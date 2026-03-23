'Tidak adil'—begitu reaksi Alvaro Arbeloa setelah pelatih Real Madrid secara kontroversial menempatkan BAIK Jude Bellingham MAUPUN Kylian Mbappe di bangku cadangan dalam kemenangan atas Atletico
Duo bintang tersebut hanya tampil sekilas
Madrid berhasil meraih kemenangan penting 3-2 atas rival sekota mereka, Atletico, namun berita utama justru didominasi oleh pilihan susunan pemain yang dibuat Arbeloa. Meskipun Bellingham kembali bermain setelah absen dalam 10 pertandingan dan Mbappe dinyatakan "100% fit" pasca cedera keseleo lutut, keduanya justru memulai pertandingan dari bangku cadangan. Mbappe akhirnya dimasukkan pada menit ke-64 menggantikan Thiago Pitarch, sementara Bellingham menggantikan Arda Guler 10 menit kemudian. Integrasi yang hati-hati terhadap kedua pemain ini terjadi di saat yang kritis, dengan Madrid tertinggal empat poin dari Barcelona dalam perebutan gelar juara dengan hanya sembilan pertandingan tersisa.
Arbeloa membela kebijakan seleksi
Saat berbicara kepada media setelah peluit akhir dibunyikan, Arbeloa dengan jujur mengakui betapa sulitnya mengelola skuad yang diisi para pemain berbakat kelas dunia. "Itulah tujuan terbesar saya sebagai pelatih: bersikap tidak adil dan merasakannya, karena para pemain layak mendapatkan lebih dari itu. Itulah tujuan saya—agar semua orang merasa mendapat kepercayaan dari saya, meskipun saya harus bersikap tidak adil," jelas Arbeloa.
Mengenai manajemen khusus para penyerangnya, ia menambahkan: "Setiap hari saya berusaha menurunkan sebelas pemain terbaik. Ketika Anda memiliki pemain terbaik di dunia... hal yang wajar adalah terus berkembang. Kylian memiliki beberapa menit yang sangat bagus dan saya yakin ia akan mendapatkan lebih banyak waktu bermain bersama timnasnya."
Memecahkan teka-teki taktis
Kembalinya Bellingham menjadi tantangan taktis bagi Arbeloa, yang harus mengintegrasikan kembali pemain berusia 22 tahun itu ke dalam sistem yang berjalan dengan baik. "Dia sudah absen cukup lama, dan saya harap perkembangannya terus berlanjut seperti hari ini dan seperti Mbappe. Kami perlu menemukan posisi yang tepat untuknya (Bellingham), agar dia bisa berkolaborasi dengan baik bersama rekan-rekannya, dan agar dia merasa nyaman. Masalahnya, dia sangat mahir dalam banyak hal, dan terkadang kita harus memilih apa yang terbaik untuk tim tergantung pada pertandingan," kata sang manajer.
Jeda internasional mendahului fase penentuan
Dengan jeda kompetisi domestik, perhatian kini beralih ke panggung internasional, di mana Mbappé akan membela Prancis sementara Bellingham bergabung dengan skuad Inggris. Pertandingan-pertandingan ini menjadi persiapan krusial menjelang Piala Dunia, namun Arbeloa akan menonton dengan cemas, berharap para bintangnya kembali tanpa cedera. Setibanya di Valdebebas, Madrid akan menghadapi jadwal yang padat. Dengan Mbappe yang saat ini memimpin daftar pencetak gol Liga dengan 23 gol, kebugarannya — serta pengaruh kreatif Bellingham — bisa jadi faktor penentu apakah Los Blancos mampu mengejar ketertinggalan dari Barcelona.
