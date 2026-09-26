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'Tidak bagus!' - Carlo Ancelotti murka soal lapangan 'sulit' setelah Brasil ditahan imbang Australia 1-1 dalam laga dramatis
Drama telat di Townsville
Brasil dan Australia bermain imbang 1-1 dalam laga sengit di Queensland Country Bank Stadium pada Jumat malam. Rayan mencetak gol sundulan dramatis lewat sentuhan terakhir pertandingan untuk menyelamatkan satu poin bagi Brasil, membatalkan gol tendangan bebas menawan pada menit ke-68 dari Nestory Irankunda.
Namun, pembicaraan setelah pertandingan dengan cepat didominasi oleh buruknya kualitas permukaan lapangan. Kedua tim terus kesulitan menjaga pijakan mereka di lapangan yang licin dan terus memburuk sepanjang pertandingan.
- AFP
Ancelotti kecam kondisi sulit
Pelatih kepala Brasil Ancelotti cepat menyoroti kondisi yang menantang setelah peluit akhir berbunyi. Meski memuji pertahanan Australia yang terorganisasi dengan baik, pelatih asal Italia itu tidak menahan diri saat membahas kondisi rumput.
"[Lapangan] tidak bagus," aku Ancelotti, seperti dikutip oleh ESPN. "Lapangan ini, sulit bermain di lapangan seperti ini. Dan kami berharap mendapatkan lapangan yang lebih baik untuk pertandingan berikutnya."
Pelatih Australia Popovic sepakat dengan lawan bicaranya, meski ia menyarankan bahwa permukaan seperti itu merupakan kenyataan yang disayangkan bagi timnya.
"Karena ini Brasil, mereka melihat lapangannya, dan tentu saja mereka tidak senang dengannya. Tetapi saya tidak senang dengan kondisi lapangan yang saya lihat dalam banyak pertandingan kualifikasi, [dan] saya tidak pernah mendengar ada yang membahasnya setelahnya," jelasnya.
"Ya sudahlah"
Gelandang Australia Jackson Irvine mencatat bahwa meski kondisi yang membuat frustrasi itu jauh dari ideal, timnya sudah terbiasa dengan tantangan seperti itu.
"Ya begitulah," kata Irvine. "Itu bukan sesuatu yang tidak biasa bagi kami, bermain di Asia, kami menghadapi lapangan yang cukup mirip dengan jenis rumput seperti ini. Saya mengalami beberapa momen yang membuat frustrasi, yang tentu tidak ideal. Tapi ya begitulah. Kondisinya sama untuk kedua tim."
- AFP
Laga ulang di Brisbane menanti kedua tim
Kedua negara kini akan bertolak ke Brisbane untuk kembali saling berhadapan Selasa depan di Lang Park. Kedua pelatih tentu sangat berharap kondisi lapangan bermain akan jauh lebih baik, meski venue tersebut baru saja menggelar final pendahuluan NRL pada Jumat malam.
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