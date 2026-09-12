'Tidak akan pernah didekati klub elite' - Jamie Carragher melontarkan penilaian brutal terhadap Michael Carrick saat ikon Liverpool itu menyebut bos Man Utd sebagai solusi 'interim'

Carrick kini berada di bawah sorotan setelah Carragher melontarkan penilaian pedas terhadap penunjukan permanennya di Old Trafford. Carrick, yang masuk untuk mengisi kekosongan menyusul pemecatan Ruben Amorim musim lalu, tampil cukup mengesankan untuk mendapatkan kontrak dua tahun setelah memenangi 11 dari 16 pertandingan yang dijalaninya sebagai pelatih.

Menulis dalam kolomnya untuk The Telegraph, mantan bek Liverpool itu tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap lanskap kepelatihan saat ini di Manchester. Carragher menulis: "Menurut saya, meski fans Manchester United secara umum memahami dan setuju dengan keputusan untuk tetap bersama Carrick, mereka berharap dia adalah jawaban jangka panjang untuk membawa klub kembali menjuarai Premier League atau Liga Champions, sementara seluruh dunia meragukannya.

"Bagi kebanyakan orang, rasanya Carrick masih merupakan solusi interim dalam segala hal kecuali namanya, dipercaya memegang kunci Old Trafford sampai seorang pelatih super bisa masuk pada musim panas 2027. Carrick tentu tidak akan memandangnya seperti itu, tetapi ada persepsi tertentu yang akan sulit dihilangkan."



