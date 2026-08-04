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'Tidak banyak intervensi yang dibutuhkan' - Enzo Maresca mencari kepingan yang hilang pada bursa transfer Manchester City
Enzo Maresca mencari kepingan yang hilang
Setelah era kepelatihan Guardiola yang bersejarah selama 10 tahun, ketika ia memenangkan setiap trofi yang mungkin diraih, Maresca kini mengambil alih di Manchester City. Pria berusia 46 tahun itu sebelumnya menjabat sebagai asisten Guardiola sebelum menjuarai Championship bersama Leicester City, serta mengangkat trofi Conference League dan Piala Dunia Antarklub bersama Chelsea.
Menurut Daily Mail, Maresca kini mencari kepingan yang hilang untuk mempertahankan standar elite timnya. Setelah kehilangan pengalaman Bernardo Silva, John Stones, dan Nathan Ake, sang manajer tahu apa yang dibutuhkan. "Untungnya ini adalah skuad yang tidak perlu melakukan banyak hal," jelas Maresca. "Pada saat yang sama, seperti yang sudah kita ketahui, klub kehilangan pemain-pemain penting dari segi pengalaman seperti Bernardo, John, dan Nathan."
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Kedatangan pemain muda menyoroti kebutuhan akan sosok yang lebih berpengalaman
Menemukan kepingan yang hilang saat ini menjadi prioritas utama bagi petinggi Manchester City. Klub itu sedang membuat kemajuan dalam kesepakatan untuk merekrut remaja Lille, Ayyoub Bouaddi. Pemain berusia 18 tahun itu menarik perhatian setelah tampil gemilang bersama Maroko di Piala Dunia 2026, dan akan melengkapi kedatangan Elliot Anderson senilai £116 juta.
Namun, sementara talenta-talenta muda ini membangun untuk masa depan, Maresca aktif mencari para profesional berpengalaman untuk menggantikan para veteran yang telah pergi. Manchester City memantau pemain sayap dan bek kanan, dengan bek Chelsea Malo Gusto serta winger Pedro Neto sangat santer dikaitkan. Kebutuhan untuk menyeimbangkan skuad dengan sosok-sosok yang lebih senior kian mendesak, terutama dengan Real Madrid mendorong untuk merekrut Rodri.
Hugo Viana mengarungi bursa transfer
Untuk mengamankan target-target krusial ini, direktur sepak bola Hugo Viana telah terbang ke Korea Selatan untuk menangani negosiasi yang sedang berlangsung di sela tur pramusim. Viana saat ini menangani beberapa kesepakatan sekaligus, termasuk Tottenham yang mengupayakan transfer Savinho serta transfer yang diperkirakan akan terjadi untuk kiper veteran Marseille, Geronimo Rulli.
Maresca menegaskan bahwa ia terus berdialog dengan tim perekrutan untuk mengidentifikasi dan merekrut profil yang tepat guna melengkapi teka-teki taktisnya. "Hugo ada di sini, juga [chief executive] Ferran [Soriano] ada di sini dan kami hanya mencoba berbicara dari hari ke hari untuk melihat apakah kami perlu melakukan sesuatu," tambah Maresca. "Tentu saja, ada hal-hal yang perlu kami lakukan. Kami berkomunikasi setiap hari. Bursa transfer sedang dibuka dan ketika bursa dibuka apa pun bisa terjadi."
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Apa berikutnya untuk Manchester City?
Ke depan, Manchester City akan menghadapi K-League All Stars hari ini, dengan para pemain sudah menerima peringatan dari pemerintah setempat terkait panas ekstrem yang mencapai 38C di Korea Selatan. Setelah tur Asia berakhir, Maresca dan tim rekrutmen akan menghadapi periode penentuan untuk merampungkan urusan transfer mereka dan mengamankan kepingan yang masih kurang sebelum upaya mereka merebut kembali gelar Liga Primer dimulai.
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