"Tidak akan berubah apa pun yang terjadi" - Pedri mengungkapkan keinginannya untuk tetap di Barcelona sepanjang kariernya

Dalam wawancara dengan Televisión Canaria, gelandang tersebut membantah semua spekulasi soal transfer, dan menegaskan bahwa bermain untuk klub asal Catalunya itu tetap menjadi puncak ambisinya. "Bermain untuk Barça adalah hal terbaik yang ada. Itu adalah impian saya sejak kecil, dan saya tidak akan mengubahnya sekarang demi apa pun," tegasnya.

Dedikasi keluarganya terhadap klub ini sudah dimulai sejak zaman kakeknya, yang mendirikan klub pendukung Barcelona (pena), sebuah warisan yang kemudian dilanjutkan oleh ayahnya. Pedri mengenang warisan ini dengan penuh emosi, sambil menceritakan bahwa ia menonton tim tersebut bermain di klub yang dikelola keluarganya. "Saya berharap ia masih hidup dan bisa merasakan semua yang sedang dialami cucunya," kata Pedri tentang almarhum kakeknya. "Ayah saya selalu mengatakan kepada saya bahwa jika dia melihat saya bermain untuk Barça, dia akan tinggal bersama saya, dia akan menonton setiap pertandingan, dan dia akan menjadi penggemar nomor satu. Dia pasti akan menyukainya. Rasanya seperti film bahwa begitu kakek saya mendirikan peña, ayah saya meneruskannya, dan sekarang mereka mendukung saya dari tempat di mana saya menonton pertandingan saat masih kecil. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan."