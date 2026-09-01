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'Tidak ada yang menginginkanmu!' - ikon Chelsea menyuruh Enzo Fernandez segera meninggalkan Stamford Bridge di tengah kaitan dengan Manchester City
Enzo menepi saat Manchester City memantau situasinya
Pemain internasional Argentina berusia 25 tahun itu dicoret dari skuad Alonso untuk hari pertandingan untuk laga kedua secara beruntun saat Chelsea kalah 4-3 dari Brighton, setelah sebelumnya juga absen pada laga Carabao Cup tengah pekan melawan Luton.
Manchester City kini sepenuhnya fokus untuk mengamankan Fernandez setelah Liverpool menolak proposal senilai £80 juta untuk Cody Gakpo, menurut The Athletic, dengan sang gelandang dilaporkan telah menyepakati persyaratan pribadi dengan tim asuhan Enzo Maresca. Chelsea menilai pemenang Piala Dunia itu di atas £120 juta dan sedang aktif mengejar Lamine Camara dari Monaco sebagai calon pengganti.
- Getty Images Sport
Leboeuf memberi tahu Enzo: Sudah waktunya pergi
Leboeuf menegaskan bahwa menjual Fernandez adalah solusi terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Berbicara kepada ESPN, pemenang Piala Dunia 1998 itu mendesak klub untuk membiarkan sang pemain pergi secepatnya.
"Enzo Fernandez, saya rasa dia sudah pergi," tegas Leboeuf. "Kita punya kasus Julian Alvarez. Sebuah klub bisa berjuang dan mencoba mempertahankan seorang pemain, tetapi jika pemain itu ingin pergi, dia harus pergi karena tidak mungkin dia benar-benar bugar, juga benar-benar siap secara psikologis, untuk memberikan 100 persen.
"Saya rasa tidak ada yang ingin Enzo Fernandez bertahan. Sudah waktunya dia pergi karena dia memutuskan untuk pergi, karena dia menunjukkan musim lalu lewat komentarnya bahwa dia ingin hengkang. Jadi, selamat tinggal. Semoga berhasil."
Leboeuf juga mengomentari kiper Robert Sanchez, yang dicadangkan setelah serangkaian kesalahan mencolok saat melawan Fulham, sehingga memberi jalan bagi rekrutan baru Emiliano Martinez. "Semua orang membuat pernyataan tentang Robert Sanchez setelah apa yang terjadi dalam pertandingan terakhir yang dia mainkan dan gol yang dia kebobolan," tambah Leboeuf. "Itu semacam keadaan darurat dan itulah mengapa Emiliano Martinez direkrut. Dia meneken kontrak pada pagi hari dan bermain pada sore harinya.
"Itu adil, memang begitu adanya. Kita hidup di dunia persaingan, dan Anda harus menerima persaingan itu. Sudah cukup lama kami memperingatkan semua orang soal konsistensi Robert Sanchez dan itulah mengapa mereka membuat keputusan itu, dan dengan sangat cepat." Kiper asal Spanyol itu kini sangat santer dikaitkan dengan Como milik Cesc Fabregas.
Alonso bersiap untuk semua skenario
Alonso mengakui bahwa Fernandez bisa hengkang sebelum tenggat transfer pada Selasa, sambil menegaskan bahwa keputusan pemilihan skuad dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik klub.
"Kami menginginkan yang terbaik untuk tim dan itulah mengapa kami membuat keputusan [untuk tidak memasukkan Fernandez] saat melawan Luton dan hari ini," jelas Alonso kepada para wartawan setelah kemenangan atas Brighton. "Apa pun yang terjadi sebelum Selasa malam, kami harus menyadari bagaimana situasinya akan berkembang. Kami tidak yakin, kami sedang bersiap untuk semua skenario."
Alonso tetap percaya diri dengan kedalaman timnya terlepas dari drama transfer di menit-menit akhir, seraya menambahkan: "Saya yakin bahwa apa pun yang terjadi mulai Rabu, kami akan memiliki skuad yang cukup bagus untuk bersaing di semua pertandingan Premier League."
- Getty Images Sport
Laga besar melawan Arsenal menanti
Dengan kurang dari 24 jam tersisa di bursa transfer musim panas, Chelsea menghadapi dorongan akhir yang panik untuk menuntaskan transfer pemain keluar dan mengamankan Camara sebagai pengganti. Chelsea harus segera menyelesaikan masa depan Fernandez dan Sanchez saat mereka bersiap bertandang ke markas favorit juara sekaligus juara bertahan Arsenal pada Minggu depan.
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