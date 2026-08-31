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Thierry Henry Olympic Games 2024 FranceGetty
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

'Tidak ada yang bisa menantang mereka?' - Thierry Henry mendukung Arsenal untuk melangkah hingga akhir di Premier League

Arsenal
Premier League
T. Henry

Legenda Arsenal Thierry Henry memberikan dukungannya kepada tim asuhan Mikel Arteta untuk mempertahankan mahkota Premier League mereka, dengan menyebut Arsenal tampak tak tersentuh pada awal kampanye baru ini. Pria Prancis itu meyakini skuad saat ini memiliki tingkat konsistensi dan kualitas yang saat ini kesulitan ditandingi para rival domestik mereka.

  • Henry menyebut Arsenal sebagai favorit jelas

    Henry secara resmi mendukung Arsenal untuk mempertahankan gelar Premier League mereka, dengan menyatakan bahwa ia saat ini tidak melihat ada tim yang mampu menghentikan mantan klubnya itu. Arsenal memulai kampanye mereka dengan dominan lewat kemenangan 3-0 atas Coventry City, dan jelang bentrokan melawan Aston Villa, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub itu merasa momentum benar-benar berpihak kepada raksasa London Utara tersebut.

    Berbicara di Monday Night Football milik Sky Sports, Henry ditanya apakah ia memandang Arsenal sebagai favorit untuk meraih trofi. "Ya, saya rasa begitu," jawabnya. "Anda bisa melihat seperti apa Arsenal dan apa yang mungkin terjadi, meski Anda tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi. Saya hanya tidak melihat saat ini ada tim yang mungkin bisa menantang mereka, meski City menang cukup baik beberapa hari lalu [melawan Crystal Palace].

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  • Mikel ArtetaGetty Images

    Strategi transfer Arteta menuai pujian tinggi

    Menurut Henry, faktor kunci dalam dominasi Arsenal yang terus berlanjut adalah profil spesifik para pemain yang direkrut Mikel Arteta pada bursa transfer musim panas. Arsenal aktif memperkuat fondasi timnya, dengan mendatangkan opsi bek serbabisa dan gelandang pekerja keras untuk memastikan skuad mampu menghadapi beratnya musim yang panjang.

    "Itu benar-benar perekrutan khas Arteta, pemain-pemain yang ingin mereka miliki, seorang bek tengah yang bisa bermain di berbagai posisi, mereka merekrut gelandang bertahan pekerja keras [Bruno Guimaraes]," jelas Henry.

    "Kita semua tahu bahwa Piero Hincapie akan bertahan... [mereka merekrut] versi baru, versi mini, dari Leandro Trossard dalam diri Christos Tzolis, semoga bagus untuk dia.

  • Soliditas lini belakang membuat Arsenal berbeda

    Henry tidak sendirian dalam penilaiannya, karena Gary Neville juga baru-baru ini menyoroti kekuatan lini belakang Arsenal sebagai faktor penentu. Mantan bek Manchester United itu percaya Arteta telah membangun lini pertahanan terbaik di negara ini, yang memberikan fondasi utama untuk meraih kesuksesan.

    "Sungguh luar biasa apa yang telah dilakukan Arsenal, untuk merekrut Ezri Konsa, karena mereka punya [Jurrien] Timber, [Ben] White, [Cristhian] Mosquera, [William] Saliba, Gabriel [Magalhaes], [Piero] Hincapie, [Riccardo] Calafiori, [Myles] Lewis-Skelly," kata Neville.

    "Mereka sudah punya delapan bek luar biasa dan sekarang mereka merekrut satu bek tengah yang sangat bagus lagi."

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  • Gary Neville Mikel ArtetaGOAL/Getty

    Memperkecil jarak dengan para elite

    Konsensus di kalangan pundit adalah bahwa Arsenal telah membangun skuad yang mampu bertahan lebih lama daripada Manchester City dan Liverpool yang sedang berada dalam masa transisi. Meski talenta menyerang di Chelsea dan Liverpool tetap tangguh, Neville berpendapat bahwa integritas struktur tim Arsenal memberi mereka keunggulan.

    "Jika Anda ditanya apakah Anda akan menukar para pemain depan Arsenal dengan pemain depan United, Liverpool, atau Chelsea, Anda mungkin justru akan tetap mempertahankan para pemain depan itu. Dari perspektif pertahanan atau lini tengah, Anda akan menukar semuanya," tambah Neville. "Arsenal, tentu saja, ketika Anda memikirkan Timber, Calafiori, Saliba, dan Gabriel, itu adalah bek empat yang benar-benar solid dengan penjaga gawang David Raya di belakang mereka. Itulah satu-satunya tim sungguhan yang saya lihat saat ini."

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