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'Tidak ada yang bisa menantang mereka?' - Thierry Henry mendukung Arsenal untuk melangkah hingga akhir di Premier League
Henry menyebut Arsenal sebagai favorit jelas
Henry secara resmi mendukung Arsenal untuk mempertahankan gelar Premier League mereka, dengan menyatakan bahwa ia saat ini tidak melihat ada tim yang mampu menghentikan mantan klubnya itu. Arsenal memulai kampanye mereka dengan dominan lewat kemenangan 3-0 atas Coventry City, dan jelang bentrokan melawan Aston Villa, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub itu merasa momentum benar-benar berpihak kepada raksasa London Utara tersebut.
Berbicara di Monday Night Football milik Sky Sports, Henry ditanya apakah ia memandang Arsenal sebagai favorit untuk meraih trofi. "Ya, saya rasa begitu," jawabnya. "Anda bisa melihat seperti apa Arsenal dan apa yang mungkin terjadi, meski Anda tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi. Saya hanya tidak melihat saat ini ada tim yang mungkin bisa menantang mereka, meski City menang cukup baik beberapa hari lalu [melawan Crystal Palace].
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Strategi transfer Arteta menuai pujian tinggi
Menurut Henry, faktor kunci dalam dominasi Arsenal yang terus berlanjut adalah profil spesifik para pemain yang direkrut Mikel Arteta pada bursa transfer musim panas. Arsenal aktif memperkuat fondasi timnya, dengan mendatangkan opsi bek serbabisa dan gelandang pekerja keras untuk memastikan skuad mampu menghadapi beratnya musim yang panjang.
"Itu benar-benar perekrutan khas Arteta, pemain-pemain yang ingin mereka miliki, seorang bek tengah yang bisa bermain di berbagai posisi, mereka merekrut gelandang bertahan pekerja keras [Bruno Guimaraes]," jelas Henry.
"Kita semua tahu bahwa Piero Hincapie akan bertahan... [mereka merekrut] versi baru, versi mini, dari Leandro Trossard dalam diri Christos Tzolis, semoga bagus untuk dia.
Soliditas lini belakang membuat Arsenal berbeda
Henry tidak sendirian dalam penilaiannya, karena Gary Neville juga baru-baru ini menyoroti kekuatan lini belakang Arsenal sebagai faktor penentu. Mantan bek Manchester United itu percaya Arteta telah membangun lini pertahanan terbaik di negara ini, yang memberikan fondasi utama untuk meraih kesuksesan.
"Sungguh luar biasa apa yang telah dilakukan Arsenal, untuk merekrut Ezri Konsa, karena mereka punya [Jurrien] Timber, [Ben] White, [Cristhian] Mosquera, [William] Saliba, Gabriel [Magalhaes], [Piero] Hincapie, [Riccardo] Calafiori, [Myles] Lewis-Skelly," kata Neville.
"Mereka sudah punya delapan bek luar biasa dan sekarang mereka merekrut satu bek tengah yang sangat bagus lagi."
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Memperkecil jarak dengan para elite
Konsensus di kalangan pundit adalah bahwa Arsenal telah membangun skuad yang mampu bertahan lebih lama daripada Manchester City dan Liverpool yang sedang berada dalam masa transisi. Meski talenta menyerang di Chelsea dan Liverpool tetap tangguh, Neville berpendapat bahwa integritas struktur tim Arsenal memberi mereka keunggulan.
"Jika Anda ditanya apakah Anda akan menukar para pemain depan Arsenal dengan pemain depan United, Liverpool, atau Chelsea, Anda mungkin justru akan tetap mempertahankan para pemain depan itu. Dari perspektif pertahanan atau lini tengah, Anda akan menukar semuanya," tambah Neville. "Arsenal, tentu saja, ketika Anda memikirkan Timber, Calafiori, Saliba, dan Gabriel, itu adalah bek empat yang benar-benar solid dengan penjaga gawang David Raya di belakang mereka. Itulah satu-satunya tim sungguhan yang saya lihat saat ini."
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