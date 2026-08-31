Henry secara resmi mendukung Arsenal untuk mempertahankan gelar Premier League mereka, dengan menyatakan bahwa ia saat ini tidak melihat ada tim yang mampu menghentikan mantan klubnya itu. Arsenal memulai kampanye mereka dengan dominan lewat kemenangan 3-0 atas Coventry City, dan jelang bentrokan melawan Aston Villa, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub itu merasa momentum benar-benar berpihak kepada raksasa London Utara tersebut.

Berbicara di Monday Night Football milik Sky Sports, Henry ditanya apakah ia memandang Arsenal sebagai favorit untuk meraih trofi. "Ya, saya rasa begitu," jawabnya. "Anda bisa melihat seperti apa Arsenal dan apa yang mungkin terjadi, meski Anda tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi. Saya hanya tidak melihat saat ini ada tim yang mungkin bisa menantang mereka, meski City menang cukup baik beberapa hari lalu [melawan Crystal Palace].