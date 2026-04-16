"Tidak adil!" - Teori kontroversial Alvaro Arbeloa yang sedang marah mengenai alasan wasit mengusir Eduardo Camavinga dalam kekalahan Real Madrid dari Bayern Munich di Liga Champions
Kekacauan di Allianz
Perjalanan Madrid di kompetisi Eropa berakhir dengan kekecewaan setelah menelan kekalahan dramatis 4-3 pada leg kedua di Munich. Meskipun Arda Guler tampil gemilang di awal pertandingan dan Kylian Mbappe mencetak gol, jalannya pertandingan berubah drastis ketika Camavinga menerima kartu kuning kedua karena mengulur-ulur waktu empat menit menjelang akhir pertandingan. Pengusiran pemain pengganti tersebut membuat tim tamu menjadi rentan, sehingga memungkinkan Luis Diaz dan Michael Olise mencetak gol di menit-menit akhir dan memastikan Bayern melaju ke babak semifinal untuk menghadapi juara bertahan Paris Saint-Germain.
Wasit 'tidak menyadari bahwa Camavinga sudah mendapat kartu kuning'
Manajer Madrid itu memberikan penilaian yang tajam terkait kartu merah tersebut, dengan menyatakan bahwa wasit Slavko Vincic kurang memiliki kesadaran dasar mengenai pemain mana saja yang telah menerima kartu kuning. Ia mengklaim bahwa wasit tersebut baru mengeluarkan kartu kuning kedua setelah mendapat desakan dari para pemain tuan rumah, yang pada dasarnya mematikan jalannya pertandingan di menit-menit akhir.
Menyindir sifat pengusiran tersebut dan kinerja wasit, Arbeloa menyatakan: "Tidak ada yang mengerti bagaimana seorang pemain bisa diusir karena tindakan seperti itu... perasaannya adalah ketidakadilan dan kemarahan. Saya pikir wasit menunjukkan kartu kepadanya karena dia tidak menyadari bahwa pemain tersebut sudah mendapat kartu kuning... karena para pemain Bayern harus memberitahunya bahwa itu adalah kartu kuning keduanya, tapi jujur saja, itu bahkan bukan pelanggaran yang layak mendapat kartu kuning. Entah wasit itu belum pernah bermain sepak bola... atau saya tidak tahu, tapi menurut saya lebih parah lagi bahwa dia tidak tahu pemain tersebut sudah mendapat kartu."
Ruang ganti Madrid yang sedang dilanda cedera
Di luar kontroversi di lapangan, tersingkirnya tim ini meninggalkan luka emosional yang dalam bagi skuad yang semula sangat berharap bisa meraih gelar ke-16 di kompetisi Eropa dan memecahkan rekor. Arbeloa juga langsung dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan mengenai posisinya di Bernabeu setelah tersingkir di perempat final, meskipun ia tetap bersikap teguh—seperti biasanya—mengenai statusnya sebagai pemain yang setia pada klub.
Membahas moral para pemainnya dan situasi profesionalnya sendiri, pemain asal Spanyol itu menambahkan: "Ruang ganti sangat terluka... Saya mengucapkan selamat kepada Bayern atas pertandingan yang hebat, tetapi kami ingin mereka mengalahkan kami dengan cara yang berbeda. Semua kerja keras dan usaha telah sia-sia karena keputusan seperti yang diambil wasit. Hal itu sama sekali tidak mengkhawatirkan saya, dan saya akan sepenuhnya memahami keputusan apa pun yang mungkin diambil klub; saya adalah seorang pemain yang setia pada klub.”
Pemulihan domestik bagi Real
Madrid kini harus kembali fokus ke La Liga saat mereka bersiap menjamu Deportivo Alaves pada Selasa depan, tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Barcelona dengan hanya tujuh pertandingan tersisa. Dampak dari insiden di Allianz Arena tetap signifikan, dengan Guler juga terancam larangan bertanding di kompetisi Eropa di masa depan setelah diusir wasit akibat konfrontasi pasca-pertandingan. Sementara Bayern mengejar treble dengan Harry Kane yang tampil dalam performa memecahkan rekor, tim asuhan Arbeloa menghadapi tantangan besar untuk bangkit dari apa yang dianggap sebagai "ketidakadilan" ini.