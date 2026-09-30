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'Tidak berubah sedikit pun!' - Erling Haaland tak terpengaruh oleh putusan kasus pelanggaran finansial Manchester City saat timnas Norwegia memberi dukungan kepada sang striker
Bisnis seperti biasa untuk superstar City
Terlepas dari badai yang tengah menerpa perilaku Manchester City di luar lapangan, Haaland tampaknya menyikapi sorotan itu dengan tenang. Penyerang berusia 26 tahun itu sedang menjalani tugas internasional saat detail putusan Premier League terkait pelanggaran finansial City mulai terungkap. Ketika dunia sepakbola bereaksi terhadap implikasi temuan 'kontrak palsu' tersebut, fokus Haaland tetap tertuju sepenuhnya pada tugasnya bersama Norwegia saat mereka bersiap menghadapi Wales dalam laga penting Nations League di Cardiff City Stadium.
Haaland secara mencolok dijauhkan dari sorotan media setelah kekalahan terbaru Norwegia dari Portugal, yang memicu spekulasi mengenai kondisi mentalnya. Namun, rekan-rekannya di tim nasional dengan cepat menepis anggapan bahwa sang penyerang terganggu oleh kekacauan yang mengelilingi klubnya. Striker yang tiba di Etihad Stadium pada 2022 itu tidak berada di klub selama periode sembilan musim yang sedang diselidiki, tetapi sebagai aset klub yang paling mudah dipasarkan, ia tak terhindarkan tetap berada di pusat narasi.
- AFP
Bersatu di sekitar sang jimat
Bek Brentford, Kristoffer Ajer, memberikan gambaran yang mengungkap soal atmosfer di dalam skuad, dengan menegaskan bahwa sikap Haaland tidak berubah meski situasi di Manchester sangat serius. Ajer menjelaskan bahwa sang penyerang menghadapi tekanan dengan ketenangan khasnya dan energi tinggi, setelah baru-baru ini mempertahankan ketajamannya untuk negaranya. Haaland mencetak gol dalam kekalahan 2-1 Norwegia dari Portugal di Oslo dan memborong dua gol dalam kemenangan 3-2 atas Denmark, sehingga total luar biasanya di level internasional menjadi 65 gol hanya dalam 57 penampilan.
Berbicara kepada media menjelang laga di Cardiff, Ajer berkata: "Dia benar-benar sama seperti biasanya saat bersama tim nasional. Dia benar-benar fokus pada pertandingan-pertandingan yang akan datang. Saya pikir dia mencoba melakukan hal yang sama seperti semua orang lain, menunggu dan melihat bagaimana hasilnya nanti - tetapi saat ini fokus utamanya adalah Wales besok malam. Itu jelas merupakan caranya menjalani situasi ini."
Menjaga fokus
Menegaskan kembali karakter sang penyerang yang tak terpengaruh, Ajer menyoroti hal positif yang dibawa penyerang itu ke skuad nasional. "Tidak, sama sekali tidak. Sejak pertama kali saya bertemu dengannya, dia membawa banyak energi dan kegembiraan ke dalam grup. Pujian terbesar yang selalu saya berikan adalah dia sama sekali tidak berubah sejak momen saya bertemu dengannya, meskipun saat ini dia adalah bintang terbesar di planet ini. Dia juga tetap persis sama dalam beberapa hari terakhir, yang bukan kejutan bagi saya," ujar sang bek.
Mentalitas yang tak tergoyahkan itu akan sangat krusial saat Norwegia berusaha menghidupkan kembali kampanye mereka setelah kekalahan terbaru dari Portugal. Norwegia saat ini berada di posisi kedua League A Grup 4 dengan tiga poin, sejajar dengan Denmark yang berada di peringkat ketiga dan tertinggal dari pemuncak klasemen Portugal yang mengoleksi enam poin, sementara Wales yang belum meraih poin tetap berada di dasar klasemen.
- AFP
Solbakken tetap bungkam soal pembicaraan pribadi dengan Haaland
Pelatih Norwegia Stale Solbakken tidak banyak bicara saat diberondong pertanyaan tentang kondisi mental pemain bintangnya. Sang pelatih kepala memberikan jawaban singkat dan lugas mengenai penampilan Haaland dalam latihan, dengan menyebut ia 'sangat bagus' dan 'mencetak gol', meski ia juga menyinggung satu peluang langka yang gagal dimanfaatkan dalam laga melawan Portugal. Ketika ditanya secara langsung apakah ia merasa perlu menggelar pertemuan pribadi dengan Haaland untuk membahas situasinya di Manchester City, Solbakken tetap tertutup dan menyatakan: 'Apa yang kami bicarakan adalah antara dia dan saya.'
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