"Tidak bagus" - Wasit Liga Premier semakin buruk karena terlalu bergantung pada VAR, kata Alan Shearer
Pertandingan Man Utd vs Bournemouth diwarnai kontroversi
Manchester United merasa sangat kesal setelah hasil imbang 2-2 pada Jumat lalu di kandang Bournemouth. Tim tamu sempat unggul 1-0 berkat tendangan penalti Bruno Fernandes ketika Amad terjatuh di area penalti setelah dilanggar oleh Adrien Tuffert. Attwell tidak memberikan penalti, dan The Cherries langsung melakukan serangan balik ke ujung lapangan lain dan menyamakan kedudukan. United segera memulihkan keunggulan mereka, namun kemenangan mereka digagalkan ketika Attwell meniup peluit untuk penalti terhadap Evanilson dan mengusir Maguire. VAR meninjau dan mengonfirmasi kedua keputusan wasit tersebut, menilai bahwa tidak ada kontak yang cukup untuk pelanggaran terhadap Amad dan bahwa Maguire telah melakukan pelanggaran menahan terhadap Evanilson tanpa upaya untuk merebut bola.
'Tidak terlihat bagus' - Shearer angkat bicara
Shearer mengkritik kinerja wasit setelah pertandingan. Ia mengatakan kepada BBC Radio 5 Live: "Mereka [wasit] terlalu bergantung pada teknologi itu dan hal itu kini memengaruhi kualitas wasit, dan itu tidak terlihat bagus. Seharusnya Anda memberikan penalti saat sudah memberikan dua penalti seperti itu. Bagaimana mungkin Anda tidak memberikan penalti lagi."
Mantan bek Liverpool, Stephen Warnock, sependapat dengan Shearer, dan menambahkan: "Saya pikir hal itu telah merusaknya. Hal itu telah merusak kesenangan di stadion. Saya pikir ini merusak tugas wasit dalam memimpin pertandingan. Saya pikir ini seperti selimut pengaman setiap kali mereka memimpin pertandingan. VAR tidak sempurna, tidak hebat, membuat kesalahan, dan tetap subjektif, yang merupakan masalah besar, dan saya hanya berpikir ini adalah tambahan yang buruk bagi permainan."
Carrick kesal dengan keputusan-keputusan tersebut
Manajer Manchester United, Michael Carrick, mengungkapkan kekecewaannya saat peluit akhir dibunyikan. Ia mengatakan kepada Sky Sports: "Kami berhasil mencetak gol, seharusnya kami mendapat penalti lagi. Kalau sudah dapat satu, harusnya dapat yang lain juga. Bagi saya, situasinya hampir sama persis, pegangan dua tangan, jadi bagaimanapun juga dia salah dalam satu keputusan. Memberikan satu penalti tapi tidak yang lain, saya benar-benar tidak bisa memahaminya. Ini gila. Karena itu, mereka menyerang ke gawang kami, mencetak gol, dan setelah itu benar-benar kacau.
"Dari mana harus mulai, sebenarnya? Dengarkan, mungkin dia sudah melewati Harry dan itu keputusan yang benar, jadi dia memberikannya. Saya tidak terlalu mempermasalahkannya, sejujurnya saya belum melihat tayangannya kembali, tapi saya pikir jika dia sudah melewatinya dan dia berada di depan gawang, saya bisa memahami keputusan itu, jadi saya tidak akan mengatakan bahwa kami pantas mendapatkan segalanya. Tapi itu seharusnya tidak terjadi karena kami seharusnya mendapat penalti lain dan pertandingan akan menjadi sangat berbeda."
Man Utd akan mengajukan keluhan resmi
Manchester United kini berencana mengajukan keluhan resmi kepada badan wasit PGMOL terkait keputusan-keputusan tersebut. Setan Merah merasa sangat kesal dengan kinerja wasit dan yakin bahwa jika penalti untuk Amad diberikan, mereka akan unggul 2-0 dan mengamankan tiga poin penuh, menurut laporan Daily Mail. United juga menuntut penjelasan mengenai alasan penambahan waktu tambahan selama sembilan menit, saat mereka berusaha mempertahankan hasil imbang dengan hanya 10 pemain.
