Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

'Tidak adil'—begitu reaksi Alvaro Arbeloa setelah pelatih Real Madrid secara kontroversial menempatkan BAIK Jude Bellingham MAUPUN Kylian Mbappe di bangku cadangan dalam kemenangan atas Atletico

Alvaro Arbeloa mengakui telah bertindak "secara sengaja tidak adil" setelah membiarkan dua bintang besar, Kylian Mbappe dan Jude Bellingham, duduk di bangku cadangan dalam kemenangan dramatis Real Madrid 3-2 atas Atletico Madrid dalam laga derby. Meskipun sebelumnya menyatakan kedua pemain tersebut dalam kondisi bugar sepenuhnya, sang pelatih kepala memilih pendekatan yang lebih hati-hati menyusul cedera yang baru-baru ini mereka alami. Keputusan tersebut memicu perdebatan di Bernabeu saat Los Blancos terus mengejar Barcelona, pemuncak klasemen La Liga.

  • Duo bintang tersebut hanya tampil sekilas

    Madrid berhasil meraih kemenangan penting 3-2 atas rival sekota mereka, Atletico, namun berita utama justru didominasi oleh pilihan susunan pemain yang dibuat Arbeloa. Meskipun Bellingham kembali bermain setelah absen dalam 10 pertandingan dan Mbappe dinyatakan "100% fit" pasca cedera keseleo lutut, keduanya justru memulai pertandingan dari bangku cadangan. Mbappe akhirnya dimasukkan pada menit ke-64 menggantikan Thiago Pitarch, sementara Bellingham menggantikan Arda Guler 10 menit kemudian. Integrasi yang hati-hati terhadap kedua pemain ini terjadi di saat yang kritis, dengan Madrid tertinggal empat poin dari Barcelona dalam perebutan gelar juara dengan hanya sembilan pertandingan tersisa.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYO VALLECANOAFP

    Arbeloa membela kebijakan seleksi

    Saat berbicara kepada media setelah peluit akhir dibunyikan, Arbeloa dengan jujur mengakui betapa sulitnya mengelola skuad yang diisi para pemain berbakat kelas dunia. "Itulah tujuan terbesar saya sebagai pelatih: bersikap tidak adil dan merasakannya, karena para pemain layak mendapatkan lebih dari itu. Itulah tujuan saya—agar semua orang merasa mendapat kepercayaan dari saya, meskipun saya harus bersikap tidak adil," jelas Arbeloa.

    Mengenai manajemen khusus para penyerangnya, ia menambahkan: "Setiap hari saya berusaha menurunkan sebelas pemain terbaik. Ketika Anda memiliki pemain terbaik di dunia... hal yang wajar adalah terus berkembang. Kylian memiliki beberapa menit yang sangat bagus dan saya yakin ia akan mendapatkan lebih banyak waktu bermain bersama timnasnya."

  • Memecahkan teka-teki taktis

    Kembalinya Bellingham menjadi tantangan taktis bagi Arbeloa, yang harus mengintegrasikan kembali pemain berusia 22 tahun itu ke dalam sistem yang berjalan dengan baik. "Dia sudah absen cukup lama, dan saya harap perkembangannya terus berlanjut seperti hari ini dan seperti Mbappe. Kami perlu menemukan posisi yang tepat untuknya (Bellingham), agar dia bisa berkolaborasi dengan baik bersama rekan-rekannya, dan agar dia merasa nyaman. Masalahnya, dia sangat mahir dalam banyak hal, dan terkadang kita harus memilih apa yang terbaik untuk tim tergantung pada pertandingan," kata sang manajer.

  • Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Jeda internasional mendahului fase penentuan

    Dengan jeda kompetisi domestik, perhatian kini beralih ke panggung internasional, di mana Mbappé akan membela Prancis sementara Bellingham bergabung dengan skuad Inggris. Pertandingan-pertandingan ini menjadi persiapan krusial menjelang Piala Dunia, namun Arbeloa akan menonton dengan cemas, berharap para bintangnya kembali tanpa cedera. Setibanya di Valdebebas, Madrid akan menghadapi jadwal yang padat. Dengan Mbappe yang saat ini memimpin daftar pencetak gol Liga dengan 23 gol, kebugarannya — serta pengaruh kreatif Bellingham — bisa jadi faktor penentu apakah Los Blancos mampu mengejar ketertinggalan dari Barcelona.

LaLiga
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
LaLiga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR