Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan jelang laga Eredivisie Feyenoord melawan Go Ahead Eagles, pelatih asal Belanda itu merefleksikan reaksi awalnya terhadap kedatangan mantan rekan setimnya tersebut.

Membahas percakapan pribadi mereka, Van Bronckhorst mengungkapkan: "Dia sangat senang dan merasa terhormat untuk mengambil peran ini. Saya mengirim pesan kepadanya dalam bahasa Spanyol. Dan saya mendapat balasan dalam bahasa Spanyol, jadi dia memahaminya."

Ia mengakui benar-benar tidak menyangka keputusan KNVB tersebut: "Saya terkejut. Biasanya, Anda membaca nama-nama potensial di surat kabar terlebih dahulu. Tapi tidak ada yang melihat ini akan terjadi. Tetap saja, menyenangkan melihat mantan kolega menjadi pelatih kepala Belanda."

Mantan bek kiri itu mencatat bahwa kualitas kepelatihan Xavi sudah terlihat semasa masih bermain: "Anda menyadari bahwa pemain di posisinya selalu memikirkan tim. Xavi punya itu. Phillip Cocu adalah pemain lain yang seperti itu, selalu fokus pada keseimbangan dan penempatan posisi pemain."