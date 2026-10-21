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“Tidak akan selalu seperti ini!” Andoni Iraola ingatkan bintang muda Liverpool Rio Ngumoha agar tetap realistis usai tampil gemilang di Liga Champions
Anfield bergemuruh saat seorang remaja menjadi arsitek kebangkitan
Liverpool mempertahankan awal sempurna mereka di Liga Champions dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Villarreal pada Selasa. Liverpool sempat tertinggal dua gol sebelum bangkit secara luar biasa di kandang dan meraih kemenangan ketiga dari tiga laga di kompetisi Eropa.
Winger berusia 18 tahun, Ngumoha, menjadi sosok penting dalam kebangkitan itu. Tampil dengan penuh percaya diri, ia mencatatkan dua assist krusial untuk menghapus keunggulan tim tamu asal Spanyol dan membalikkan momentum sepenuhnya ke pihak Liverpool.
Penampilan gemilangnya disambut tepuk tangan sambil berdiri, sementara para pendukung di Anfield meneriakkan namanya. Ngumoha kemudian digantikan oleh Bradley Barcola, pemain yang didatangkan pada musim panas seharga £123 juta, untuk 16 menit terakhir setelah membuktikan bahwa ia layak dipilih sebagai starter.
- Propaganda Photo
Iraola memuji sikap meski kenyataan pahit membayangi
Di tengah euforia atas penampilan pemain muda itu, Iraola segera memberikan penilaian yang terukur tentang perkembangannya. Pelatih Liverpool tersebut memuji kesungguhan sang penyerang, sembari mengakui bahwa masa-masa sulit pasti akan datang.
“Saya senang dengan sikapnya karena dia ingin memperbaiki hal-hal yang menurut kami perlu dia perbaiki. Dia ingin menambah kemampuan dalam permainannya,” kata Iraola kepada wartawan seusai pertandingan. “Itulah hal baik dari Rio. Dia masih berusia 18 tahun dan belum menjadi pemain yang komplet. Dia masih bisa menambah kemampuannya, dan itu tentu baik bagi kami. Saya berharap dia terus seperti ini.”
Iraola menambahkan: “Situasinya tidak akan selalu seperti ini. Dia akan mengalami pasang surut dalam prosesnya, tetapi saya senang karena saya melihat sikapnya saat ini sangat baik.”
Kemampuan serbabisa dan keberanian mendorong kemajuan pesat
Ngumoha menunjukkan fleksibilitas taktik yang mengesankan dengan mampu berpindah dari satu sisi lapangan ke sisi lainnya sesuai tuntutan sistem pelatihnya. Kemampuan beradaptasi ini terbukti penting seiring perkembangannya di level tertinggi.
Menjelaskan lebih lanjut penyesuaian taktik tersebut, Iraola menambahkan: "Ia kerap berpindah sisi dan belakangan sering bermain di kanan. Sekarang ia merasa sangat nyaman dan bahkan mulai menambah tembakan dengan kaki kiri ke permainannya. Tembakan-tembakan itu memang belum menghasilkan gol, tetapi ia semakin mendekatinya. Jika ia bisa menambahkan hal-hal kecil ini ke permainannya, posisinya akan semakin baik."
Ngumoha sendiri tetap penuh percaya diri dan menyambut tekanan bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Menanggapi dukungan riuh di Anfield, Ngumoha mengatakan: "Seperti yang selalu saya katakan, kami punya suporter terbaik di dunia. Mendengar nama saya diteriakkan adalah sebuah mimpi.
"Setiap kali saya menerima bola dan ada kesempatan menghadapi satu lawan satu atau terkadang dua lawan satu, saya pasti akan melakukannya. Saya percaya pada kemampuan saya untuk melakukannya. Semakin banyak peluang yang kami dapatkan, semakin khawatir lawan. Saya hanya akan terus maju dan bermain tanpa ampun."
- AFP
Persaingan sengit untuk memperebutkan tempat di lini serang
Meski Ngumoha kini memanfaatkan peluang yang didapatnya, mempertahankan tempat sebagai starter reguler tidak akan mudah. Remaja itu menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan menit bermain di lini depan Liverpool yang dipenuhi banyak pemain.
Dengan Barcola, Victor Munoz, dan Cody Gakpo sama-sama bersaing memperebutkan posisi di sisi lapangan, Iraola memiliki sederet opsi papan atas. Ngumoha harus mempertahankan ketajamannya dan terus menyempurnakan detail-detail permainannya jika ingin mengungguli rekan-rekan setimnya yang lebih ternama.
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