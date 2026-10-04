AFP
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'Tidak akan sama' - Lionel Scaloni membuat pengakuan jujur soal Argentina jelang perpisahan emosional Lionel Messi
Akhir sebuah era bagi Argentina
Scaloni membagikan refleksi menyentuh soal pensiun Lionel Messi yang akan segera terjadi dari sepak bola internasional, sambil mengakui kekosongan besar yang akan ditinggalkan pemenang Ballon d'Or delapan kali itu. Setelah kemenangan meyakinkan 7-0 atas Burkina Faso, fokus langsung beralih ke penampilan terakhir Messi, yang dijadwalkan pada laga persahabatan hari Selasa melawan Benin. Scaloni, yang telah membawa sang superstar meraih kejayaan di Copa America dan Piala Dunia, mengakui bahwa dinamika tim akan berubah secara permanen.
“Yang tersisa sekarang hanyalah nostalgia karena dia tidak akan ada di sana,” jelas Scaloni, seperti dikutip dari La Nacion. "Ini bukan lagi hanya soal sepak bola; kami harus terus bermain. Tetapi perasaan memiliki dia di lapangan itu unik. Itulah yang ingin saya pahami oleh orang-orang: apa yang dia pancarkan di lapangan sepak bola. Kepada semua orang: kepada lawan, kepada rekan setim, kepada suporter lawan, kepada pendukungnya sendiri. Saya belum melihatnya pada orang lain. Itulah yang akan paling kami rindukan. Tim nasional Argentina akan tetap ada, tetapi tentu saja tidak akan sama."
- AFP
Menetapkan standar di balik pintu tertutup
Di balik kompilasi momen terbaik yang memukau dan momen-momen magisnya di atas lapangan, Lionel Scaloni menegaskan bahwa warisan utama Messi bagi generasi masa depan pesepakbola Argentina ditentukan oleh etos kerja elite-nya di balik layar. Messi menetapkan standar luar biasa lewat komitmennya yang tanpa henti, dengan terus hadir untuk membela tim nasionalnya bahkan ketika kelolosan sudah dipastikan atau kehadirannya tidak benar-benar diperlukan.
"Dia adalah teladan yang luar biasa: yang pertama datang, yang terakhir pergi, bagaimana dia menjaga dirinya, bagaimana dia menghadapi setiap pertandingan. Anda bisa melihat dia adalah fenomena hanya dari cara dia bermain, tetapi ada hal-hal di balik itu yang dilihat rekan-rekannya, dan dia adalah teladan terbaik yang bisa ada. Dia telah meninggalkan, atau sedang meninggalkan, karena dia masih punya satu pertandingan lagi, sesuatu yang tak tertandingi," kata Scaloni.
Histeria tiket yang belum pernah terjadi sebelumnya
Pertandingan pada Selasa di Estadio Monumental menjadi penghormatan besar bagi sang kapten legendaris, bersama kelompok inti pemain yang menaklukkan dunia di Qatar 2022. Histeria seputar permintaan tiket telah mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan Scaloni mengungkap besarnya jumlah suporter yang putus asa ingin menyaksikan Messi mengenakan seragam tim nasional untuk terakhir kalinya di kandang sendiri.
"Jika ada lima stadion Monumental, semuanya pasti akan penuh," aku sang pelatih. "Saya menerima pesan dari mana-mana dan saya kewalahan untuk terus memberi tahu orang-orang betapa sulitnya mendapatkan tiket."
"Saya membayangkan, yang pertama dan terutama, emosi dari semua orang, termasuk Leo, tentu saja. Sejak dia melangkah ke lapangan di Monumental, itu akan menjadi hari yang tak terlupakan bagi semua orang. Saya bersyukur bisa menjadi bagian darinya. Itu akan menjadi harinya, hari rekan-rekan setimnya, hari milik mereka yang memberinya kebahagiaan terbesar dalam sepak bola, dan mereka pantas mendapatkannya."
- Getty Images Sport
Komitmen terhadap peran pelatih
Spekulasi mengenai masa depan Scaloni sendiri terus beredar, tetapi sang pelatih menegaskan bahwa ia tetap termotivasi oleh energi dari pekerjaannya, bukan tekanan dari luar. Ia merujuk pada mendiang Alejandro Sabella dan Carlos Bilardo saat membahas beban dari peran tersebut, seraya menekankan perlunya kehidupan yang seimbang agar tidak habis terkuras oleh tuntutan kursi panas timnas Argentina.
"Tidak ada yang menodongkan pistol ke kepala saya agar terus lanjut. Saya sangat mempertimbangkan apa yang dikatakan Carlos [Bilardo] pada saat itu dan juga percakapan dengan istri Alejandro Sabella," ungkap Scaloni. "Sangat penting untuk tetap hidup karena posisi ini membutuhkan tanggung jawab yang besar, tetapi saya tetap menjalani hidup saya. Itulah satu-satunya cara agar ini tidak menghabisi saya; jika tidak, saya adalah seorang budak."
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