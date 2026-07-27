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‘Tidak ada yang terjadi’ - Enzo Maresca menanggapi kasus FFP dengan 115 dakwaan di Man City, sementara penundaan putusan disebut ‘tak dapat dijelaskan’
Maresca tetap tenang di tengah badai hukum
Maresca ikut angkat bicara dalam perdebatan seputar perselisihan hukum berkepanjangan klub tersebut dengan Liga Premier. Pelatih asal Italia ini, yang mengambil alih kendali setelah kepergian Pep Guardiola, dihadapkan pada pertanyaan mengenai 115 dugaan pelanggaran aturan Financial Fair Play yang dilakukan City selama konferensi pers besar pertamanya. Terlepas dari beratnya situasi ini, yang bermula pada periode antara 2009 dan 2018, Maresca dengan cepat meredam dampak penyelidikan tersebut terhadap persiapan skuadnya untuk musim baru.
“Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah tiga tahun lalu, pada musim Treble, saya berada di sini [sebagai asisten Guardiola], dan saat itu juga ada pernyataan serupa mengenai hal ini. Dalam tiga tahun, situasinya masih sama,” kata mantan manajer Chelsea tersebut. “Tidak ada yang terjadi. Secara pribadi, saya tidak memiliki kekhawatiran apa pun.”
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Pakar keuangan mengecam penundaan putusan
Pakar keuangan sepak bola Stefan Borson mengungkapkan rasa frustrasi yang mendalam atas fakta bahwa keputusan akhir dalam kasus FFP belum juga diambil meskipun sidang telah berakhir pada Desember 2024. Penundaan ini kini telah berlangsung hampir dua tahun sejak saat itu, sehingga menimbulkan ketidakpastian di liga yang menurut banyak pihak seharusnya sudah diatasi jauh lebih awal demi menjaga integritas kompetisi.
"Perasaan umum di kalangan industri adalah bahwa belum ada keputusan, meskipun hal itu sangat mengejutkan. Sudah 19 bulan berlalu, hampir 20 bulan, namun masih belum ada keputusan. Tentu saja hal ini sama sekali tidak dapat diterima, melampaui semua ekspektasi para pihak mengenai kapan mereka akan menerima keputusan. Secara umum, hal ini tidak dapat dijelaskan berdasarkan norma-norma olahraga dalam masalah semacam ini," jelas Borson kepada talkSPORT.
"Namun, kasus-kasus ini memakan waktu sangat lama. Maksud saya, ada juga kasus tuduhan terhadap Chelsea dari FA. Sidang itu digelar pada November. Itu adalah sidang yang hanya membahas sanksi, sidang yang sangat sederhana, dan kami masih menunggunya, padahal sudah sekitar delapan atau sembilan bulan berlalu.
"Jadi, saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan kasus-kasus ini dalam hal waktu dan mengapa prosesnya begitu berlarut-larut, tetapi hal ini benar-benar di luar batas kewajaran. Kebanyakan keputusan biasanya sudah keluar jauh lebih cepat dari ini."
Sanksi yang mungkin dijatuhkan dan kepercayaan diri klub
Taruhannya tak bisa lebih tinggi lagi, dengan potensi sanksi yang berkisar dari denda finansial besar dan larangan transfer hingga pengurangan poin yang dapat mengancam posisi City di Liga Premier. Namun, Borson meyakini aktivitas transfer City pada musim panas ini, termasuk rekor transfer klub sebesar £116 juta untuk mendatangkan Elliot Anderson dari Nottingham Forest, menunjukkan bahwa mereka yakin akan dibebaskan dari tuduhan.
"Setiap sinyal yang diberikan klub terkait pengeluaran dan komitmennya untuk mewujudkan janji-janjinya, menunjukkan bahwa mereka merasa telah menang," tambah Borson. "Kemungkinan besar City akan menang mengingat perilaku mereka dan mengingat bahwa tuduhan tersebut pada dasarnya tidak mungkin terjadi. Namun tentu saja, jika mereka memang melakukannya, seperti yang sudah saya katakan berkali-kali, hukuman yang akan dijatuhkan akan sangat berat dan ini bukan sekadar soal larangan transfer atau hal-hal sepele lainnya."
- Getty Images
Sudut pandang Arsenal
Situasi ini sedang dipantau dengan cermat oleh Arsenal, juara baru Liga Premier. Pelatih The Gunners, Mikel Arteta, yang pernah menjabat sebagai asisten pelatih di Etihad selama periode yang sedang diselidiki, sebelumnya telah dimintai tanggapannya mengenai drama tersebut. Arteta sebelumnya tetap bersikap diplomatis, dengan menyatakan pada tahun 2024: "Itu adalah urusan pihak berwenang. Bukan urusan kami. Jika mereka bermain, itu berarti mereka bisa bermain, dan mereka berhak untuk bermain. Itu saja."
Kedua tim akan segera kembali bersaing di lapangan, dengan laga Community Shield yang dijadwalkan pada 16 Agustus di Cardiff.
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