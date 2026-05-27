"Saya sudah memperhatikan dia sejak tahun lalu. Dia adalah bek tengah yang sangat bagus, yang terutama memiliki karisma. Lawan-lawannya pasti enggan berhadapan dengannya atau tidak ingin terlibat dalam duel," puji mantan gelandang tersebut dalam podcast-nya 'Einfach mal Luppen' tentang pemain berusia 25 tahun itu.
Diterjemahkan oleh
"Tidak ada yang mau melawan dia": Bintang DFB inilah yang dirindukan Toni Kroos dalam skuad untuk Piala Dunia 2026
Felix, saudara kandung dan rekan pembawa acara podcastnya, juga berharap Bisseck bisa ikut serta di Piala Dunia. Namun, secara keseluruhan, kedua bersaudara itu menyatakan kepuasan mereka atas keputusan pemilihan pemain yang diambil oleh pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann: "Itu sudah tepat, kita tidak bisa sok tahu bahwa kita lebih tahu," kata Kroos.
Bisseck sejauh ini baru tampil dalam satu pertandingan internasional untuk tim nasional Jerman, namun pemain kelahiran Köln ini dianggap sebagai kandidat untuk dipanggil ke turnamen di AS, Kanada, dan Meksiko.
Di klubnya, Inter Milan, bek tengah ini akhirnya menjadi pemain inti. Pada musim lalu, ia tampil 36 kali di semua kompetisi (tiga gol, tiga assist) dan berperan penting dalam kemenangan Nerazzurri di liga dan piala.
- Getty Images Sport
Bisseck kalah dari Anton, Rüdiger, dan Thiaw
Alih-alih Bisseck, Nagelsmann memilih duet andalan Jonathan Tah (FC Bayern München) dan Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) di lini pertahanan tengah, dengan Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid), dan Malick Thiaw (Newcastle United) sebagai opsi cadangan.
Pada Piala Dunia 2026, Jerman akan bertanding di Grup E melawan Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador.