FIFA telah secara resmi merespons penolakan keras terkait usulan proyek FIFA Forward Enterprise (FFE). Badan pengatur tersebut merilis pernyataan publik yang berupaya meluruskan apa yang disebutnya sebagai "laporan media yang keliru" yang mengganggu proses konsultasi yang telah direncanakan.

Usulan kontroversial itu, yang didorong oleh presiden FIFA Gianni Infantino, melibatkan penempatan aktivitas komersial dan operasional ajang ke dalam sebuah organisasi anak perusahaan. FIFA dengan tegas membantah bahwa langkah tersebut merupakan penjualan komersial aset-aset terbesar olahraga ini, sembari berupaya meredakan kemarahan yang kian membesar di seluruh dunia sepak bola.

"Tidak ada yang menjual sepak bola. Ini bukan sesuatu yang akan pernah dipertimbangkan FIFA," bunyi pernyataan tersebut.