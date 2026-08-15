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'Tidak ada yang melihat ini akan terjadi' - Giovanni van Bronckhorst mengakui ia 'terkejut' dengan kepindahan Xavi ke Belanda
Federasi Belanda membuat kejutan besar
Asosiasi Sepak Bola Belanda (KNVB) membuat penunjukan yang mengejutkan dengan menunjuk Xavi Hernandez sebagai pelatih kepala baru Belanda, menjadikannya manajer asing pertama Belanda dalam 48 tahun. Langkah berani itu seketika mengejutkan dunia sepak bola Eropa, tidak terkecuali pelatih Feyenoord Van Bronckhorst, yang pernah berbagi ruang ganti dengan maestro asal Spanyol itu di Camp Nou. Kedekatan mereka selama di Barcelona memberi sentuhan personal pada penunjukan ini, yang tetap memicu banyak perdebatan di publik.
- ANP
Mantan rekan setim saling bertukar pesan
Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan jelang laga Eredivisie Feyenoord melawan Go Ahead Eagles, pelatih asal Belanda itu merefleksikan reaksi awalnya terhadap kedatangan mantan rekan setimnya tersebut.
Membahas percakapan pribadi mereka, Van Bronckhorst mengungkapkan: "Dia sangat senang dan merasa terhormat untuk mengambil peran ini. Saya mengirim pesan kepadanya dalam bahasa Spanyol. Dan saya mendapat balasan dalam bahasa Spanyol, jadi dia memahaminya."
Ia mengakui benar-benar tidak menyangka keputusan KNVB tersebut: "Saya terkejut. Biasanya, Anda membaca nama-nama potensial di surat kabar terlebih dahulu. Tapi tidak ada yang melihat ini akan terjadi. Tetap saja, menyenangkan melihat mantan kolega menjadi pelatih kepala Belanda."
Mantan bek kiri itu mencatat bahwa kualitas kepelatihan Xavi sudah terlihat semasa masih bermain: "Anda menyadari bahwa pemain di posisinya selalu memikirkan tim. Xavi punya itu. Phillip Cocu adalah pemain lain yang seperti itu, selalu fokus pada keseimbangan dan penempatan posisi pemain."
Hambatan bahasa dikesampingkan
Menanggapi kekhawatiran soal potensi kendala komunikasi dan penunjukan pelatih dari luar negeri, Van Bronckhorst mendukung kemampuan sang ikon lini tengah untuk menyampaikan pesannya.
Membela kemampuan bahasa mantan koleganya itu, ia mengatakan: "Ada beberapa pelatih yang bekerja dengan penerjemah. Saya rasa bahasa Inggrisnya cukup baik. Jika Anda ingin terhubung dengan baik dengan sebuah skuad, tentu akan sangat membantu jika Anda bisa mengutarakan diri dengan jelas."
Ia juga meminta komunitas sepakbola untuk memberikan dukungan kepada bos baru itu: "Saya pikir kami sangat bangga dengan sepakbola Belanda kami. Pada akhirnya, saya pikir kami juga harus mendukung Xavi dengan keyakinan bahwa dia bisa melakukan pekerjaan itu. Lalu, seperti pelatih lainnya, Anda harus memberikan hasil."
- Box to Box Pictures
Feyenoord menghadapi ujian akhir pekan
Feyenoord harus menjaga fokus mereka di kompetisi domestik saat bersiap menjamu Go Ahead Eagles akhir pekan ini setelah meraih kemenangan derby 1-0 pada laga pembuka atas rival sekota Sparta Rotterdam. Tim asuhan Van Bronckhorst bertekad membangun momentum dari awal positif itu dan meraih tiga poin lagi di Eredivisie.
Sementara itu, perhatian internasional segera akan tertuju pada debut Xavi di kursi pelatih, dengan Belanda bersiap menghadapi Jerman di UEFA Nations League pada 24 September.
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