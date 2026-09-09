Pemain internasional Brasil itu mengungkapkan betapa membingungkannya sesi-sesi terakhirnya di London, dengan menjelaskan bagaimana ia disisihkan tanpa ada pembicaraan resmi apa pun mengenai masa depannya atau perannya dalam rencana Mikel Arteta.

"Sejujurnya, saya berlatih, saya menjalani seluruh pramusim secara normal bersama Arsenal, dan saya sudah tahu bahwa, mungkin, saya tidak akan terlalu sering bermain atau tidak akan mendapatkan terlalu banyak kesempatan. Tetapi tidak ada yang memberi tahu saya apa pun," kata Jesus kepada SportyTV. "Saya seorang profesional, jelas saya berlatih bersama grup, dan tiba-tiba mereka membuat saya berlatih terpisah dari grup."

Mantan pemain Manchester City itu mengungkapkan kebingungannya karena dikeluarkan dari grup utama, terutama karena ia merasa siap secara fisik untuk musim baru. Jesus menegaskan bahwa ia tetap menjaga kebugarannya dan menjalankan tugasnya secara profesional, bahkan ketika menjadi jelas bahwa klub bergerak ke arah yang berbeda.

"Saya memberikan kemampuan terbaik saya [dalam latihan] untuk siap, jika saya mendapat kesempatan bermain lagi di level tinggi, lalu pada pekan terakhir [semuanya terjadi] sangat cepat," tambah Jesus, sembari merefleksikan betapa cepat situasinya di klub memburuk.



