itu masih belum dibuat, yang berarti Banks tidak dipandang sebagai opsi untuk pemusatan latihan USMNT berikutnya.