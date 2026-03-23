'Tidak adil'—begitu reaksi Alvaro Arbeloa setelah pelatih Real Madrid secara kontroversial menempatkan BAIK Jude Bellingham MAUPUN Kylian Mbappe di bangku cadangan dalam kemenangan atas Atletico

Saat berbicara kepada media setelah peluit akhir dibunyikan, Arbeloa dengan jujur mengakui betapa sulitnya mengelola skuad yang diisi para pemain berbakat kelas dunia. "Itulah tujuan terbesar saya sebagai pelatih: bersikap tidak adil dan merasakannya, karena para pemain layak mendapatkan lebih dari itu. Itulah tujuan saya—agar semua orang merasa mendapat kepercayaan dari saya, meskipun saya harus bersikap tidak adil," jelas Arbeloa.

Mengenai manajemen khusus para penyerangnya, ia menambahkan: "Setiap hari saya berusaha menurunkan sebelas pemain terbaik. Ketika Anda memiliki pemain terbaik di dunia... hal yang wajar adalah terus berkembang. Kylian memiliki beberapa menit yang sangat bagus dan saya yakin ia akan mendapatkan lebih banyak waktu bermain bersama timnasnya."