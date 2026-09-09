Getty Images Sport
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'Tidak ada yang memberi tahu saya apa pun!' - Gabriel Jesus kecam petinggi Arsenal atas perlakuan yang diterimanya sebelum kepindahan mengejutkan ke Barcelona
Tersisih di Emirates
Jesus akhirnya buka suara terkait transfer besar yang membawanya dari Arsenal ke Barcelona, dengan melontarkan kritik tajam terhadap manajemen klub Inggris tersebut. Penyerang itu mengungkapkan adanya putus komunikasi pada pekan-pekan terakhir masa baktinya di Emirates Stadium, dan menyiratkan bahwa profesionalismenya dibalas dengan sikap dingin yang mendadak dan tanpa penjelasan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.
- Getty Images Sport
Jesus terpaksa berlatih sendirian
Pemain internasional Brasil itu mengungkapkan betapa membingungkannya sesi-sesi terakhirnya di London, dengan menjelaskan bagaimana ia disisihkan tanpa ada pembicaraan resmi apa pun mengenai masa depannya atau perannya dalam rencana Mikel Arteta.
"Sejujurnya, saya berlatih, saya menjalani seluruh pramusim secara normal bersama Arsenal, dan saya sudah tahu bahwa, mungkin, saya tidak akan terlalu sering bermain atau tidak akan mendapatkan terlalu banyak kesempatan. Tetapi tidak ada yang memberi tahu saya apa pun," kata Jesus kepada SportyTV. "Saya seorang profesional, jelas saya berlatih bersama grup, dan tiba-tiba mereka membuat saya berlatih terpisah dari grup."
Mantan pemain Manchester City itu mengungkapkan kebingungannya karena dikeluarkan dari grup utama, terutama karena ia merasa siap secara fisik untuk musim baru. Jesus menegaskan bahwa ia tetap menjaga kebugarannya dan menjalankan tugasnya secara profesional, bahkan ketika menjadi jelas bahwa klub bergerak ke arah yang berbeda.
"Saya memberikan kemampuan terbaik saya [dalam latihan] untuk siap, jika saya mendapat kesempatan bermain lagi di level tinggi, lalu pada pekan terakhir [semuanya terjadi] sangat cepat," tambah Jesus, sembari merefleksikan betapa cepat situasinya di klub memburuk.
Secercah harapan mendadak bagi Barcelona
Dengan posisinya di Arsenal menjadi tidak memungkinkan lagi akibat dikeluarkan dari aktivitas tim utama, solusi pun muncul dengan cepat dalam bentuk ketertarikan dari raksasa Catalan tersebut. Jesus menjelaskan bahwa kepindahannya ke Camp Nou difasilitasi oleh pembicaraan tingkat tinggi yang melibatkan jajaran direksi Barcelona, yang bertindak tegas begitu mereka mengetahui ketersediaannya.
Jesus menilai cepatnya kesepakatan ini terjadi berkat campur tangan direktur olahraga Barcelona dan presiden klub, yang secara pribadi menghubunginya untuk mengamankan tanda tangannya selama pekan terakhir bursa transfer yang berlangsung hektis. "Kerja Deco, presiden [Barcelona], dan klub... Agen saya luar biasa. Ketika kami yakin bahwa saya punya kesempatan untuk datang, tentu saja saya langsung berkata ya, apa pun yang terjadi. Sekarang saya sangat senang berada di sini," pungkas sang penyerang.
- NurPhoto
Menatap kehidupan di La Liga
Kini telah menetap di Spanyol, Jesus fokus menghidupkan kembali kariernya di bawah sorotan terang La Liga. Kepindahan ini menandai babak penting bagi pemain berusia 29 tahun itu, yang tiba di Arsenal dengan ekspektasi tinggi pada 2022. Meski waktunya di London mencakup momen-momen gemilang dan peran sentral dalam kebangkitan klub, pahitnya cara ia hengkang jelas meninggalkan bekas.
Bagi Arsenal, kepergian Jesus menandai akhir sebuah era saat mereka terus mengembangkan opsi serangan mereka. Namun, bagi sang pemain, kepindahan ke Barcelona adalah kesempatan untuk membungkam para peragu dan menunjukkan bahwa ia masih bisa bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa.
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