Terutama ketidakjelasan mengenai perannya di samping pelatih timnas Jerman yang baru, Jürgen Klopp, tampaknya menjadi hal yang mengganggu pria berusia 66 tahun itu. Berbeda dengan kasus Nagelsmann, Völler—mantan pelatih Liverpool dan BVB—tentunya tidak membutuhkan sosok mentor, orang kepercayaan, maupun pelindung.

Meskipun demikian, Völler merasa sangat terikat dengan DFB mengingat masa lalunya. Antara tahun 2000 dan 2004, ia menjabat sebagai manajer tim dan memegang tanggung jawab utama atas tim tersebut; bahkan setelah Hansi Flick mengundurkan diri pada musim gugur 2023, ia kembali mengambil alih jabatan pelatih tim nasional secara sementara.

Pada Jumat lalu, Per Mertesacker mencalonkan diri sebagai calon penerus Völler. Juara Dunia 2014 dan mantan kepala Akademi Arsenal tersebut menyatakan bahwa ia “tentu saja” bersedia menjabat posisi di DFB.