'Tidak akan sama' - Lionel Scaloni membuat pengakuan jujur soal Argentina jelang perpisahan emosional Lionel Messi

Scaloni membagikan refleksi menyentuh soal pensiun Lionel Messi yang akan segera terjadi dari sepak bola internasional, sambil mengakui kekosongan besar yang akan ditinggalkan pemenang Ballon d'Or delapan kali itu. Setelah kemenangan meyakinkan 7-0 atas Burkina Faso, fokus langsung beralih ke penampilan terakhir Messi, yang dijadwalkan pada laga persahabatan hari Selasa melawan Benin. Scaloni, yang telah membawa sang superstar meraih kejayaan di Copa America dan Piala Dunia, mengakui bahwa dinamika tim akan berubah secara permanen.

“Yang tersisa sekarang hanyalah nostalgia karena dia tidak akan ada di sana,” jelas Scaloni, seperti dikutip dari La Nacion. "Ini bukan lagi hanya soal sepak bola; kami harus terus bermain. Tetapi perasaan memiliki dia di lapangan itu unik. Itulah yang ingin saya pahami oleh orang-orang: apa yang dia pancarkan di lapangan sepak bola. Kepada semua orang: kepada lawan, kepada rekan setim, kepada suporter lawan, kepada pendukungnya sendiri. Saya belum melihatnya pada orang lain. Itulah yang akan paling kami rindukan. Tim nasional Argentina akan tetap ada, tetapi tentu saja tidak akan sama."