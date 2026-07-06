Sebagaimana dilaporkan oleh Bild, kecenderungannya "jelas" bahwa pria berusia 66 tahun itu akan melanjutkan tugasnya dan memenuhi kontraknya dengan DFB.
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Tidak akan mengundurkan diri? Pejabat DFB tampaknya tetap ingin melanjutkan jabatannya setelah kegagalan di Piala Dunia 2026
Kontrak Völler dengan Asosiasi Sepak Bola Jerman masih berlaku hingga setelah Kejuaraan Eropa 2028 (31 Juli). Mantan penyerang kelas dunia ini dianggap sebagai orang kepercayaan dan pendukung setia mantan pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann.
Baru-baru ini, berbagai media melaporkan bahwa setelah pengunduran diri Nagelsmann, Völler juga secara serius mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya dan menyerahkan posisinya lebih awal.
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Rudi Völler dengan peran yang belum jelas di samping Jürgen Klopp
Terutama ketidakjelasan mengenai perannya di samping pelatih timnas Jerman yang baru, Jürgen Klopp, tampaknya menjadi hal yang mengganggu pria berusia 66 tahun itu. Berbeda dengan kasus Nagelsmann, Völler—mantan pelatih Liverpool dan BVB—tentunya tidak membutuhkan sosok mentor, orang kepercayaan, maupun pelindung.
Meskipun demikian, Völler merasa sangat terikat dengan DFB mengingat masa lalunya. Antara tahun 2000 dan 2004, ia menjabat sebagai manajer tim dan memegang tanggung jawab utama atas tim tersebut; bahkan setelah Hansi Flick mengundurkan diri pada musim gugur 2023, ia kembali mengambil alih jabatan pelatih tim nasional secara sementara.
Pada Jumat lalu, Per Mertesacker mencalonkan diri sebagai calon penerus Völler. Juara Dunia 2014 dan mantan kepala Akademi Arsenal tersebut menyatakan bahwa ia “tentu saja” bersedia menjabat posisi di DFB.
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Julian Nagelsmann dan Andreas Rettig mengundurkan diri dari DFB
Setelah tersingkir secara memalukan di babak 16 besar Piala Dunia akibat kekalahan 3-4 dalam adu penalti melawan Paraguay, pelatih Nagelsmann telah mengumumkan pengunduran dirinya pada akhir pekan lalu menyusul tekanan dari publik serta pimpinan DFB.
Bersama pelatih berusia 38 tahun itu, Direktur Olahraga Andreas Rettig juga meninggalkan tim nasional — pria berusia 63 tahun tersebut mengumumkan bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada akhir tahun ini karena alasan pribadi.
Bersamaan dengan pengumuman pengunduran diri Nagelsmann, DFB mengumumkan bahwa mereka akan berupaya menggaet Klopp sebagai pelatih tim nasional. Klopp sebelumnya telah mengisyaratkan kesediaannya jika federasi tersebut memintanya.
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