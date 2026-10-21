Liverpool mempertahankan awal sempurna mereka di Liga Champions dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Villarreal pada Selasa. Liverpool sempat tertinggal dua gol sebelum bangkit secara luar biasa di kandang dan meraih kemenangan ketiga dari tiga laga di kompetisi Eropa.

Winger berusia 18 tahun, Ngumoha, menjadi sosok penting dalam kebangkitan itu. Tampil dengan penuh percaya diri, ia mencatatkan dua assist krusial untuk menghapus keunggulan tim tamu asal Spanyol dan membalikkan momentum sepenuhnya ke pihak Liverpool.

Penampilan gemilangnya disambut tepuk tangan sambil berdiri, sementara para pendukung di Anfield meneriakkan namanya. Ngumoha kemudian digantikan oleh Bradley Barcola, pemain yang didatangkan pada musim panas seharga £123 juta, untuk 16 menit terakhir setelah membuktikan bahwa ia layak dipilih sebagai starter.



