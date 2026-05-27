"Tidak ada yang mau melawan dia": Bintang DFB inilah yang dirindukan Toni Kroos dalam skuad untuk Piala Dunia 2026

Felix, saudara kandung dan rekan pembawa acara podcastnya, juga berharap Bisseck bisa ikut serta di Piala Dunia. Namun, secara keseluruhan, kedua bersaudara itu menyatakan kepuasan mereka atas keputusan pemilihan pemain yang diambil oleh pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann: "Itu sudah tepat, kita tidak bisa sok tahu bahwa kita lebih tahu," kata Kroos.

Bisseck sejauh ini baru tampil dalam satu pertandingan internasional untuk tim nasional Jerman, namun pemain kelahiran Köln ini dianggap sebagai kandidat untuk dipanggil ke turnamen di AS, Kanada, dan Meksiko.

Di klubnya, Inter Milan, bek tengah ini akhirnya menjadi pemain inti. Pada musim lalu, ia tampil 36 kali di semua kompetisi (tiga gol, tiga assist) dan berperan penting dalam kemenangan Nerazzurri di liga dan piala.