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'Tidak ada yang menjual sepak bola!' - FIFA merespons kontroversi dan memberikan penjelasan setelah rencana Piala Dunia Gianni Infantino memicu kemarahan
FIFA tanggapi kontroversi Piala Dunia
FIFA telah secara resmi merespons penolakan keras terkait usulan proyek FIFA Forward Enterprise (FFE). Badan pengatur tersebut merilis pernyataan publik yang berupaya meluruskan apa yang disebutnya sebagai "laporan media yang keliru" yang mengganggu proses konsultasi yang telah direncanakan.
Usulan kontroversial itu, yang didorong oleh presiden FIFA Gianni Infantino, melibatkan penempatan aktivitas komersial dan operasional ajang ke dalam sebuah organisasi anak perusahaan. FIFA dengan tegas membantah bahwa langkah tersebut merupakan penjualan komersial aset-aset terbesar olahraga ini, sembari berupaya meredakan kemarahan yang kian membesar di seluruh dunia sepak bola.
"Tidak ada yang menjual sepak bola. Ini bukan sesuatu yang akan pernah dipertimbangkan FIFA," bunyi pernyataan tersebut.
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Pendanaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dijanjikan kepada federasi-federasi anggota
Untuk meyakinkan federasi-federasi yang skeptis, FIFA menguraikan insentif finansial yang signifikan yang terkait dengan anak perusahaan yang diusulkan. Organisasi itu menjanjikan bahwa setiap asosiasi anggota (MA) akan menerima pendanaan Pengembangan FIFA Forward sebesar $20 juta antara 2027 dan 2030, terlepas dari apakah mereka mendukung rencana tersebut.
Selain itu, tambahan sukarela "Program FIFA Fast Forward" akan menawarkan pembayaran satu kali sebesar $20 juta lagi per asosiasi. FIFA mengklaim pendanaan tambahan ini akan didukung oleh investasi eksternal tanpa mengubah struktur tata kelola olahraga secara keseluruhan.
"Nilai komersial yang tercipta akan dibagikan kepada seluruh 211 MA, memungkinkan setiap MA melakukan investasi yang berarti dalam sepak bola di negara masing-masing," tambah pernyataan itu.
FIFA menekankan prinsip-prinsip demokrasi
Menanggapi kritik dari UEFA dan konfederasi lain yang merasa dikejutkan, FIFA menegaskan bahwa rencana tersebut tetap terbuka untuk pembahasan dan pemungutan suara penuh. Organisasi itu menegaskan bahwa tidak ada satu pun entitas regional yang berhak memblokir sebuah proposal atas nama seluruh 211 asosiasi anggota.
"Semua pihak berhak menyatakan penolakan mereka dan meminta penjelasan lebih lanjut, tetapi tidak ada satu pun entitas yang dapat mengklaim mewakili seluruh 211 asosiasi anggota di seluruh dunia," kata FIFA. "Setiap asosiasi anggota harus diberi kesempatan untuk meninjau proposal tersebut dan menyuarakan pendapat dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Itulah prinsip-prinsip demokrasi FIFA."
FIFA menjelaskan bahwa komponen yang dirilis sejauh ini hanya merupakan titik awal dari proses konsultasi. Asosiasi anggota akan memiliki kekuatan demokratis untuk menyetujui, menolak, atau mengubah syarat-syaratnya, baik secara masing-masing maupun secara keseluruhan.
- Getty Images
Apa yang terjadi selanjutnya dalam saga Piala Dunia?
Nasib proyek FIFA Forward Enterprise kini sepenuhnya bergantung pada apakah Infantino dapat meyakinkan mayoritas asosiasi anggota untuk mendukung usaha tersebut. FIFA mengonfirmasi bahwa jika proposal itu gagal mendapatkan dukungan mayoritas, operasi komersial akan tetap sepenuhnya tidak berubah
"Tanpa dukungan mayoritas MA, aktivitas komersial FIFA akan tetap tidak berubah. FFE tidak akan dibentuk," konfirmasi badan pengatur tersebut.
Dengan konfederasi kontinental tetap terbelah tajam terkait tenggat waktu yang dipercepat dan kekhawatiran soal tata kelola, proses konsultasi yang akan datang akan menentukan masa depan komersial sepak bola internasional.
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