Leboeuf menegaskan bahwa menjual Fernandez adalah solusi terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Berbicara kepada ESPN, pemenang Piala Dunia 1998 itu mendesak klub untuk membiarkan sang pemain pergi secepatnya.

"Enzo Fernandez, saya rasa dia sudah pergi," tegas Leboeuf. "Kita punya kasus Julian Alvarez. Sebuah klub bisa berjuang dan mencoba mempertahankan seorang pemain, tetapi jika pemain itu ingin pergi, dia harus pergi karena tidak mungkin dia benar-benar bugar, juga benar-benar siap secara psikologis, untuk memberikan 100 persen.

"Saya rasa tidak ada yang ingin Enzo Fernandez bertahan. Sudah waktunya dia pergi karena dia memutuskan untuk pergi, karena dia menunjukkan musim lalu lewat komentarnya bahwa dia ingin hengkang. Jadi, selamat tinggal. Semoga berhasil."

Leboeuf juga mengomentari kiper Robert Sanchez, yang dicadangkan setelah serangkaian kesalahan mencolok saat melawan Fulham, sehingga memberi jalan bagi rekrutan baru Emiliano Martinez. "Semua orang membuat pernyataan tentang Robert Sanchez setelah apa yang terjadi dalam pertandingan terakhir yang dia mainkan dan gol yang dia kebobolan," tambah Leboeuf. "Itu semacam keadaan darurat dan itulah mengapa Emiliano Martinez direkrut. Dia meneken kontrak pada pagi hari dan bermain pada sore harinya.

"Itu adil, memang begitu adanya. Kita hidup di dunia persaingan, dan Anda harus menerima persaingan itu. Sudah cukup lama kami memperingatkan semua orang soal konsistensi Robert Sanchez dan itulah mengapa mereka membuat keputusan itu, dan dengan sangat cepat." Kiper asal Spanyol itu kini sangat santer dikaitkan dengan Como milik Cesc Fabregas.



