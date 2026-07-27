‘Tidak ada yang terjadi’ - Enzo Maresca menanggapi kasus FFP dengan 115 dakwaan di Man City, sementara penundaan putusan disebut ‘tak dapat dijelaskan’

Pakar keuangan sepak bola Stefan Borson mengungkapkan rasa frustrasi yang mendalam atas fakta bahwa keputusan akhir dalam kasus FFP belum juga diambil meskipun sidang telah berakhir pada Desember 2024. Penundaan ini kini telah berlangsung hampir dua tahun sejak saat itu, sehingga menimbulkan ketidakpastian di liga yang menurut banyak pihak seharusnya sudah diatasi jauh lebih awal demi menjaga integritas kompetisi.

"Perasaan umum di kalangan industri adalah bahwa belum ada keputusan, meskipun hal itu sangat mengejutkan. Sudah 19 bulan berlalu, hampir 20 bulan, namun masih belum ada keputusan. Tentu saja hal ini sama sekali tidak dapat diterima, melampaui semua ekspektasi para pihak mengenai kapan mereka akan menerima keputusan. Secara umum, hal ini tidak dapat dijelaskan berdasarkan norma-norma olahraga dalam masalah semacam ini," jelas Borson kepada talkSPORT.

"Namun, kasus-kasus ini memakan waktu sangat lama. Maksud saya, ada juga kasus tuduhan terhadap Chelsea dari FA. Sidang itu digelar pada November. Itu adalah sidang yang hanya membahas sanksi, sidang yang sangat sederhana, dan kami masih menunggunya, padahal sudah sekitar delapan atau sembilan bulan berlalu.

"Jadi, saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan kasus-kasus ini dalam hal waktu dan mengapa prosesnya begitu berlarut-larut, tetapi hal ini benar-benar di luar batas kewajaran. Kebanyakan keputusan biasanya sudah keluar jauh lebih cepat dari ini."