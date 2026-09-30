'Tidak berubah sedikit pun!' - Erling Haaland tak terpengaruh oleh putusan kasus pelanggaran finansial Manchester City saat timnas Norwegia memberi dukungan kepada sang striker

Terlepas dari badai yang tengah menerpa perilaku Manchester City di luar lapangan, Haaland tampaknya menyikapi sorotan itu dengan tenang. Penyerang berusia 26 tahun itu sedang menjalani tugas internasional saat detail putusan Premier League terkait pelanggaran finansial City mulai terungkap. Ketika dunia sepakbola bereaksi terhadap implikasi temuan 'kontrak palsu' tersebut, fokus Haaland tetap tertuju sepenuhnya pada tugasnya bersama Norwegia saat mereka bersiap menghadapi Wales dalam laga penting Nations League di Cardiff City Stadium.

Haaland secara mencolok dijauhkan dari sorotan media setelah kekalahan terbaru Norwegia dari Portugal, yang memicu spekulasi mengenai kondisi mentalnya. Namun, rekan-rekannya di tim nasional dengan cepat menepis anggapan bahwa sang penyerang terganggu oleh kekacauan yang mengelilingi klubnya. Striker yang tiba di Etihad Stadium pada 2022 itu tidak berada di klub selama periode sembilan musim yang sedang diselidiki, tetapi sebagai aset klub yang paling mudah dipasarkan, ia tak terhindarkan tetap berada di pusat narasi.