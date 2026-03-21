Manajer Manchester United, Michael Carrick, mengungkapkan kekecewaannya saat peluit akhir dibunyikan. Ia mengatakan kepada Sky Sports: "Kami berhasil mencetak gol, seharusnya kami mendapat penalti lagi. Kalau sudah dapat satu, harusnya dapat yang lain juga. Bagi saya, situasinya hampir sama persis, pegangan dua tangan, jadi bagaimanapun juga dia salah dalam satu keputusan. Memberikan satu penalti tapi tidak yang lain, saya benar-benar tidak bisa memahaminya. Ini gila. Karena itu, mereka menyerang ke gawang kami, mencetak gol, dan setelah itu benar-benar kacau.

"Dari mana harus mulai, sebenarnya? Dengarkan, mungkin dia sudah melewati Harry dan itu keputusan yang benar, jadi dia memberikannya. Saya tidak terlalu mempermasalahkannya, sejujurnya saya belum melihat tayangannya kembali, tapi saya pikir jika dia sudah melewatinya dan dia berada di depan gawang, saya bisa memahami keputusan itu, jadi saya tidak akan mengatakan bahwa kami pantas mendapatkan segalanya. Tapi itu seharusnya tidak terjadi karena kami seharusnya mendapat penalti lain dan pertandingan akan menjadi sangat berbeda."