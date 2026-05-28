"Tidak akan berubah apa pun yang terjadi" - Pedri mengungkapkan keinginannya untuk tetap di Barcelona sepanjang kariernya
Mimpi masa kecil yang menjadi kenyataan
Dalam wawancara dengan Televisión Canaria, gelandang tersebut membantah semua spekulasi soal transfer, dan menegaskan bahwa bermain untuk klub asal Catalunya itu tetap menjadi puncak ambisinya. "Bermain untuk Barça adalah hal terbaik yang ada. Itu adalah impian saya sejak kecil, dan saya tidak akan mengubahnya sekarang demi apa pun," tegasnya.
Dedikasi keluarganya terhadap klub ini sudah dimulai sejak zaman kakeknya, yang mendirikan klub pendukung Barcelona (pena), sebuah warisan yang kemudian dilanjutkan oleh ayahnya. Pedri mengenang warisan ini dengan penuh emosi, sambil menceritakan bahwa ia menonton tim tersebut bermain di klub yang dikelola keluarganya. "Saya berharap ia masih hidup dan bisa merasakan semua yang sedang dialami cucunya," kata Pedri tentang almarhum kakeknya. "Ayah saya selalu mengatakan kepada saya bahwa jika dia melihat saya bermain untuk Barça, dia akan tinggal bersama saya, dia akan menonton setiap pertandingan, dan dia akan menjadi penggemar nomor satu. Dia pasti akan menyukainya. Rasanya seperti film bahwa begitu kakek saya mendirikan peña, ayah saya meneruskannya, dan sekarang mereka mendukung saya dari tempat di mana saya menonton pertandingan saat masih kecil. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan."
Tekad untuk tidak 'meredup'
Gelandang tersebut juga menceritakan kisah di balik nama panggilannya yang terkenal, yang bermula saat ia masih bermain di Tegueste. Julukan itu muncul karena kebutuhan, ketika para pelatih harus membedakannya dari seorang anak laki-laki lain di kelasnya yang memiliki nama depan yang sama. Karena ia lebih kecil dan kurus di antara keduanya, julukan "Pedri" pun melekat padanya dan akhirnya menjadi nama yang dikenal di seluruh dunia.
Kecintaan Pedri terhadap sepak bola ditumbuhkan oleh ayahnya, yang membuatnya terbiasa makan siang dengan terburu-buru hanya untuk menghabiskan lebih banyak waktu di lapangan beton bersama teman-temannya. Asuhan ini, didukung oleh keluarga yang menyeimbangkan dorongan dengan tuntutan kerja keras, membentuk pandangan profesionalnya. "Keluarga saya selalu mengatakan kepada saya untuk percaya, untuk berlatih, bahwa saya bisa menjadi pesepakbola profesional. Mereka mengatakan bahwa saya memiliki bakat, tetapi mereka selalu mengatakan bahwa saya harus bekerja keras; jika tidak, semuanya akan sia-sia," kenangnya.
Berupaya meningkatkan hasil statistik
Meskipun berstatus sebagai pemain inti tak tergantikan di Barca dan mencatatkan 12 assist dalam 43 penampilan musim ini, Pedri tetap menjadi kritikus terkeras bagi dirinya sendiri. Selama masa mudanya, ia mempelajari seluk-beluk taktik dari duo legendaris Xavi dan Andrés Iniesta, khususnya kemampuan mereka dalam mengamati lapangan sebelum menerima bola. Kini, ia ingin menambahkan sentuhan yang lebih tajam dalam permainannya agar dapat menyamai dampak yang ditimbulkan oleh para idolanya.
Pemain berusia 23 tahun ini bertekad untuk meningkatkan kontribusinya di sepertiga akhir lapangan guna membantu tim mencapai prestasi yang lebih tinggi. "Saya rasa saya perlu meningkatkan jumlah gol dan assist untuk membantu tim dalam hal itu. Saya mengatakannya setiap tahun; saya tahu saya harus melakukannya," akunya.
Kehidupan di Ciutat Esportiva
Di luar lapangan, kehidupan Pedri diatur dengan sangat teratur, berpusat pada pemulihannya dan kecintaannya pada olahraga ini. Bahkan pada hari-hari libur yang telah dijadwalkan, ia sering terlihat di Ciutat Esportiva, memastikan tubuhnya tetap dalam kondisi prima. Bagi pemain timnas Spanyol ini, rutinitas berat sebagai pesepakbola profesional adalah sebuah kehormatan yang tak pernah ia anggap remeh.
Ketika ia berhasil meluangkan waktu untuk menjauh dari tekanan La Liga, ia menikmati permainan papan strategi dan makan bersama keluarganya, yang sering bepergian dari Kepulauan Canary untuk mendukungnya. "Saya sangat menikmatinya setiap hari karena inilah yang saya impikan. Saya adalah orang yang hidup untuk pergi ke Ciutat Esportiva dan terus berkembang setiap hari," ujarnya.
Pedri kini berharap dapat menginspirasi Spanyol meraih kejayaan di Piala Dunia, dengan kampanye mereka dimulai melawan Cape Verde pada 15 Juni.