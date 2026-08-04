'Tidak banyak intervensi yang dibutuhkan' - Enzo Maresca mencari kepingan yang hilang pada bursa transfer Manchester City

Setelah era kepelatihan Guardiola yang bersejarah selama 10 tahun, ketika ia memenangkan setiap trofi yang mungkin diraih, Maresca kini mengambil alih di Manchester City. Pria berusia 46 tahun itu sebelumnya menjabat sebagai asisten Guardiola sebelum menjuarai Championship bersama Leicester City, serta mengangkat trofi Conference League dan Piala Dunia Antarklub bersama Chelsea.

Menurut Daily Mail, Maresca kini mencari kepingan yang hilang untuk mempertahankan standar elite timnya. Setelah kehilangan pengalaman Bernardo Silva, John Stones, dan Nathan Ake, sang manajer tahu apa yang dibutuhkan. "Untungnya ini adalah skuad yang tidak perlu melakukan banyak hal," jelas Maresca. "Pada saat yang sama, seperti yang sudah kita ketahui, klub kehilangan pemain-pemain penting dari segi pengalaman seperti Bernardo, John, dan Nathan."