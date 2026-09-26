Pelatih kepala Brasil Ancelotti cepat menyoroti kondisi yang menantang setelah peluit akhir berbunyi. Meski memuji pertahanan Australia yang terorganisasi dengan baik, pelatih asal Italia itu tidak menahan diri saat membahas kondisi rumput.

"[Lapangan] tidak bagus," aku Ancelotti, seperti dikutip oleh ESPN. "Lapangan ini, sulit bermain di lapangan seperti ini. Dan kami berharap mendapatkan lapangan yang lebih baik untuk pertandingan berikutnya."

Pelatih Australia Popovic sepakat dengan lawan bicaranya, meski ia menyarankan bahwa permukaan seperti itu merupakan kenyataan yang disayangkan bagi timnya.

"Karena ini Brasil, mereka melihat lapangannya, dan tentu saja mereka tidak senang dengannya. Tetapi saya tidak senang dengan kondisi lapangan yang saya lihat dalam banyak pertandingan kualifikasi, [dan] saya tidak pernah mendengar ada yang membahasnya setelahnya," jelasnya.