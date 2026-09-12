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'Tidak akan pernah didekati klub elite' - Jamie Carragher melontarkan penilaian brutal terhadap Michael Carrick saat ikon Liverpool itu menyebut bos Man Utd sebagai solusi 'interim'
Carragher mempertanyakan status elite Carrick
Carrick kini berada di bawah sorotan setelah Carragher melontarkan penilaian pedas terhadap penunjukan permanennya di Old Trafford. Carrick, yang masuk untuk mengisi kekosongan menyusul pemecatan Ruben Amorim musim lalu, tampil cukup mengesankan untuk mendapatkan kontrak dua tahun setelah memenangi 11 dari 16 pertandingan yang dijalaninya sebagai pelatih.
Menulis dalam kolomnya untuk The Telegraph, mantan bek Liverpool itu tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap lanskap kepelatihan saat ini di Manchester. Carragher menulis: "Menurut saya, meski fans Manchester United secara umum memahami dan setuju dengan keputusan untuk tetap bersama Carrick, mereka berharap dia adalah jawaban jangka panjang untuk membawa klub kembali menjuarai Premier League atau Liga Champions, sementara seluruh dunia meragukannya.
"Bagi kebanyakan orang, rasanya Carrick masih merupakan solusi interim dalam segala hal kecuali namanya, dipercaya memegang kunci Old Trafford sampai seorang pelatih super bisa masuk pada musim panas 2027. Carrick tentu tidak akan memandangnya seperti itu, tetapi ada persepsi tertentu yang akan sulit dihilangkan."
- AFP
Perbandingan dengan Solskjaer kembali mencuat
Sang pengamat menarik paralel langsung antara Carrick dan mantan rekan setimnya, Ole Gunnar Solskjaer, yang menempuh jalur serupa dari sukses sebagai pelatih interim hingga mendapatkan kontrak permanen sebelum akhirnya dipecat. Carragher berpendapat bahwa tanpa status mereka sebagai legenda klub, kedua sosok itu tidak akan pernah dipertimbangkan untuk salah satu pekerjaan paling bergengsi di sepakbola dunia.
Melanjutkan analisanya, Carragher menyatakan: "Dia dipandang di luar Old Trafford dengan cara yang sama seperti Ole Gunnar Solskjaer ketika dia diberi pekerjaan itu secara penuh waktu. Kredensial mereka untuk mendapatkan peran caretaker sejak awal adalah status mereka sebagai sosok besar klub. Setelah mereka tampil baik, memberi mereka kesempatan untuk mewujudkannya dalam jangka panjang adalah pilihan yang masuk akal dan emosional.
"Itu tidak bisa mengubah fakta bahwa jika hanya berdasarkan CV kepelatihan mereka, mereka tidak akan pernah didekati oleh klub elite lain mana pun di Inggris atau Eropa, juga tidak akan ada pihak lain yang memiliki keterikatan sentimental untuk dipertimbangkan saat menentukan kelayakan menawarkan kontrak permanen."
Investasi dan kesulitan di awal musim
Carrick mendapat dukungan besar selama jendela transfer musim panas untuk memastikan skuadnya mampu bersaing di berbagai ajang. Manchester United menyetujui pengeluaran signifikan sebesar £140 juta, dengan mendatangkan pemain seperti Youri Tielemans, Carlos Baleba, dan Andrey Santos untuk memperkuat opsi di lini tengah mereka.
United menelan kekalahan mengejutkan 2-0 dari Hull City yang baru promosi pada laga pembuka mereka, hasil yang langsung menempatkan Carrick di bawah tekanan dari basis suporter maupun media. Meski mereka mampu sedikit menstabilkan keadaan dengan kemenangan susah payah atas Ipswich Town dan hasil imbang yang mengecewakan melawan Everton, performa yang tidak konsisten masih belum banyak membungkam para peragu seperti Carragher.
- Getty Images Sport
Ujian krusial menanti
Terlepas dari goyangan di kompetisi domestik, Manchester United tetap mampu mengawali kampanye Liga Champions mereka dengan kemenangan meyakinkan atas debutan Azerbaijan, Sabah FK, yang memberi gambaran tentang potensi dalam skuad tersebut. Namun, ukuran sesungguhnya dari kepelatihan Carrick akan datang dalam atmosfer bertaruh tinggi pada derby Manchester akhir pekan ini.
Kekalahan melawan rival sekota mereka hanya akan memperkuat narasi bahwa Carrick berada satu level di bawah "pelatih super" yang dirujuk Carragher. Dengan 2027 yang kian mendekat, setiap hasil di Old Trafford kini dilihat melalui sudut pandang kelayakan jangka panjang.
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